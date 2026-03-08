Kurdos de Siria advierten a kurdos iraníes que no se alineen con USA porque serán traicionados

Los kurdos sirios pidieron a Estados Unidos que interviniera en su favor y se sintieron traicionados cuando Washington, en cambio, los instó a fusionarse con las fuerzas de Sharaa.

“Los kurdos iraníes deberían aprender y mantener una postura firme: no participarán en ninguna guerra dentro del territorio iraní sin garantías firmadas por Estados Unidos sobre el futuro de estas regiones kurdas en Irán" declaró Ahmed Barakat, líder del Partido Democrático Progresista Kurdo en Siria.

kurdos_2.jpg Los kurdos poseen un poderoso ejército para pelear en las montañas de Medio Oriente

¿Quiénes son los kurdos?

Se trata de un grupo étnico que se quedó sin Estado hace un siglo, cuando las fronteras del moderno Oriente Medio se definieron tras el colapso del Imperio Otomano.

Son mayoritariamente musulmanes sunitas, hablan una lengua emparentada con el farsi de Irán y se concentran en una región montañosa que se extiende a lo largo de las fronteras de Armenia, Irak, Irán, Siria y Turquía.

En Irak, habitan tres provincias del norte, dirigidas por su propio gobierno regional. Pero en otros países como Irán, Turquía y ahora Siria, se adueñaron de una región con estado autónomo