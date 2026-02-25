El presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo 1° de marzo a las 21. El horario quedó oficializado mediante el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial, que fija el inicio formal del año parlamentario.
CONGRESO
Apertura de sesiones ordinarias: El Presidente ya eligió el horario y promete anunciar la agenda política 2026
El Congreso se prepara para la apertura de sesiones ordinarias y ya Milei eligió el horario y afina detalles de su discurso. LLA llega sólido a la fecha.
La disposición responde a una formalidad institucional, pero en la práctica la Asamblea Legislativa será mucho más que un acto protocolar. El mensaje presidencial será transmitido por cadena nacional y, según anticipan en el oficialismo, tendrá un fuerte contenido político.
Como marca la tradición, el Presidente hablará desde el recinto del Senado frente a diputados y senadores. Sin embargo, en la Casa Rosada señalan que el discurso no se limitará a un repaso de gestión. Una fuente oficial adelantó que “el Presidente va a mencionar y enumerar todos los proyectos estratégicos para este 2026”.
Un contexto distinto para el Presidente y LLA
La exposición llegará en un escenario político diferente al del año pasado. Tras las elecciones legislativas, La Libertad Avanza incrementó su presencia parlamentaria y ahora cuenta con 95 diputados y 21 senadores, lo que mejora su capacidad de negociación en ambas cámaras.
En el entorno presidencial sostienen que no solo cambió el número de bancas, sino también la dinámica con bloques aliados y con legisladores cercanos a gobernadores dialoguistas, considerados clave para alcanzar quórum y avanzar con proyectos sensibles.
Ese nuevo equilibrio explica el tono que se espera para el mensaje: menos defensivo y más orientado a marcar agenda.
Apertura de sesiones y agenda legislativa
Entre las prioridades del Ejecutivo aparecen una reforma política, el nuevo Código Penal —ya presentado públicamente aunque todavía sin ingreso formal— y la Ley de Financiamiento Universitario. A ese paquete se suman reformas penal, tributaria y de seguridad nacional, además de eventuales modificaciones a la Ley de Salud Mental.
El Gobierno también sigue de cerca la evolución del proyecto sobre la Ley de Glaciares: si obtiene media sanción en el Senado, el oficialismo buscará que Diputados lo debata en el inicio del período ordinario.
En contraste, la Casa Rosada decidió no abrir por ahora la discusión sobre la Corte Suprema ni sobre los pliegos pendientes de jueces, fiscales y defensores públicos. La estrategia apunta a evitar un foco de conflicto político mientras el Congreso recién inicia su actividad anual.
El cierre político
Luego del discurso, Milei encabezará una cena en la Quinta de Olivos junto a legisladores libertarios y miembros del Gabinete. El encuentro tendrá un carácter interno: no participarán bloques aliados como el PRO o la UCR.
El oficialismo lo interpreta como un gesto de cohesión propia en una jornada que considera central para el año político. La apertura de sesiones, así, funcionará no solo como inicio del período parlamentario sino también como la presentación formal del programa legislativo del Gobierno para 2026.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Sin jueces pero con reformas: La estrategia legislativa de Milei para 2026
En la previa al reencuentro, ¿dardo envenenado de Milei a Villarruel?
Pilotos argentinos, entrenamiento canadiense: Los F-16 y un nuevo contrato por US$33 millones