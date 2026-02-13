El índice de inflación de enero golpeó las expectativas de la administración de Javier Milei sobre la erradicación definitiva de la aceleración de precios para mediados del 2026. La proyección, lanzada públicamente por el presidente durante la campaña 2025, se encontró con una realidad distinta, en la que el freno al IPC podría ser mucho más lento a lo esperado.
VÍA X
Inflación "red hot": Referente libertario de USA fulminó la política monetaria de Javier Milei
La aceleración de la inflación en Argentina fue observada por un economista referente del liberalismo en Estados Unidos. “Talón de Aquiles”, señaló.
En ese sentido, el universo de economistas lanzó una variedad de diagnósticos referidos al pilar central del Gobierno nacional, que logró frenar la estampida inflacionaria liberada por la administración de Alberto Fernández. Entre ellos, la expansión monetaria, un señalamiento que surgió incluso desde dentro del ala liberal en el exterior.
Al respecto, fue nada menos que el catedrático estadounidense Steve Hanke quien apuntó contra la política monetaria de Milei para señalar una inflación “red hot” (rojo ardiente) en Argentina con proyecciones por encima del 30% anual. Según el académico de la Universidad Johns Hopkins, esto último se debe a que la expansión de la base de dinero argentino rondaría una tasa varias veces superior a la recomendada por la escuela libertaria.
Inflación y el Talón de Aquiles de Milei
Para Hanke, el sostenimiento de ese ritmo de expansión dejaría a la inflación en condiciones de ser el Talón de Aquiles para la administración de Javier Milei. Algo que implicaría un fuerte cambio de escenario sobre una variable que el Gobierno enseñó cómo dominada y que impulsó el apoyo generalizado a nivel electoral hacia la mitad del mandato libertario.
El señalamiento del referente libertario estadounidense también tuvo una parte gráfica. Con una ilustración generada por IA, Hanke incluyó críticas al equipó económico, hizo referencia a la partida de Marco Lavagna del INDEC y destacó a la economía argentina como un barco que se hunde en medio de las deudas.
La crítica apunta directamente al discurso oficial que catalogó como inerte a la expansión monetaria por vías endógenas, prometiendo la “emisión cero” y un gasto fiscal paralizado. Al respecto, el Ministerio de Economía defendió en numerosas ocasiones la política monetaria y se mostró dispuesto a acelerar en ese sentido.
Hanke no tardó en ser “cruzado” por la tropa digital libertaria, que cuestionó las intenciones del estadounidense con su discurso crítico. Con varios posteos referidos en los últimos meses, algunos usuarios cuestionaron su representatividad en el espectro libertaro.
Quién es Steve Hanke
Se trata de uno de los economistas más respetados de la derecha económica mundial. Con experiencia en asesoría a varios gobiernos, incluyendo el argentino en los 90’, Hanke acumuló décadas de estudios referidos a la política monetaria y la inflación, interviniendo en casos paradigmáticos de recuperación.
Oriundo de Macon, Georgia, su trayectoria lo involucró en economías como las de Estonia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Lituania y Montenegro, todas con historiales inflacionarios.
Más noticias en Urgente24:
El tiro por la culata: Gran enojo en La Libertad Avanza con Patricia Bullrich
El después de la protesta: La crisis de la policía de Santa Fe dejó grandes secuelas
El oficialismo dio media sanción en Diputados para la baja de edad de imputabilidad a 14 años
Los 6 principales canales nacionales de noticias, sumados, llegan a 7 puntos de rating