Buscan evitar que monotributistas pasen al régimen general por la inflación: Qué proponen

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca proteger o aliviar a los monotributistas. La iniciativa fue presentada por Guillermo Michel y otros diputados de Unión por la Patria, en sintonía con los reclamos al gobierno de Milei por su política de ajuste y economía que no arranca.
El proyecto propone suspender temporalmente una de las herramientas de control más sensibles del régimen de monotributo: la exclusión automática de contribuyentes cuando la administración detecta inconsistencias entre su facturación y la categoría declarada.
La iniciativa plantea frenar por 180 días el procedimiento mediante el cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede sacar a un contribuyente del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y obligarlo a pasar al régimen general impositivo.
Qué busca la ley para proteger a los monotributistas
El texto establece que durante seis meses se suspenda la aplicación del mecanismo previsto en la Ley 24.977 —la norma que regula el monotributo— que permite a la autoridad fiscal recategorizar o excluir de oficio a los contribuyentes cuando detecta desvíos respecto de la categoría declarada.
En la práctica, hoy la administración tributaria puede determinar que un monotributista factura más de lo permitido para su categoría o que sus gastos, alquileres o consumos no coinciden con los parámetros del régimen. En esos casos, puede expulsarlo y obligarlo a inscribirse en IVA, Ganancias y autónomos, lo que implica una carga impositiva muy superior.
La ley, en cambio, suspendería ese procedimiento desde su publicación en el Boletín Oficial y por un plazo de seis meses.
El argumento: inflación y caída de consumo
En los fundamentos, los autores del proyecto sostienen que los parámetros del monotributo hoy no reflejan necesariamente la capacidad económica real de los contribuyentes.
Explican que la inflación genera aumentos nominales de facturación sin mejoras reales en los ingresos y que, al mismo tiempo, la caída del consumo provoca ingresos irregulares. En ese contexto, una persona puede quedar excluida del régimen simplificado sin haber mejorado su situación económica.
El texto advierte que esto puede generar consecuencias negativas: endeudamiento, cierre de actividades o incluso el paso a la informalidad por no poder afrontar la carga fiscal del régimen general.
A quiénes impactaría
El monotributo es el régimen formal utilizado principalmente por trabajadores independientes, profesionales, pequeños comerciantes y emprendedores. Según los autores, se trata de “los sectores más frágiles” dentro del sistema productivo formal.
Por eso, la suspensión de las exclusiones busca “cuidar la economía de los efectores autónomos” y evitar que los aumentos de categoría obligados generen un desajuste económico en sus actividades laborales o emprendimientos.
Qué pasaría si se aprueba
Si el proyecto se convierte en ley:
- ARCA no podría excluir monotributistas automáticamente durante 180 días.
- Tampoco podría aplicar la recategorización de oficio.
- Los contribuyentes permanecerían en su categoría actual mientras dure la suspensión.
- La medida sería transitoria y entraría en vigencia el mismo día de su publicación oficial.
La discusión de fondo será económica y fiscal. Por un lado, los impulsores sostienen que es un alivio necesario para pequeños contribuyentes en un contexto de inflación y caída del consumo. Por otro, el Gobierno podría cuestionar el impacto en la recaudación y en los controles tributarios.
