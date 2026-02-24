AFA: Sugestivo silencio de Milei, y las miradas apuntan a Santiago Caputo

Tema AFA: El Gobierno ni mú (y todos miran a Santiago Caputo)

Como se mencionó anteriormente, el silencio de Javier Milei y sus funcionarios sobre este tema resulta llamativo, ya que en otras oportunidades han lanzado críticas sobre Chiqui Tapia, especialmente por el tema de las SAD.

“Es un tema de la AFA con la Justicia. No tenemos nada que decir”, fue la respuesta de distintos interlocutores oficiales consultados sobre la suspensión de la fecha 9 al portal Infobae. Que sea un tema judicial no ha sido obstáculo para opiniones sobre otras cuestiones en otros momentos…

Según Infobae, en privado, una fuente con acceso a la conversación política del Gobierno deslizó otra teoría: que como el paro estaría diseñado para encuadrar el expediente judicial como parte de la supuesta “ persecución política” que la conducción de la AFA denuncia desde hace tiempo, el Gobierno opta por el silencio, así no le da fundamentos a este argumento de Chiqui Tapia.

Pero también hay otra hipótesis: en realidad, los Milei no estarían detrás de esta embestida judicial contra el presidente de la AFA sino que sería una acción orquestada y accionada individualmente por Santiago Caputo. No es casual que el titular de ARCA sea Andrés Vázquez, hombre que responde al asesor 'estrella'.

En este escenario, se cree que, envalentonado, Santiago Caputo inició esta embestida judicial de ARCA contra AFA para montar un operativo de distracción -con ayuda de los medios oficialistas- con el objetivo de desviar la atención de los graves problemas que enfrenta el Gobierno, en medio de la crisis de la industria nacional y las polémicas por la reforma laboral, entre otros. Y qué mejor que hablar de supuesta corrupción de un dirigente con buena relación con el peronismo para armar el combo perfecto.

Pero el conflicto se le fue de las manos al asesor con esta reacción inesperada de los clubes de primera, que unieron filas para defender a la AFA. El paro del fútbol no era una posibilidad que hubiera contemplado Santiago Caputo, aparentemente.

Por ahora, los Milei se mantienen al margen de la pelea. Habrá que esperar para saber si terminarán 'bancando' al asesor en su embestida o, como le habría prometido el Presidente a Gianni Infantino, titular de la FIFA, no insistirán con estas acusaciones.

Ya es sabido que Karina Milei viene hace tiempo queriendo recortarle poder a Santiago Caputo, de hecho en el último tiempo esto ha generado que el vínculo de los hermanos atraviese su peor momento, tal como informó Urgente24, dado que ella pidió su desplazamiento. Pero a diferencia de lo ocurrido con otros amigos como Ramiro Marra o Demian Reidel, en el caso de Santiago Caputo el Presidente no quiere ceder.

El juego de poder entre la hermana presidencial (de estrechos vínculos con los Menem) y el asesor presidencial viene de larga data. Pero parece haber llegado a punto de no retorno. Sin embargo, Javier lo sigue sosteniendo. ¿Podrá ser este episodio con la AFA el que detone la salida -o, al menos, el recorte de poderes- de Santiago Caputo?

