Un nuevo outlet está llegando a Buenos Aires y se trata de un local que va a dar de qué hablar. El mismo será inmenso, con ropa de marca y calidad, además de precios ultra bajos con descuentos que vas a poder aprovechar a lo grande.
ROPA DE MARCA
El nuevo outlet de Buenos Aires con precios mega baratos
Un nuevo outlet llega a Buenos Aires con ropa de gran calidad y precios que no te vas a querer perder.
Buenos Aires se renueva y un famoso shopping de la Ciudad trae nuevas propuestas. El mismo entrará en remodelaciones y una de las novedades será este outlet inmenso que vas a poder visitar para conseguir ropa y calzado baratos.
El outlet de Buenos Aires que arrasa
El shopping Recoleta Urban Mall entró en una fase de remodelaciones y una de las tantas novedades será la incorporación de un outlet de Adidas. No se trata de cualquier local, sino de uno estilo premium outlet que suelen estar en San Isidro u otras localidades.
La idea es que el mega outlet Adidas esté en el centro de la ciudad y pueda generar mucho más movimiento no solo en la marca sino también en el shopping. El mismo será de 750 metros cuadrados y contará con muchísimos descuentos a lo largo de su apertura.
Adidas se sigue expandiendo y esta vez llegará a uno de los shopping más céntricos. La marca siempre ofrece descuentos importantes y cuotas sin interés, lo cual es ideal para hacer buenas compras y renovar el placard sin necesidad de gastar de más.
