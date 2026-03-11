urgente24
Javier Milei continúa con su gira internacional en medio de una Argentina ahogada

Luego de USA, Chile: Javier Milei cambia el rumbo en busca de una nueva alianza estratégica. Hoy con José Antonio Kast. Día 12 de la guerra en Medio Oriente.

11 de marzo de 2026 - 10:21

Tras su paso por Nueva York, y previo a su viaje a España, Javier Milei aterrizará este miércoles en Chile para participar de un evento que marca un cambio de era en el país trasandino. El mandatario argentino dará el presente en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, quien sucederá a Gabriel Boric en la presidencia.

Este encuentro no es un protocolo más: representa la consolidación de una alianza política y económica entre dos líderes que comparten una sintonía ideológica total y que buscan enterrar las tensiones que marcaron la relación bilateral durante el mandato del dirigente del Frente Amplio.

La agenda oficial confirma que a las 12 el jefe de Estado argentino estará ubicado en el Congreso de Valparaíso para presenciar la transmisión de mando. Se espera que Milei y Kast aprovechen la jornada para dar los primeros pasos en una hoja de ruta común, centrada en profundizar el libre comercio y alinear sus políticas de seguridad con la visión de Estados Unidos.

En ese marco, ambos presidentes podrían comenzar a delinear una agenda conjunta enfocada en libre comercio, inversiones y políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

Los dos mandatarios ya habían mantenido un encuentro previo en la Casa Rosada junto a Karina Milei tras el triunfo electoral del chileno, sentando las bases de lo que hoy se formaliza como un nuevo eje de derecha en el Cono Sur.

A pesar del optimismo de la jornada, el escenario global sigue cargado de incertidumbre. La evolución del conflicto en Medio Oriente, la política monetaria estadounidense y el proceso electoral en Estados Unidos continuarán marcando el rumbo de los mercados.

Por ahora, Argentina logró aprovechar una ventana favorable: dólar en retroceso, apetito por riesgo y expectativas de ingreso de divisas. Pero en un contexto internacional tan volátil, cada noticia puede cambiar rápidamente el humor de los inversores.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

----------------

Semana clave para el futuro de la AFA: Toviggino, ante la Justicia

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declara ante el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de una causa que investiga presuntos desmanejos de fondos vinculados a la retención indebida de aportes.

El dirigente, cercano al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, había logrado posponer su citación la semana pasada tras cambiar a sus abogados.

El día después del discurso del Presidente: JP Morgan advierte

Tras el discurso de Javier Milei y luego de que el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, llenara de elogios a Javier Milei en la "Argentina Week" que se lleva a cabo en Nueva York, y lo destacara como "un ejemplo sobre cómo arreglar un país", el presidente de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujín, subrayó la importancia del sector industrial dentro del entramado productivo del país y dijo que "los impuestos no bajaron lo suficiente".

"Un país se conforma con un montón de sectores distintos, los industriales en Argentina son súper importantes", remarcó el ejecutivo, en un contexto en el que el mandatario había cuestionado al sector durante su exposición.

VER NOTA

Javier Milei prioriza la agenda internacional mientras Victoria Villarruel hace pie en la Argentina

A pocas horas de que se abran las puertas del Predio Ferial y Autódromo San Nicolás para la segunda jornada de la Expoagro 2026, la vicepresidenta Victoria Villarruel —quien por estas horas ejerce la Presidencia ante la ausencia de Javier Milei en el país— arribó a la ciudad para recorrer la muestra agroindustrial más grande de Latinoamérica.

En su arribo, fue consultada por su relación con el Presidente de la Nación, quien no asistiría a la Expoagro debido a su abultada agenda internacional, aunque optó por evitar dichas preguntas para priorizar lo relacionado a la megamuestra. “Hoy por hoy no tiene importancia”, expresó en referencia a los dichos de Milei y su entorno sobre ella.

Febrero quedó en verde para la inflación de USA

La inflación interanual subyacente en Estados Unidos para febrero arrojó una aceleración de precios del 2,4% manteniéndose estable y cumpliendo parte de las metas de la administración de Donald Trump en la materia. Sin tener en cuenta alimentos y energía, el dato elaborado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de una estabilidad a pesar de la política arancelaria de la Casa Blanca.

La imagen arrojó el ritmo de aceleración del IPC más bajo en al menos cinco años, un dato que el Gobierno estadounidense buscaba con ansias ante los rumores de una posible estampida en torno a las políticas de comercio exterior. Con un fuerte cerramiento a las importaciones y negociaciones bilaterales vigentes con múltiples países, los aranceles tuvieron un impacto menor al esperado en uno de los aspectos más influyentes a nivel electoral para el oficialismo republicano.

VER NOTA

No alcanza: La demanda de ayuda social cada vez es mayor

La demanda de ayuda social en Rosario aumentó un 30% en el último año, según advirtió el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, Nicolás Gianelloni.

El funcionario brindó un panorama de la situación social en la ciudad en diálogo con LT3 y explicó que cada vez más personas recurren al Estado municipal en busca de asistencia alimentaria, refugio o acompañamiento social.

Uno de los datos que más preocupa al municipio es que cada vez más personas con empleo formal se acercan a pedir ayuda.

El impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el Mundial 2026

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la atención mundial no solo está puesta en el fútbol, sino también en la situación geopolítica. En medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente, Gianni Infantino, presidente de FIFA, reveló que Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, le hizo un comentario sobre la situación de Irán.

El país asiático es uno de los principales implicados en el conflicto actual, lo que ha generado especulaciones sobre lo que podría ocurrir con su participación en el torneo, teniendo en cuenta que el Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

VER NOTA

Gabriel Boric se despidió de la presidencia de Chile: "Gracias por tanto y perdón por lo poco"

Horas antes de entregarle el mando al conservador José Antonio Kast, el presidente saliente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, se despidió este miércoles de sus funciones al frente del Palacio de la Moneda y, dirigiéndose al pueblo de su país, destacó: "Como dice el adagio, 'gracias por tanto y perdón por lo poco'".

En una conferencia de prensa en la sede de Gobierno ubicada en Santiago, aseguró que él y sus colaboradores dieron su "mejor esfuerzo", opinó que el cariño que recibió durante su gestión "fue increíble" y reconoció que "las críticas también ayudaron".

Argentina ahogada: Tucumán bajo agua

Un temporal arrasó con todo y muchos de los ciudadanos cruzan las calles con el agua hasta la cintura. Se registraron 170 milímetros de lluvia acumulada.

Si bien ahora la ciudad salió del alerta amarillo, continúa el alerta. En paralelo, familias evacuadas esperan al costado de la ruta. "Perdí todo", contó una vecina y agregó: "Salí con una muda de ropa y con mi perro".

Diferentes usuarios expresan malestar en las redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emigbusquet/status/2031456024981311957&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Veritoseg/status/2031718437597151258&partner=&hide_thread=false
Más allá de las estadísticas

"Lo que todos queremos es que, rápidamente, la economía se active para que toda la gente que trabaja en la Argentina vea resultados prácticos y rápidos". La declaración le corresponde a Sebastián Pareja, diputado nacional, pero antes que nada mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Es el armador libertario en el principal distrito electoral, además de presidente del capítulo local de LLA.

En el diálogo que tuvo con lanación.com en Expoagro, Pareja dice que la economía debe activarse. Esto resulta contradictorio con el discurso triunfalista de Javier Milei, e incluso con los datos del INDEC.

VER NOTA

Plano internacional: Alerta máxima en Washington por una camioneta que se estrelló contra la Casa Blanca

La policía de Washington informó que un hombre atravesó con una camioneta una barricada de la Casa Blanca y fue detenido este miércoles por la mañana.

Las autoridades indicaron que el hombre fue reducido en el lugar y quedó bajo custodia.

Lo que dejó la "Argentina Week"

Los gobernadores Martín Llaryora, Nacho Torres, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Juan Pablo Valdés, y Claudio Vidal viajaron a Nueva York, donde descontaban que Javier Milei iba a hacerse un tiempo para conversar con ellos y "resolver varios temas pendientes", en tiempos en que el desplome de la recaudación de impuestos impactó de lleno en los recursos que reciben las provincias por la Coparticipación federal de impuestos.

No hubo ni una conversación ni a solas, ni siquiera en algún pasillo, y los diez mandatarios se fueron molestos de la 'Argentina Week', que veían como una gran oportunidad política para hablar: Javier Milei no los recibió ni para un café.

VER NOTA

Es oficial: Gustavo Coria director ejecutivo de la Comisión de Ex Combatientes

El Ministerio del Interior oficializó este miércoles la designación de Gustavo Javier Coria, actual secretario de Interior, como representante del Gobierno nacional ante la Comisión Nacional de Ex-Combatientes de Malvinas.

Además, el funcionario asumirá el cargo de director ejecutivo del organismo encargado de articular políticas públicas para los veteranos de la guerra del Atlántico Sur.

Día 12 de la escalada bélica

La intervención militar que Estados Unidos e Israel desplegaron en Irán contra el régimen ayatolá cumple su duodécimo día y sus efectos a nivel internacional empiezan a profundizar, en especial en el campo energético y del petróleo. Con refinerías del Golfo y el Estrecho de Hormuz como blanco principal de la represalia iraní, el flujo del suministro de crudo en el mundo sigue bajo amenaza.

Respecto a esto último, la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) confirmó que al menos tres embarcaciones internacionales fueron blanco de ataques mientras navegaban por el Estrecho en una de las intervenciones más recientes de las fuerzas iraníes, que mantienen la estrategia de poner bajo estrés a la logística global energética ante la imposibilidad de herir directamente territorio estadounidense o israellí.

VER NOTA

Escala la Guerra en Medio Oriente y el G7 convocó a una cumbre de emergencia

Los líderes del Grupo de los 7 convocaron una cumbre de emergencia con el objetivo explícito de analizar la situación y coordinar una respuesta conjunta a la crisis económica generada por la escalada bélica en Medio Oriente, mientras avanza el asedio de Estados Unidos e Israel contra Irán, que también intensificó su contraofensiva.

La reunión virtual extraordinaria del G7 fue impulsada por el mandatario francés, Emmanuel Macron, quien actualmente es titular de la presidencia del grupo, y confirmada por el primer ministro canadiense, Mark Carney. El objetivo es evaluar el impacto inmediato sobre los mercados energéticos y diseñar medidas que mitiguen la volatilidad de los precios y la inseguridad en los corredores comerciales.

En las últimas horas, Teherán anunció que había lanzado su "operación más intensa y contundente" contra objetivos en Israel y posiciones militares estadounidenses, según reportes de medios estatales iraníes. En tanto, las fuerzas israelíes bombardearon la capital iraní y el sur de Beirut, este último para desmantelar almacenes y armas del grupo extremista Hezbollah.

Un giro político en la relación con Chile

La llegada de José Antonio Kast a La Moneda abre un nuevo escenario para el vínculo entre la Argentina y Chile, después de un período signado por las diferencias entre Javier Milei y Gabriel Boric. En los días previos al traspaso, el presidente electo chileno mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes extranjeros que viajaron al país para asistir a la ceremonia, en una agenda orientada a ordenar su desembarco en el poder y a definir los primeros gestos internacionales de su administración.

En la Casa Rosada leen ese recambio como la posibilidad de profundizar una agenda común basada en el libre comercio, una visión coincidente en materia de seguridad y una mayor afinidad política e ideológica. La relación entre Milei y Kast ya había mostrado señales previas de cercanía, en un vínculo que ahora encontrará su primera foto institucional con ambos como presidentes. Esa sintonía, además, aparece en línea con el tipo de alianzas que el Gobierno busca consolidar también en otros foros internacionales.

La visita a Valparaíso será, en ese marco, breve en términos de tiempo pero significativa en clave diplomática y política. Con una estadía acotada, sin otras actividades públicas confirmadas y con regreso inmediato al país, Milei apostará a dejar un respaldo explícito al nuevo mandatario chileno y a mostrar una nueva etapa de alineamiento regional.

Javier Milei continúa con su gira internacional

Para Javier Milei quedó atrás el “Argentina Week” en USA, es que tendrá una agenda cargada el miércoles 11/03; asistirá a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, ocasión en la que el mandatario argentino buscará aprovechar la sintonía ideológica con el dirigente chileno para consolidar una alianza política y económica entre ambos gobiernos. Remarca la agencia Noticias Argentinas.

Según confirmó el Gobierno, a las 12 del mediodía Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando en el Congreso chileno, en la ciudad de Valparaíso.

VER NOTA

