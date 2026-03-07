La verdadera (y loca) historia del regreso del gendarme Nahuel Gallo a Argentina

image Patricia Bullrich pedía cambiar la sede de Venezuela en el sudamericano sub 20

“Van a secuestrar a nuestros jugadores, como hicieron con el gendarme Nahuel Gallo” se quejaba ante cuanto periodista la quisiera escuchar.

A pesar de la presión, el combinado albiceleste acudió a la cita y salió subcampeón, tras una recordada final contra Brasil. La ausencia de un sub 20 que fue 5 veces campeón del mundo hubiera deslucido sobremanera el certamen.

image Chiqui Tapa desoyó el pedido de Bullrich

Tal vez, recordando las fuertes discusiones que tuvo con la Casa Rosada por la situación del gendarme detenido en El Rodeo, Tapia se animó a preguntarle a su par caribeño:

“¿Qué se sabe de Nahuel Gallo?”.

Giménez, considerado ahijado político de la presidenta a cargo Delcy Rodríguez, contestó:

“Voy a preguntar”.

Ante el asombro de Chiqui, marcó el número de la sucesora de Nicolás Maduro y tuvo respuesta inmediata.

“¿Qué quieren ustedes con Gallo, quieren llevarlo a Argentina?” preguntó Giménez Ochoa al estupefacto capo del fútbol argentino.

“Si, por supuesto” contestó Chiqui.

“Bueno, envíen un avión y lo trasladamos” cerró Giménez.

image Jorge Giménez Ochoa, titular de la FVF

Por cuestiones obvias, Caracas no manda a Argentina aviones oficiales. Aún recuerdan el embargo y posterior decomiso de un Boeing 747 de cargas que soportó la empresa Emtrasur en 2022.

La lectura política era clara: Delcy Rodríguez no quería devolver al gendarme a Javier Milei o Patricia Bullrich, quienes montarían un gran show sobre la "recuperación". Por ello, la salida de que fuera la AFA la que lo devolviera era la más conveniente para la actual ocupante del Palacio de Miraflores.

image Jorge Giménez Ochoa, titular de la FVF, junto a Delcy Rodríguez, presidenta a cargo de Venezuela

Las consultas legales en la cúpula de la AFA fueron frenéticas ya que Tapia había obtenido un permiso especial del juez Diego Amarante (titular del Juzgado Penal Económico 5) solamente había autorizado la asistencia a la final de la Recopa en el Maracaná.

Chiqui es investigado en una causa por presunta retención de aportes y por ello debe solicitar autorización cada vez que viaja al exterior.

La respuesta del magistrado fue negativa. Tal vez, porque supuso que Venezuela es un país que tiene sus relaciones diplomáticas rotas con Argentina y que cualquier pedido de extradición difícilmente pueda gestionarse desde Buenos Aires.

image Diego Amarante, juez

Audacia de la AFA para una movida inesperada

El portal abierto por los venezolanos podía cerrarse en cualquier momento pero el titular de AFA no podía volar. Entonces, se ideó la estrategia de mandar un avión de Baires Fly que sería especialmente autorizado por el gobierno de Delcy ya que los cielos bolivarianos no están aún normalizados.

La movida fue encabezada por Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Cáceres, el director de relaciones institucionales de la entidad.

La compañía, que opera desde San Fernando, había sido utilizada por Tapia para viajar al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington D.C. Tras varias horas de vuelo, que incluyeron un repostaje de nafta ya que el Bombardier Learjet 60 tiene una autonomía de 4 horas, aterrizaron en la capital venezolana.

image El gendarme Nahuel Gallo junto a los dirigentes de la AFA

Para extrañeza total de la delegación argentina, Nahuel Gallo estaba solo en la pista, sin siquiera un bolso en sus manos. Lucía una remera roja (franela le dicen los caribeños) y tenía la cabellera casi rapada. Al enterarse que el avión que lo esperaba había sido gestionado por la AFA su sorpresa fue aún mayor. Llevaba 14 meses aislado ya que apenas había tenido un contacto con su mujer pocas horas antes.

“Permitan que llame a mi esposa” pidió Nahuel.

Al instante, le confirmó a ella que estaba regresando a Argentina. La mujer difundió la noticia y se generó un gigantesco desconcierto.

Gallo recibió una camiseta de fútbol del combinado albiceleste y en una de las paradas técnicas, en Guayaquil, Ecuador, los dirigentes se fotografiaron junto a él. La foto fue posteada por prensa de AFA y estalló la noticia ya que la Casa Rosada estaba en ascuas sobre semejante movida.

image Nahuel Gallo junto a los pilotos de Baires Fly. El gendarme regresaba a Argentina

Mientras Bullrich, el canciller Pablo Quirno y la nueva ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, trataban de explicar lo inexplicable, desde AFA posteaban:

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”.

Orden para el gendarme: “Cámbiate de ropa”

Al aterrizar en Buenos Aires, en plena madrugada, una delegación de altos funcionarios nacionales y jefes de Gendarmería estaba aguardando el arribo. Subieron a la aeronave y le exigieron a Gallo que se pusiera el uniforme de la institución en la cual se desempeña.

Luego, la imagen conocida, el reencuentro con su pequeño hijo y con su esposa.

image De madrugada, todos juntos para la foto con el gendarme

A los 3 se los llevaron al Edificio Centinela de Retiro y los mantuvieron durante algunos días para practicarle “chequeos” y consultarlo sobre lo que había ocurrido.

En su agradecimiento, la Casa Rosada se refirió a supuestas gestiones de Italia (que representa a Argentina en Venezuela) como parte de una negociación que se manejaba por un andarivel paralelo al de la AFA.

“La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos resultó fundamental”.

La reacción de la senadora nacional Patricia Bullrich fue insólita: “si la AFA tiene buenas relaciones con el chavismo, entonces que traigan a Germán Giuliani”.

Se trata del abogado argentino que lleva varios meses detenido en Venezuela.

image

El fútbol había sido un puente humanitario pero las mezquindades de la política argentina estuvieron a la orden del día, Aún una semana después de la liberación siguen diciendo que AFA ofició como “taxi”.

Fue tan enorme el disgusto del mileismo por haber quedado en offside ante semejante evento que anunciaron públicamente avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta "traición a la patria", utilización de canales ilegales y usurpación de cargos públicos.

image

Para aportar más confusión al calvario de Gallo, intervino la diputada nacional Marcela Pagano.

La ex integrante del bloque de La Libertad Avanza es pareja del abogado Franco Bindi quien supo defender a PDVSA y posee contactos con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

La ex periodista lanzó un acusación que seguramente será investigada:

“Ni en la gestión de Gerardo Werthein ni en la gestión de Pablo Quirno se hicieron gestiones oficiales por Nahuel Gallo”.