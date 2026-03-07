Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme

De esta manera Boca, que había obtenido el tan ansiado cupo para incorporar gracias a la salida de Lucas Blonde, se terminó quedando sin un jugador que podía ser clave para el semestre y el que quedó peor parado en toda esta historia es Juan Román Riquelme, que hace tiempo viene siendo cuestionado por los hinchas del Xeneize por la lentitud a la hora de negociar. Ahora todos le están prendiendo velas a Tomás Aranda, joven de 18 años que surgió en las últimas semanas, quien por características es el único que le puede dar juego y desparpajo al equipo de Úbeda.

