Boca viene de tener un rendimiento sumamente positivo contra Lanús y se quedó con una victoria por 3-0 para volver a tomar aire en medio de una lluvia de críticas. Mientras tanto sigue habiendo novedades dentro de un mercado de pases eterno que ahora le dio un nuevo revés a Juan Román Riquelme y compañía.
SE TERMINÓ
Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme
En las últimas horas se cayó una operación importante para Boca y el que quedó mal parado fue Riquelme.
El mercado de pases de Boca tuvo más malas que buenas y el que quedó parado de la peor manera fue Juan Román Riquelme. El presidente Xeneize aseguró en el mes de enero cuando ya habían transcurrido cerca de un mes de mercado que el plantel estaba bien armado y que lo primordial era elevar el nivel de los jugadores que ya estaban, una opinión contraria a la de los hinchas.
El primer golpe fuerte en el mercado de pases llegó con Marino Hinestroza, quien antes de navidad incluso parecía ser el primer refuerzo de Boca y terminó en Vasco da Gama. Hubo negociaciones por Kevin Serna y Edwuin Cetré pero no hubo mejor suerte. Finalmente los refuerzos que sí pudo sumar Juan Román Riquelme fueron Ángel Romero, quien quedó libre tras su salida de Corinthians, Santiago Ascacíbar que fue quizás la mejor operación que logró cerrar el Xeneize, y Adam Bareiro que llegó tras descender con Fortaleza en Brasil.
Estos nombres no maquillaron la necesidad urgente de un volante creativo que tenía Boca y es por eso que a último momento Juan Román Riquelme fue a buscar a Alan Lescano, número 10 y capitán de Argentinos Juniors. Todo parecía ir viento en popa sobre todo porque el Xeneize logró un acuerdo contractual con el jugador, pero lo más importante que era arreglar el pase con el Bicho de La Paternal no fue posible.
Se cayó el pase de Alan Lescano a Boca
En la noche de ayer César Merlo informó que el pase de Alan Lescano a Boca se cayó ya que no hubo acuerdo entre clubes. ¿Cuál fue el inconveniente? Argentinos Juniors tiene solamente el 50% de la ficha del enganche y para vendérselo a Boca buscaba en primer lugar comprarle a Gimnasia y Esgrima La Plata el otro 50%. Pero el Lobo no dio el brazo a torcer y como el Bicho no pudo comprar tampoco aceptó vender.
De esta manera Boca, que había obtenido el tan ansiado cupo para incorporar gracias a la salida de Lucas Blonde, se terminó quedando sin un jugador que podía ser clave para el semestre y el que quedó peor parado en toda esta historia es Juan Román Riquelme, que hace tiempo viene siendo cuestionado por los hinchas del Xeneize por la lentitud a la hora de negociar. Ahora todos le están prendiendo velas a Tomás Aranda, joven de 18 años que surgió en las últimas semanas, quien por características es el único que le puede dar juego y desparpajo al equipo de Úbeda.
Más en GOLAZO24
Nadie lo esperó: Se reveló la suma que pidió Gallardo para irse de River
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
La figura internacional que NO llega a Boca por culpa de Riquelme: "Me cansé"
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"