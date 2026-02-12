El dólar perfora los $1.400: Alerta por una mayor caída en medio de la alta inflación (también en el BCRA)

Es que la retracción de la cotización en un contexto de alta inflación y en ascenso (fue de casi el 3% en enero) puede alentar una percepción de atraso cambiario que implique una devaluación en algún momento.

Esto es clave para la liquidación de la cosecha. Si los productores especulan con un dólar más alto en el futuro, retendrán sus granos hasta que consideren que el precio es correcto.

"Si el dólar baja demasiado con una inflación alta, la posibilidad de que empiece a subir de nuevo es cada vez más fuerte", sostuvo Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando Ferreres.

"Si baja demasiado, empezamos a pensar que va a subir, porque todavía tenemos casi un 3% de inflación mensual. Si todos los precios tienden a subir, uno piensa que el dólar también lo va a hacer", le dijo el economista a radio La Red.

"Lo que vos querés idealmente es que se mantenga relativamente estable y acompañe un poco la inflación", agregó.

En esta línea, desde Portfolio Personal observaron que la aceleración de las compras del BCRA implican que la entidad monetaria "podría haber optado por una combinación de compras más abultadas y menor caída del dólar", lo que sería un reconocimiento de la alerta.

"Creemos que la persistencia de la inflación estaría inclinando al BCRA a tomar este camino. Es una decisión de política económica que sugerimos seguir con atención", afirma PPI.

