Mercado Libre tiene un frente abierto contra Temu, la plataforma asiática que se instaló con mucha fuerza en el país al igual que Shein. Desde el Gobierno tomaron posición en este versus y la determinación fue considerable. La empresa de Marcos Galperín quedó en shock.
La contundente decisión del Gobierno con Mercado Libre que sacudió a todos
El Gobierno de Javier Milei tomó cartas en el asunto en el versus de Mercado Libre y Temu. La determinación causó sorpresa.
El conflicto judicial entre Mercado Libre y Temu no es por una cuestión de que la empresa de Galperín se siente amenazada, sino por un tema de competencia justa y transparente. El Gobierno se metió en la pulseada y el resultado sorprendió a todos.
Mercado Libre: la decisión del Gobierno en el caso Temu
Si bien todavía resta esperar una definición de la Corte Suprema sobre el caso Mercado Libre vs. Temu, el Estado Nacional ya tiene una posición fijada acerca de este tema. Si bien el Gobierno de Javier Milei abrió las importaciones y dejó libre albedrío para que todos compitan entre sí, las cosas cambian cuando se trata de Galperín.
El Gobierno presentó una contestación judicial que ratifica la medida preventiva a la plataforma china. Es decir que el Estado Nacional se puso del lado de la empresa argentina en este asunto. Los abogados solicitaron que se declare "desierto" el recurso de apelación que interpuso Temu. De esta manera sostienen que el recurso de la empresa china está "plagada de generalidades, con escaso o nulo anclaje en las particularidades de la causa".
Así las cosas, la publicidad engañosa de Temu tuvo consecuencias y Mercado Libre lo llevó a la Justicia. El Gobierno respalda al gigante argentino con presencia en casi todo Latinoamérica a pesar de que están a favor de la libre competencia. Sin embargo, sostienen que lo que realiza la empresa china es desleal.
