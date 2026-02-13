urgente24
Inflación "red hot": Referente libertario de USA fulminó la política monetaria de Javier Milei

La aceleración de la inflación en Argentina fue observada por un economista referente del liberalismo en Estados Unidos. “Talón de Aquiles”, señaló.

13 de febrero de 2026 - 11:21
Se complica el dominio de la inflación en Argentina. 

En ese sentido, el universo de economistas lanzó una variedad de diagnósticos referidos al pilar central del Gobierno nacional, que logró frenar la estampida inflacionaria liberada por la administración de Alberto Fernández. Entre ellos, la expansión monetaria, un señalamiento que surgió incluso desde dentro del ala liberal en el exterior.

Al respecto, fue nada menos que el catedrático estadounidense Steve Hanke quien apuntó contra la política monetaria de Milei para señalar una inflación “red hot” (rojo ardiente) en Argentina con proyecciones por encima del 30% anual. Según el académico de la Universidad Johns Hopkins, esto último se debe a que la expansión de la base de dinero argentino rondaría una tasa varias veces superior a la recomendada por la escuela libertaria.

La oferta monetaria de Argentina (M3) está creciendo a un ritmo del 40,5% anual, MUY POR ENCIMA de la tasa de crecimiento dorada de Hanke del 9,8% anual, una tasa consistente con alcanzar su meta de inflación del 5% anual, diagnosticó en redes sociales. La oferta monetaria de Argentina (M3) está creciendo a un ritmo del 40,5% anual, MUY POR ENCIMA de la tasa de crecimiento dorada de Hanke del 9,8% anual, una tasa consistente con alcanzar su meta de inflación del 5% anual, diagnosticó en redes sociales.

El señalamiento del referente libertario estadounidense también tuvo una parte gráfica. Con una ilustración generada por IA, Hanke incluyó críticas al equipó económico, hizo referencia a la partida de Marco Lavagna del INDEC y destacó a la economía argentina como un barco que se hunde en medio de las deudas.

La crítica apunta directamente al discurso oficial que catalogó como inerte a la expansión monetaria por vías endógenas, prometiendo la “emisión cero” y un gasto fiscal paralizado. Al respecto, el Ministerio de Economía defendió en numerosas ocasiones la política monetaria y se mostró dispuesto a acelerar en ese sentido.

Hanke no tardó en ser “cruzado” por la tropa digital libertaria, que cuestionó las intenciones del estadounidense con su discurso crítico. Con varios posteos referidos en los últimos meses, algunos usuarios cuestionaron su representatividad en el espectro libertaro.

Quién es Steve Hanke

Se trata de uno de los economistas más respetados de la derecha económica mundial. Con experiencia en asesoría a varios gobiernos, incluyendo el argentino en los 90’, Hanke acumuló décadas de estudios referidos a la política monetaria y la inflación, interviniendo en casos paradigmáticos de recuperación.

Oriundo de Macon, Georgia, su trayectoria lo involucró en economías como las de Estonia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Lituania y Montenegro, todas con historiales inflacionarios.

