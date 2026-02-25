El Nueve apuesta por Fabián Doman para su nuevo proyecto de formato romántico

Tamara Pettinato volvió a formar parte del panel, teniendo en cuenta que su salida del programa estuvo marcada por la polémica tras la difusión de un video en la Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández. Aquella situación impactó de lleno en su continuidad en el panel y abrió un debate público que todavía resuena.

La versión de su retorno comenzó a circular en las redes sociales y luego fue confirmada con matices por el periodista Guido Záffora, quien aclaró que se trataría de una participación por única vez. El ciclo, ahora conducido por Edith Hermida, busca consolidar una nueva etapa tras la partida de su histórico conductor, pero el anuncio alcanzó para encender la conversación digital.

No obstante, lejos de celebrarse como una sorpresa positiva, el posible regreso fue duramente cuestionado por los usuarios. En X se multiplicaron las críticas y mensajes de rechazo, dejando en claro que parte del público no olvida la controversia. Así, lo que parecía una movida estratégica del canal terminó desatando una ola de comentarios adversos.

