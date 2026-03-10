De USA a Chile: Javier Milei estará en la asunción del liberal, José Antonio Kast

Para Javier Milei quedó atrás el “Argentina Week” en USA, es que tendrá una agenda cargada el miércoles 11/03; asistirá a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, ocasión en la que el mandatario argentino buscará aprovechar la sintonía ideológica con el dirigente chileno para consolidar una alianza política y económica entre ambos gobiernos.Remarca la agencia NA.