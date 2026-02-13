Inflación "red hot": Referente libertario de USA fulminó la política monetaria de Javier Milei

El señalamiento del referente libertario estadounidense también tuvo una parte gráfica. Con una ilustración generada por IA, Hanke incluyó críticas al equipó económico, hizo referencia a la partida de Marco Lavagna del INDEC y destacó a la economía argentina como un barco que se hunde en medio de las deudas.

image

La crítica apunta directamente al discurso oficial que catalogó como inerte a la expansión monetaria por vías endógenas, prometiendo la “emisión cero” y un gasto fiscal paralizado. Al respecto, el Ministerio de Economía defendió en numerosas ocasiones la política monetaria y se mostró dispuesto a acelerar en ese sentido.

Hanke no tardó en ser “cruzado” por la tropa digital libertaria, que cuestionó las intenciones del estadounidense con su discurso crítico. Con varios posteos referidos en los últimos meses, algunos usuarios cuestionaron su representatividad en el espectro libertaro.

Quién es Steve Hanke

Se trata de uno de los economistas más respetados de la derecha económica mundial. Con experiencia en asesoría a varios gobiernos, incluyendo el argentino en los 90’, Hanke acumuló décadas de estudios referidos a la política monetaria y la inflación, interviniendo en casos paradigmáticos de recuperación.

Oriundo de Macon, Georgia, su trayectoria lo involucró en economías como las de Estonia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Lituania y Montenegro, todas con historiales inflacionarios.

