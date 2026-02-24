River: La tremenda revelación que hizo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo

Además, agregó lo ocurrido tras el encuentro: “40 minutos después de terminado el partido, fue al vestuario de los jugadores, se acercó a cada futbolista y le dio una palmada”.

El episodio expone el desgaste de una etapa que no logró enderezarse desde lo futbolístico. Los números también reflejan ese bajón: 12 derrotas en los últimos 20 partidos. Gallardo no encontró respuestas en el campo y el ciclo terminó por agotarse.

Lo que se le viene a River

Marcelo Gallardo tendrá su último partido en este segundo ciclo al frente de River Plate el jueves 26 de febrero desde las 19:15 en el estadio Monumental.

Será una jornada especial, en la que el público podrá agradecerle al Muñeco todo lo que le dio al club, más allá de que en esta etapa los resultados y el funcionamiento no hayan estado a la altura de las expectativas.

Mientras tanto, comienzan a sonar nombres para reemplazar a uno de los entrenadores más importantes de la historia del Millonario. El principal apuntado es Eduardo Coudet, actualmente en el Deportivo Alavés.

Distintos medios aseguran que ya existieron contactos entre la dirigencia y el entorno del entrenador, y que el ex Rosario Central estaría dispuesto a asumir el desafío en Núñez.

En ese sentido, el periodista César Luis Merlo afirmó: “River no va a buscar otro entrenador que no sea Coudet si Coudet le da el sí a River”.

Los próximos días serán determinantes para definir quién ocupará el banco de suplentes tras la salida de Gallardo y cómo se iniciará una nueva etapa en el club.

