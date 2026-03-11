Antoine Griezmann rompe un récord en Champions League y confirma que seguirá en el Atlético

Por delante todavía aparecen leyendas que siguen marcando la referencia ofensiva del torneo: Sergio Agüero y Eusébio con 47, Harry Kane con 48, y Alfredo Di Stéfano junto a Zlatan Ibrahimovic con 49. La diferencia no es grande y la temporada todavía ofrece oportunidades para seguir ampliando su marca.

Antoine Griezmann vs Galatasaray Griezmann ante Galatasaray en Champions League, torneo donde el francés ya dejó su marca goleadora.

Griezmann, además, ya es el máximo goleador del Atlético de Madrid en la historia de la Champions League, un registro que consolida su legado dentro del club rojiblanco. Si el Atlético confirma el pase ante Tottenham, el próximo rival saldrá del cruce entre Barcelona y Newcastle, que se definirá en el Spotify Camp Nou tras el empate 1-1 en Inglaterra.

La final de Champions y la Copa del Rey, el sueño de Antoine

En medio de los rumores sobre su futuro, Antoine Griezmann también dejó una definición importante: seguirá en el Atlético de Madrid al menos hasta el verano europeo. Durante las últimas semanas, su nombre había sido vinculado con un posible traspaso inmediato al Orlando City de la MLS, pero finalmente ese movimiento deberá esperar. Así lo confirmó el jugador tras el duelo de ayer:

Estoy muy contento aquí y lo estoy disfrutando muchísimo. La idea es llegar a la final de la Champions League y ganar la Copa del Rey con el Atlético, que es mi sueño Estoy muy contento aquí y lo estoy disfrutando muchísimo. La idea es llegar a la final de la Champions League y ganar la Copa del Rey con el Atlético, que es mi sueño

El club del sur de Florida estaría dispuesto a retomar las negociaciones en la próxima ventana, pensando en sumar al delantero francés tras el Mundial 2026, que se disputará justamente en Estados Unidos, Canadá y México.

La llegada del galo a la MLS, sin embargo, no se daría inicialmente bajo la figura de Designated Player, sino como parte del roster regular. Aun así, el modelo de contratos de la liga estadounidense permite renegociar salarios elevados una vez finalizada la temporada, algo que ya ocurrió en el pasado con figuras como Zlatan Ibrahimovic y Rodrigo De Paul.

Por ahora, Griezmann prefiere mirar más cerca. Su prioridad es clara: pelear por la Champions League y la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, dos objetivos que podrían marcar su legado en el club rojiblanco.

