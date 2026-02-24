El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró este martes que “los enemigos de Moscú” saben perfectamente cómo terminará un ataque “nuclear” contra Rusia, advirtiendo a Europa con represalias que podrían incluir una guerra directa o una embestida atómica contra Kiev. También acusó a Francia y Reino Unido de “trabajar activamente” para dar a Ucrania “una bomba nuclear”.
DEMOSTRACIÓN DE GEOPODER
Rusia amenaza de muerte a Europa ante un paso en falso nuclear: "Saben cómo terminará"
Rusia advierte a Europa que se 'le vendrá la noche' si está detrás de un ataque nuclear contra el territorio ruso, tras las filtraciones de Inteligencia que aseguran que Francia y Londres proporcionarán tecnología nuclear a Ucrania.
"No lograron infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, por lo que el enemigo recurre al terror individual y masivo: esto incluye bombardeos de ciudades, sabotajes de infraestructuras e intentos de asesinato de funcionarios gubernamentales y de militares", dijo ante una audiencia de funcionarios del FSB.
Ante la plana mayor del servicio de seguridad FSB, la agencia sucesora del KGB soviético, agregó: "Hay una necesidad imperiosa de derrotar a Rusia. Buscan cualquier salida, cualquier cosa. Llegarán al extremo y luego se arrepentirán".
Además, sugirió que los oleoductos rusos bajo el Mar Negro podrían ser el siguiente objetivo de sabotaje por parte del Occidente, como aquel que ocurrió en el 2022 contra el gasoducto ruso Nordstream, que recorre el fondo del Mar Báltico, incidente por el que fueron sospechosos un grupo de funcionarios ucranianos.
El 26 de septiembre 2022, se detectaron cuatro grandes fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 cerca de la isla de Bornholm, Dinamarca, un oleoducto que conecataba Rusia con Alemania, poco después de que los institutos sísmicos registraran dos temblores que no eran consistentes con movimientos telúricos.
Los gasoductos no estaban en operación cuando ocurrieron las fugas, pero contenían gas que se escapó a través del agua a la atmósfera, y esto dejó a Gazprom, dependiente del Gobierno ruso, sin la posibilidad de obtener rentabilidad que podría haber sido usada en compras de armamentos para la guerra en Ucrania.
Rusia dice que Londres y París "trabajan activamente" para dar a Ucrania "una bomba nuclear o sucia"
Según denunció este martes el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR, Francia y Reino Unido estarían buscando equipar a Ucrania con "una bomba nuclear o sucia" para “asegurar condiciones más favorables” en las negociaciones, lo que consideran una grave transgresión al Tratado de No Proliferación Nuclear y derechos internacionales.
El organismo asegura que Londres y París son "conscientes" de que la evolución de la situación en Ucrania "no deja ninguna posibilidad" de lograr la "tan ansiada victoria sobre Rusia", pero no están dispuestos a aceptar la derrota de Kiev. En consecuencia, en ellos sopesa la idea de proporcionar a Ucrania un "arma maravillosa" para que Kiev pueda "reclamar condiciones más favorables" para poner fin al conflicto "si dispone de una bomba atómica o, al menos, de una bomba sucia".
En esta línea, el SVR también considera que estos planes "extremadamente peligrosos" del Reino Unido y de Francia reflejan "una pérdida del sentido de la realidad", mientras en Londres y París "esperan en vano poder evitar la responsabilidad". "Además, todo lo encubierto inevitablemente se hará visible. En los círculos militares, políticos y diplomáticos del Reino Unido y de Francia, hay muchas personas sensatas que comprenden lo peligrosas que son las acciones imprudentes de sus líderes para todo el mundo", concluye el comunicado.
Al igual que las declaraciones del Sevicio de Inteligencia de Rusia, el exmandatario ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, advirtió a Europa que Moscú utilizará armas nucleares contra Ucrania, Reino Unido y Francia si efectivamente estos dos últimos proveen arsenal atómico a Kiev.
