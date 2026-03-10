Para Javier Milei quedó atrás el “Argentina Week” en USA, es que tendrá una agenda cargada el miércoles 11/03; asistirá a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast, ocasión en la que el mandatario argentino buscará aprovechar la sintonía ideológica con el dirigente chileno para consolidar una alianza política y económica entre ambos gobiernos.Remarca la agencia NA.
NUEVO PRESIDENTE
De USA a Chile: Javier Milei estará en la asunción del liberal, José Antonio Kast
El Presidente Milei participará de la ceremonia de asunción del mandatario chileno, José Antonio Kast. Los dos coinciden en la misma línea política.
Según confirmó el Gobierno, a las 12 del mediodía Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando en el Congreso chileno, en la ciudad de Valparaíso.
Con la salida de Gabriel Boric, el vínculo bilateral entrará en una nueva etapa. En la Casa Rosada apuestan a una relación de mayor afinidad política entre ambos presidentes, con la posibilidad de avanzar en una agenda común centrada en el libre comercio y en políticas de seguridad alineadas con USA
Tras el triunfo electoral, Kast visitó la Casa Rosada para reunirse con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los tres volverán a encontrarse, aunque por poco tiempo: el Presidente argentino tiene previsto partir en un vuelo especial a las 15 y arribar a Buenos Aires alrededor de las 17.
Descartada la presencia en la feria agroindustrial Expoagro por incompatibilidad de agenda, el economista viajará nuevamente al exterior el sábado 14 de marzo, esta vez rumbo a Madrid para participar del Foro Económico de Madrid.
A través de su cuenta de X, Milei confirmó esta semana su presencia en España, donde se debatirá sobre el futuro económico y social de la península ibérica, con foco en la inversión, la denominada “batalla cultural” y el impacto de la inteligencia artificial.
