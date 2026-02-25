Luego del abrupto levantamiento del programa Escuela de Cocina, tras la partida de Jimena Latorre y el fallido reemplazo de Eugenia Tobal, El Nueve prepara un fuerte cambio en su programación con Fabián Doman al frente para liderar la nueva apuesta.
ROMANCE EN LA PANTALLA CHICA
El Nueve apuesta por Fabián Doman para su nuevo proyecto de formato romántico
El destacado conductor fue elegido por las autoridades de El Nueve para encabezar el programa de parejas adultas que buscará consolidar el nivel de audiencia.
El reconocido conductor volverá a la pantalla chica luego de haber sido desplazado de A24 con el fin de llevar adelante un programa de citas para mayores de 50 al estilo de lo que fue el emblemático ciclo conducido por Roberto Galán en entre 1971 y 1998 Yo me quiero casar... ¿Y usted?. La producción se encuentra trabajando en el proyecto, apuntado a historias de amor y segundas oportunidades.
Por el momento, las autoridades del canal decidieron que desde el lunes 3 de marzo pondrá al aire repeticiones de Médico de Familia, el ciclo encabezado por el doctor Jorge Tartaglione que supo cosechar buena audiencia. El envío había dejado de producirse tiempo atrás, lo que generó sorpresa entre sus seguidores.
De esta manera, el reconocido conductor nuevamente estará al mando de un ciclo televisivo, teniendo en cuenta que desde que denunció irregularidades en su salida "extrañamente confusa" de la señal que lleva adelante Juan Cruz Ávila, quien desde 2024 se encuentra encabezando una reconfiguración integral de la señal, tanto editorial como comercial.
El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y salió mal
Después de la salida de Beto Casella de El Nueve, el canal apostó a un giro fuerte en la conducción de Bendita. La señal decidió avanzar sin su figura y rearmar el ciclo con nuevos nombres. Pero una jugada pensada para dar que hablar terminó generando un efecto inesperado en redes.
Tamara Pettinato volvió a formar parte del panel, teniendo en cuenta que su salida del programa estuvo marcada por la polémica tras la difusión de un video en la Casa Rosada junto al entonces presidente Alberto Fernández. Aquella situación impactó de lleno en su continuidad en el panel y abrió un debate público que todavía resuena.
La versión de su retorno comenzó a circular en las redes sociales y luego fue confirmada con matices por el periodista Guido Záffora, quien aclaró que se trataría de una participación por única vez. El ciclo, ahora conducido por Edith Hermida, busca consolidar una nueva etapa tras la partida de su histórico conductor, pero el anuncio alcanzó para encender la conversación digital.
No obstante, lejos de celebrarse como una sorpresa positiva, el posible regreso fue duramente cuestionado por los usuarios. En X se multiplicaron las críticas y mensajes de rechazo, dejando en claro que parte del público no olvida la controversia. Así, lo que parecía una movida estratégica del canal terminó desatando una ola de comentarios adversos.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF
Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"
¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal