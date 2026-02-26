El gendarme argentino en Venezuela pudo comunicarse por primera vez con su familia: Qué dijo

Gallo se encuentra alojado en la cárcel de El Rodeo 1 y llevaba 445 días incomunicado. La noticia fue confirmada por su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, quien expresó su emoción en redes sociales:
“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia”.
El gendarme está en huelga de hambre
El contacto ocurrió en medio de una situación delicada. En los últimos días, el gendarme se sumó a una huelga de hambre iniciada por cerca de 200 presos políticos que reclaman su liberación.
El contexto incrementó la preocupación oficial, especialmente porque la medida comenzó tras la aplicación de la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno venezolano. La norma contempla delitos vinculados a protestas, procesos electorales o conflictos políticos entre 1999 y 2025, pero no incluye el cargo que pesa sobre el argentino.
Las autoridades venezolanas encuadraron su detención como un caso de espionaje y sabotaje en favor de un Estado extranjero, motivo por el cual quedó fuera de ese beneficio legal.
Gestiones diplomáticas
Ante la falta de relaciones diplomáticas directas con Caracas, el Gobierno argentino intenta abrir canales alternativos. Luego de que Brasil dejara de representar los intereses argentinos en Venezuela, la Casa Rosada inició conversaciones con otros países para lograr asistencia consular.
Desde el Ejecutivo confirmaron que “estamos conversando con Italia y con otros países” para acercar ayuda al detenido. En el Gobierno consideran además que Estados Unidos podría desempeñar un rol importante en eventuales negociaciones para su liberación.
Un caso que sigue abierto
El llamado no modificó la situación judicial del gendarme, pero significó la primera señal concreta de contacto tras meses de incertidumbre. Para su familia, la comunicación representa una esperanza en medio de un escenario diplomático complejo.
Mientras continúan las gestiones internacionales, el reclamo central sigue siendo el mismo: que Gallo recupere la libertad y pueda regresar a la Argentina para reunirse con su familia.
