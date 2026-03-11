Javier Milei continúa con su gira internacional en medio de una Argentina ahogada

Tras su paso por Nueva York, y previo a su viaje a España, Javier Milei aterrizará este miércoles en Chile para participar de un evento que marca un cambio de era en el país trasandino. El mandatario argentino dará el presente en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, quien sucederá a Gabriel Boric en la presidencia.
Semana clave para el futuro de la AFA: Toviggino, ante la Justicia
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declara ante el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de una causa que investiga presuntos desmanejos de fondos vinculados a la retención indebida de aportes.
El dirigente, cercano al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, había logrado posponer su citación la semana pasada tras cambiar a sus abogados.
Deja tu comentario