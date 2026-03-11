SANTA FE. Este martes (10/3), el gobernador, Maximiliano Pullaro, participó de la apertura de Expoagro. En ese marco, defendió el modelo productivo de la Provincia y aseguró que es posible combinar eficiencia en la administración del Estado con una reducción sostenida de la presión impositiva. A su vez, presionó a Javier Milei e hizo acercamientos con Mauricio Macri.
DA PELEA
Maximiliano Pullaro se aleja de Javier Milei y va detrás de Mauricio Macri
En la apertura de Expoagro, Maximiliano Pullaro, volvió a presionar a Javier Milei mientras piensa en el 2027 mirando con buenos ojos a Mauricio Macri.
Énfasis de Maximiliano Pullaro
Durante su intervención en el acto inaugural, el mandatario sostuvo que "Se puede administrar de manera eficiente el Estado y bajar impuestos como nunca se habían bajado en la provincia en los últimos 20 años".
El oriundo de Hughes estuvo acompañado en el palco oficial por los ministros Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Pablo Olivares (Economía), junto a la diputada nacional Gisela Scaglia, la diputada provincial Clara García, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, además de autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector agropecuario.
Por medio de su discurso, Pullaro remarcó que Expoagro permite exhibir el potencial productivo santafesino y diferenciar el perfil económico de la Provincia. "Santa Fe no representa la especulación financiera", dijo y agregó: "representa el trabajo, a quienes se levantan temprano y terminan tarde, a quienes reinvierten cada peso en ciencia, tecnología y producción".
Sobre esa línea, sostuvo que el modelo provincial se apoya en la producción como eje del desarrollo económico.
Menos impuestos y más inversión productiva
Por otra parte, el gobernador explicó que la política económica provincial combina incentivos fiscales con herramientas de financiamiento para sostener la actividad industrial y agropecuaria. "Pese a la caída de la recaudación y de la coparticipación demostramos que se pueden hacer inversiones productivas en toda la provincia y, al mismo tiempo, bajar impuestos", señaló.
Entre las medidas adoptadas, mencionó la posibilidad de que las empresas deduzcan del impuesto sobre los Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos trabajadores incorporados, que permitió generar en un solo mes 649 puestos de trabajo. A su vez, destacó que los consumos de energía eléctrica pueden descontarse del mismo tributo y que la maquinaria agrícola quedó exenta del pago de patentes.
Según precisó, el objetivo de estas medidas es reducir los costos de producción y estimular la generación de empleo privado. "Gobernar la Argentina es generar empleo, y eso se logra asociando al Estado con el sector privado y con el sistema financiero", insistió.
Producción y federalismo
Durante la jornada también habló Puccini, quien subrayó la importancia de Expoagro como espacio de vinculación entre empresas, productores y gobiernos.
Asimismo, el ministro aprovechó la ocasión para volver a reclamar una agenda productiva de alcance nacional. "Necesitamos una mirada federal y un acuerdo productivo que permita liberar las fuerzas de la economía", planteó.
En tanto, pidió al Gobierno avanzar en la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Según estimó, el sector aporta alrededor de 4.000 millones de dólares anuales por este concepto.
"Si el Gobierno nacional decide reducirlas o eliminarlas, no sería un costo fiscal sino una inversión para liberar recursos productivos que volverían a la economía", argumentó.
Santa Fe, protagonista en Expoagro
El Gobierno de Santa Fe participa de Expoagro 2026 con una agenda centrada en la promoción del entramado agroindustrial de la provincia. A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, el stand institucional funciona como un espacio de promoción de inversiones, generación de negocios y articulación entre el sector público y el privado.
En total, 170 empresas santafesinas forman parte de la megamuestra con stands, presentaciones, programas de financiamiento y rondas comerciales.
La presencia provincial busca mostrar el potencial tecnológico e innovador de Santa Fe y su aporte a la cadena de valor agroindustrial, uno de los principales motores de la economía argentina.
Miradas a Mauricio Macri
Quien también estuvo presente el primer día en la muestra agroindustrial fue Mauricio Macri, que fue visto con buenos ojos por el mandatario santafesino. Precisamente, el radical ya está enfocado en el 2027, sabiendo que no la tiene fácil, sumado a que en los últimos días el vínculo entre Nación y Provincia volvió a quedar expuesta ya que el Presidente encabezó un viaje institucional a Estados Unidos junto a un grupo de gobernadores, pero entre los convocados no estuvo Pullaro.
A raíz de ello, desde Provincias Unidas no descartan la propuesta del expresidente de sumar a la escena política un armado electoral similar al que encarnó tiempo atrás Juntos por el Cambio proyectando inicialmente a nivel nacional a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.
