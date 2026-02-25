Apertura de sesiones ordinarias: El Presidente ya eligió el horario y promete anunciar la agenda política 2026

Ese nuevo equilibrio explica el tono que se espera para el mensaje: menos defensivo y más orientado a marcar agenda.

Apertura de sesiones y agenda legislativa

Entre las prioridades del Ejecutivo aparecen una reforma política, el nuevo Código Penal —ya presentado públicamente aunque todavía sin ingreso formal— y la Ley de Financiamiento Universitario. A ese paquete se suman reformas penal, tributaria y de seguridad nacional, además de eventuales modificaciones a la Ley de Salud Mental.

El Gobierno también sigue de cerca la evolución del proyecto sobre la Ley de Glaciares: si obtiene media sanción en el Senado, el oficialismo buscará que Diputados lo debata en el inicio del período ordinario.

En contraste, la Casa Rosada decidió no abrir por ahora la discusión sobre la Corte Suprema ni sobre los pliegos pendientes de jueces, fiscales y defensores públicos. La estrategia apunta a evitar un foco de conflicto político mientras el Congreso recién inicia su actividad anual.

El cierre político

Luego del discurso, Milei encabezará una cena en la Quinta de Olivos junto a legisladores libertarios y miembros del Gabinete. El encuentro tendrá un carácter interno: no participarán bloques aliados como el PRO o la UCR.

El oficialismo lo interpreta como un gesto de cohesión propia en una jornada que considera central para el año político. La apertura de sesiones, así, funcionará no solo como inicio del período parlamentario sino también como la presentación formal del programa legislativo del Gobierno para 2026.

