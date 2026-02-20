Buenos Aires abrió un outlet lleno de ropa de marca pero a precios imposibles de creer. Se trata de un lugar que tiene muchísima variedad de prendas y calzado, pero en donde tu bolsillo no va a sufrir ya que hay muchos descuentos. No dudes en visitarlo.
MEGA BARATO
El outlet que arrasa en Buenos Aires con ropa desde $5000
Un outlet ubicado en Buenos Aires genera locura con el precio de la ropa: prendas desde $5000 y mucha variedad de marcas.
Este outlet se volvió viral por su ropa de marca y calidad a precios que nadie puede creer. Vas a conseguir prendas por menos de $10.000 lo cual hoy es casi imposible. Lo bueno de este lugar es que también tiene marcas importadas.
Un outlet que es furor en Buenos Aires
American Outlet se volvió todo un furor en Buenos Aires. Este lugar vende ropa para mujer, hombre y niños, con lo cual podés conseguir prendas para todas las edades y a precios que te van a dejar asombrado.
El outlet en cuestión está ubicado en la esquina de Cabildo y Juramento, una zona muy céntrica y de fácil acceso en transporte. Lo mejor de este lugar es que vas a poder conseguir marcas como GAP, Banana Republic u Old Navy. También hay otras firmas.
El lugar abre de lunes a viernes de 9 a 20 y domingos de 11 a 20. Los sábados está cerrado pero podés pasar en cualquier momento de la semana. Hay 2x1, cuotas sin interés, promociones especiales y descuentos que van cambiando semana a semana.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El nuevo outlet de Buenos Aires con precios mega baratos
La ola de celulares casi regalados que explota en Mercado Libre
Bomba: supermercado remata electrodomésticos con 50% de descuento
Atención clientes: Banco Provincia informó una modificación clave