Antoine Griezmann es leyenda del Atlético de Madrid. El francés rompió un récord histórico en Champions League en el duelo ante el Tottenham, confirmó que seguirá en el club al menos hasta el verano y dejó claro su objetivo: ir por todo. La Copa del Rey y la Orejona aparecen hoy como las grandes metas del delantero rojiblanco.
IRSE POR LA PUERTA GRANDE
Antoine Griezmann rompe un récord en Champions League y confirma que seguirá en el Atlético
Griezmann brilló en Champions con el Atlético, rompió un récord goleador y confirmó que seguirá para buscar la Copa del Rey y la final europea.
El cruce entre los colchoneros y los Spurs dejó además una serie prácticamente sentenciada. El Atlético goleó 5-2 en el Riyadh Air Metropolitano y viajará a Londres con una ventaja difícil de remontar. Tottenham, mientras tanto, atraviesa un momento delicado: pelea por mantenerse en la Premier League y esa presión condiciona también sus prioridades deportivas.
En medio de esa fiesta rojiblanca apareció otra vez Griezmann. El delantero no solo marcó, también volvió a ser decisivo en el juego y extendió una racha que confirma su gran momento: 40 partidos, 13 goles y 4 asistencias. De mal a mejor, el Atlético del Cholo Simeone vuelve a encontrar en el francés a uno de los grandes responsables de su presente.
Griezmann rompe un récord y escala entre los goleadores históricos
El gol ante el Tottenham no fue uno más. Con ese tanto, Antoine Griezmann alcanzó 45 goles en la Champions League, una cifra que le permite meterse entre los 20 máximos goleadores de la historia de la competencia y seguir escalando entre los grandes artilleros del torneo.
El ex Real Sociedad ya ocupa el puesto 19 del ranking histórico, superando a varias figuras de peso del fútbol europeo. En ese ascenso dejó atrás a Didier Drogba (44), Neymar (43) y Alessandro Del Piero (43), entre otros nombres que marcaron época en la competición.
Por delante todavía aparecen leyendas que siguen marcando la referencia ofensiva del torneo: Sergio Agüero y Eusébio con 47, Harry Kane con 48, y Alfredo Di Stéfano junto a Zlatan Ibrahimovic con 49. La diferencia no es grande y la temporada todavía ofrece oportunidades para seguir ampliando su marca.
Griezmann, además, ya es el máximo goleador del Atlético de Madrid en la historia de la Champions League, un registro que consolida su legado dentro del club rojiblanco. Si el Atlético confirma el pase ante Tottenham, el próximo rival saldrá del cruce entre Barcelona y Newcastle, que se definirá en el Spotify Camp Nou tras el empate 1-1 en Inglaterra.
La final de Champions y la Copa del Rey, el sueño de Antoine
En medio de los rumores sobre su futuro, Antoine Griezmann también dejó una definición importante: seguirá en el Atlético de Madrid al menos hasta el verano europeo. Durante las últimas semanas, su nombre había sido vinculado con un posible traspaso inmediato al Orlando City de la MLS, pero finalmente ese movimiento deberá esperar. Así lo confirmó el jugador tras el duelo de ayer:
El club del sur de Florida estaría dispuesto a retomar las negociaciones en la próxima ventana, pensando en sumar al delantero francés tras el Mundial 2026, que se disputará justamente en Estados Unidos, Canadá y México.
La llegada del galo a la MLS, sin embargo, no se daría inicialmente bajo la figura de Designated Player, sino como parte del roster regular. Aun así, el modelo de contratos de la liga estadounidense permite renegociar salarios elevados una vez finalizada la temporada, algo que ya ocurrió en el pasado con figuras como Zlatan Ibrahimovic y Rodrigo De Paul.
Por ahora, Griezmann prefiere mirar más cerca. Su prioridad es clara: pelear por la Champions League y la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, dos objetivos que podrían marcar su legado en el club rojiblanco.
