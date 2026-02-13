La contundente decisión del Gobierno con Mercado Libre que sacudió a todos

El Gobierno presentó una contestación judicial que ratifica la medida preventiva a la plataforma china. Es decir que el Estado Nacional se puso del lado de la empresa argentina en este asunto. Los abogados solicitaron que se declare "desierto" el recurso de apelación que interpuso Temu. De esta manera sostienen que el recurso de la empresa china está "plagada de generalidades, con escaso o nulo anclaje en las particularidades de la causa".