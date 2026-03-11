Maximiliano Pullaro se aleja de Javier Milei y va detrás de Mauricio Macri

"Somos todo lo que necesita la República Argentina para salir adelante. Nuestro modelo apuesta a la producción y al empleo". "Somos todo lo que necesita la República Argentina para salir adelante. Nuestro modelo apuesta a la producción y al empleo".

Menos impuestos y más inversión productiva

Por otra parte, el gobernador explicó que la política económica provincial combina incentivos fiscales con herramientas de financiamiento para sostener la actividad industrial y agropecuaria. "Pese a la caída de la recaudación y de la coparticipación demostramos que se pueden hacer inversiones productivas en toda la provincia y, al mismo tiempo, bajar impuestos", señaló.

Entre las medidas adoptadas, mencionó la posibilidad de que las empresas deduzcan del impuesto sobre los Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos trabajadores incorporados, que permitió generar en un solo mes 649 puestos de trabajo. A su vez, destacó que los consumos de energía eléctrica pueden descontarse del mismo tributo y que la maquinaria agrícola quedó exenta del pago de patentes.

Según precisó, el objetivo de estas medidas es reducir los costos de producción y estimular la generación de empleo privado. "Gobernar la Argentina es generar empleo, y eso se logra asociando al Estado con el sector privado y con el sistema financiero", insistió.

Producción y federalismo

Durante la jornada también habló Puccini, quien subrayó la importancia de Expoagro como espacio de vinculación entre empresas, productores y gobiernos.

"El valor de esta feria es la posibilidad de generar vínculos. Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, los emprendedores y el cooperativismo. Somos granos, biocombustibles, economías regionales y tecnología".

Asimismo, el ministro aprovechó la ocasión para volver a reclamar una agenda productiva de alcance nacional. "Necesitamos una mirada federal y un acuerdo productivo que permita liberar las fuerzas de la economía", planteó.

En tanto, pidió al Gobierno avanzar en la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Según estimó, el sector aporta alrededor de 4.000 millones de dólares anuales por este concepto.

"Si el Gobierno nacional decide reducirlas o eliminarlas, no sería un costo fiscal sino una inversión para liberar recursos productivos que volverían a la economía", argumentó.

Santa Fe, protagonista en Expoagro

El Gobierno de Santa Fe participa de Expoagro 2026 con una agenda centrada en la promoción del entramado agroindustrial de la provincia. A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, el stand institucional funciona como un espacio de promoción de inversiones, generación de negocios y articulación entre el sector público y el privado.

En total, 170 empresas santafesinas forman parte de la megamuestra con stands, presentaciones, programas de financiamiento y rondas comerciales.

La presencia provincial busca mostrar el potencial tecnológico e innovador de Santa Fe y su aporte a la cadena de valor agroindustrial, uno de los principales motores de la economía argentina.

image Parte de la administración provincial en la apertura de la megamuestra del campo. Foto: Gobierno de Santa Fe

Miradas a Mauricio Macri

Quien también estuvo presente el primer día en la muestra agroindustrial fue Mauricio Macri, que fue visto con buenos ojos por el mandatario santafesino. Precisamente, el radical ya está enfocado en el 2027, sabiendo que no la tiene fácil, sumado a que en los últimos días el vínculo entre Nación y Provincia volvió a quedar expuesta ya que el Presidente encabezó un viaje institucional a Estados Unidos junto a un grupo de gobernadores, pero entre los convocados no estuvo Pullaro.

A raíz de ello, desde Provincias Unidas no descartan la propuesta del expresidente de sumar a la escena política un armado electoral similar al que encarnó tiempo atrás Juntos por el Cambio proyectando inicialmente a nivel nacional a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

