Conflicto en Irán: USA e Israel buscan un levantamiento kurdo para debilitar Teherán

En camisa de once varas: El arriesgado plan de Netanyahu para fracturar el mapa de Irán

Meterse "en camisa de once varas" define con precisión la incursión israelí y estadounidense en el avispero del Kurdistán. No se trata de una misión de liberación, sino de una táctica de distracción: armar a grupos como el Partido de la Vida Libre del Kurdistán para que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) deba abandonar sus frentes externos y centrarse en no perder el control de provincias como Azerbaiyán Occidental.