En el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump, se vivieron momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso de Estados Unidos, que incluyeron abucheos y la expulsión de una parlamentaria tras llamarlo “racista”. Hubo confrontaciones y gritos entre el republicano y las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, dos estadounidenses de origen somalí y palestino –respectivamente-, justamente cuando el mandatario tocó el tema de la inmigración.
CONFRONTACIONES
Tenso discurso de Estado de Unión de Donald Trump: Abucheos y gritos de "asesino"
En el discurso de Estado de Unión de Donald Trump hubo momentos tensos: abucheos, gritos de "asesino" y mentiroso", pines en respaldo a los sobrevivientes de Epstein y desalojo de una congresista.
En un fuerte tono combativo, Donald Trump se vanaglorió durante 108 minutos de sus supuestas hazañas en cuanto a la economía estadounidense y sobre la inmigración irregular, en medio de la polarización al interior del recinto -y fuera de él- debido a las recientes filtraciones del caso Epstein, donde es mencionado, y por su cuestionada política arancelaria, la cual ya ha sufrido un revés tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense.
Congresistas abuchean a Donald Trump y le gritan: "Tú mientes"
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se jactó en su discurso de Estado de la Unión de que la inflación en Estados Unidos se está desplomando y de que los precios del combustible son mucho más bajos, comparados con los del Gobierno de Joe Biden.
También se enorgulleció de su polémica política migratoria, a pesar de que esta haya causado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que fueron baleados por agentes del ICE (sigla en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), lo que ha generado una gran indignación en la sociedad, incluso de algunos republicanos.
En un momento de este discurso, Trump instó a los legisladores a ponerse de pie si estaban de acuerdo en que el "primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", provocando una ovación del ala republicana, pero también, una ola de abucheos y gritos desde los escaños demócratas.
Las representantes de Minnesota, estado donde agentes del ICE asesinaron a una estadounidense, y Michigan, le gritaron “tú mientes”. Desde sus peldaños, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, estadounidense-somalí y estadounidense-palestina, le gritaron "asesino" y le recordaron a Trump que el “ICE (sigla en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) asesinó a ciudadanos estadounidenses”.
“¡Están matando estadounidenses!”, “¡Han matado estadounidenses!” y “¡Están disparando a los estadounidenses!", expresaron las congresistas, con abucheos incluidos contra el presidente, el cual, para los demócratas, carece de sensibilidad social.
En el mismo momento, la representante demócrata Norma Torres, de California, levantó una pancarta de doble cara con las fotos de Renee Good y Alex Pretti, los estadounidenses asesinados por el ICE, con la leyenda “Asesinato premeditado”. Ambos fueron asesinados en enero por agentes federales de inmigración durante las operaciones de control migratorio denominada Metro Surge en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota.
