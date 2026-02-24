River: La tremenda revelación que hizo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo

Luego de la derrota ante Vélez Sarsfield en Liniers, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dejar de ser el entrenador de River Plate. El periodista Gustavo Yarroch brindó detalles sobre la actitud que tuvo el Muñeco con sus jugadores durante el entretiempo del encuentro disputado en el estadio José Amalfitani.
El partido terminó con victoria para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, resultado que precipitó la renuncia del entrenador del Millonario al día siguiente, marcando el cierre de su segundo ciclo en el club.
Marcelo Gallardo decidió dar un paso al costado en River Plate el 23 de febrero y el club lo oficializó a través de un video en sus canales oficiales.
La derrota ante Vélez Sarsfield, el domingo 22 en el estadio José Amalfitani, fue el punto de quiebre de un ciclo que ya venía golpeado. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue claramente superior en la primera etapa y, aunque el marcador terminó 1-0, la diferencia futbolística fue evidente.
En el complemento, River mostró otra actitud, algo que podría explicarse por lo sucedido en el entretiempo. En ESPN, el periodista Gustavo Yarroch reveló: “En el entretiempo fue un vestuario absolutamente caliente, con un Muñeco a los gritos. Cuestionó la actitud de los jugadores porque estuvieron dormidos en el campo de juego. Fue un vestuario muy caliente”.
Además, agregó lo ocurrido tras el encuentro: “40 minutos después de terminado el partido, fue al vestuario de los jugadores, se acercó a cada futbolista y le dio una palmada”.
El episodio expone el desgaste de una etapa que no logró enderezarse desde lo futbolístico. Los números también reflejan ese bajón: 12 derrotas en los últimos 20 partidos. Gallardo no encontró respuestas en el campo y el ciclo terminó por agotarse.
Lo que se le viene a River
Marcelo Gallardo tendrá su último partido en este segundo ciclo al frente de River Plate el jueves 26 de febrero desde las 19:15 en el estadio Monumental.
Será una jornada especial, en la que el público podrá agradecerle al Muñeco todo lo que le dio al club, más allá de que en esta etapa los resultados y el funcionamiento no hayan estado a la altura de las expectativas.
Mientras tanto, comienzan a sonar nombres para reemplazar a uno de los entrenadores más importantes de la historia del Millonario. El principal apuntado es Eduardo Coudet, actualmente en el Deportivo Alavés.
Distintos medios aseguran que ya existieron contactos entre la dirigencia y el entorno del entrenador, y que el ex Rosario Central estaría dispuesto a asumir el desafío en Núñez.
En ese sentido, el periodista César Luis Merlo afirmó: “River no va a buscar otro entrenador que no sea Coudet si Coudet le da el sí a River”.
Los próximos días serán determinantes para definir quién ocupará el banco de suplentes tras la salida de Gallardo y cómo se iniciará una nueva etapa en el club.
