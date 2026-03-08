La experiencia de lo ocurrido en la guerra Siria, hace más de una década, indica que Washington suele dejar "abandonados" a quienes fueron sus aliados tanto tácticos como estratégicos.
DISPUTAS INTERNAS EN KURDISTÁN
Kurdos de Siria advierten a kurdos iraníes que no se alineen con USA porque serán traicionados
Como argumento, los kurdos sirios recuerdan el amargo final de su alianza con USA. Washington e Israel negocian para que los kurdos iraníes ataquen Teherán.
“Si se llegan los kurdos iraníes a un acuerdo con Estados Unidos, ellos luegos los eliminarán. No repitan nuestros errores", declararon los sirios a la agencia Reuters.
Pero, el nuevo ejército sirio, bajo el presidente Ahmed al-Sharaa, tras la caída de Bashar Al Asad, capturó la mayor parte de las zonas controladas por los kurdos en una ofensiva arrolladora.
Los kurdos sirios pidieron a Estados Unidos que interviniera en su favor y se sintieron traicionados cuando Washington, en cambio, los instó a fusionarse con las fuerzas de Sharaa.
“Los kurdos iraníes deberían aprender y mantener una postura firme: no participarán en ninguna guerra dentro del territorio iraní sin garantías firmadas por Estados Unidos sobre el futuro de estas regiones kurdas en Irán" declaró Ahmed Barakat, líder del Partido Democrático Progresista Kurdo en Siria.
¿Quiénes son los kurdos?
Se trata de un grupo étnico que se quedó sin Estado hace un siglo, cuando las fronteras del moderno Oriente Medio se definieron tras el colapso del Imperio Otomano.
Son mayoritariamente musulmanes sunitas, hablan una lengua emparentada con el farsi de Irán y se concentran en una región montañosa que se extiende a lo largo de las fronteras de Armenia, Irak, Irán, Siria y Turquía.