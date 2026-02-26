El gendarme argentino en Venezuela pudo comunicarse por primera vez con su familia: Qué dijo

Las autoridades venezolanas encuadraron su detención como un caso de espionaje y sabotaje en favor de un Estado extranjero, motivo por el cual quedó fuera de ese beneficio legal.

Gestiones diplomáticas

Ante la falta de relaciones diplomáticas directas con Caracas, el Gobierno argentino intenta abrir canales alternativos. Luego de que Brasil dejara de representar los intereses argentinos en Venezuela, la Casa Rosada inició conversaciones con otros países para lograr asistencia consular.

Desde el Ejecutivo confirmaron que “estamos conversando con Italia y con otros países” para acercar ayuda al detenido. En el Gobierno consideran además que Estados Unidos podría desempeñar un rol importante en eventuales negociaciones para su liberación.

Un caso que sigue abierto

El llamado no modificó la situación judicial del gendarme, pero significó la primera señal concreta de contacto tras meses de incertidumbre. Para su familia, la comunicación representa una esperanza en medio de un escenario diplomático complejo.

Mientras continúan las gestiones internacionales, el reclamo central sigue siendo el mismo: que Gallo recupere la libertad y pueda regresar a la Argentina para reunirse con su familia.

