Javier Milei continúa con su gira internacional en medio de una Argentina ahogada

Tras su paso por Nueva York, y previo a su viaje a España, Javier Milei aterrizará este miércoles en Chile para participar de un evento que marca un cambio de era en el país trasandino. El mandatario argentino dará el presente en la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, quien sucederá a Gabriel Boric en la presidencia.

Este encuentro no es un protocolo más: representa la consolidación de una alianza política y económica entre dos líderes que comparten una sintonía ideológica total y que buscan enterrar las tensiones que marcaron la relación bilateral durante el mandato del dirigente del Frente Amplio.

La agenda oficial confirma que a las 12 el jefe de Estado argentino estará ubicado en el Congreso de Valparaíso para presenciar la transmisión de mando. Se espera que Milei y Kast aprovechen la jornada para dar los primeros pasos en una hoja de ruta común, centrada en profundizar el libre comercio y alinear sus políticas de seguridad con la visión de Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, ambos presidentes podrían comenzar a delinear una agenda conjunta enfocada en libre comercio, inversiones y políticas de seguridad alineadas con Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.