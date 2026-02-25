Atención usuarios de Mercado Pago: el error común que hace que bloqueen tu cuenta

image Los errores más comunes que hacen los usuarios de Mercado Pago.

Mercado Pago: lo que nunca tenés que hacer en la billetera

Hoy en día el envío de dinero mediante billeteras virtuales creció muchísimo y son millones los usuarios que eligen esta forma de pago o transacciones. Cada vez que mandamos plata a otro contacto mediante una fintech, hay un escaneo no solo del monto y los datos sino también del denominado "Concepto", un campo en el cual podemos escribir.