Rusia amenaza de muerte a Europa ante un paso en falso nuclear: "Saben cómo terminará"

Los gasoductos no estaban en operación cuando ocurrieron las fugas, pero contenían gas que se escapó a través del agua a la atmósfera, y esto dejó a Gazprom, dependiente del Gobierno ruso, sin la posibilidad de obtener rentabilidad que podría haber sido usada en compras de armamentos para la guerra en Ucrania.

Rusia dice que Londres y París "trabajan activamente" para dar a Ucrania "una bomba nuclear o sucia"

Según denunció este martes el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR, Francia y Reino Unido estarían buscando equipar a Ucrania con "una bomba nuclear o sucia" para “asegurar condiciones más favorables” en las negociaciones, lo que consideran una grave transgresión al Tratado de No Proliferación Nuclear y derechos internacionales.

image El presidente de Ucrania, el presidente de Francia y el primer ministro británico hablan durante una reunión trilateral en el marco de la cumbre de la "Coalición de los Voluntarios" en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 27 de marzo de 2025. | REUTERS

El organismo asegura que Londres y París son "conscientes" de que la evolución de la situación en Ucrania "no deja ninguna posibilidad" de lograr la "tan ansiada victoria sobre Rusia", pero no están dispuestos a aceptar la derrota de Kiev. En consecuencia, en ellos sopesa la idea de proporcionar a Ucrania un "arma maravillosa" para que Kiev pueda "reclamar condiciones más favorables" para poner fin al conflicto "si dispone de una bomba atómica o, al menos, de una bomba sucia".

Sus intenciones implican una grave violación del derecho internacional, en particular del Tratado de No Proliferación Nuclear, y que conllevan riesgo de destruir el sistema global de no proliferación. Sus intenciones implican una grave violación del derecho internacional, en particular del Tratado de No Proliferación Nuclear, y que conllevan riesgo de destruir el sistema global de no proliferación.

En esta línea, el SVR también considera que estos planes "extremadamente peligrosos" del Reino Unido y de Francia reflejan "una pérdida del sentido de la realidad", mientras en Londres y París "esperan en vano poder evitar la responsabilidad". "Además, todo lo encubierto inevitablemente se hará visible. En los círculos militares, políticos y diplomáticos del Reino Unido y de Francia, hay muchas personas sensatas que comprenden lo peligrosas que son las acciones imprudentes de sus líderes para todo el mundo", concluye el comunicado.

image Zelensky, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer | GENTILEZA EFE

Al igual que las declaraciones del Sevicio de Inteligencia de Rusia, el exmandatario ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, advirtió a Europa que Moscú utilizará armas nucleares contra Ucrania, Reino Unido y Francia si efectivamente estos dos últimos proveen arsenal atómico a Kiev.

