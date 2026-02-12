El dólar sostenía este jueves su tendencia a la baja y en el mercado mayorista, donde opera el Banco Central, la cotización perforó los $1.400 por 1ra vez desde noviembre.
RIESGOS
El dólar perfora los $1.400: Alerta por una mayor caída en medio de la alta inflación (también en el BCRA)
El dólar sostenía su tendencia a la baja y volvió a valores de noviembre. Advierten sobre una percepción de atraso cambiario cuando se mantiene una alta inflación.
La caída del precio es apuntalada por una mayor oferta por el ingreso de deuda de las empresas y una baja de la demanda por un dólar debilitado a nivel global y la renovación del 100% de la deuda licitada el miércoles, lo que no dejó pesos que corran a la divisa estadounidense. Las tasas de interés además vuelven más atractivo quedarse en pesos.
En ese marco, al cierre de esta nota el dólar mayorista se cambiaba a $1.394, casi un 1% debajo del cierre previo.
Desde el inicio de febrero, el dólar se depreció un 4%, mientras que desde inicio de 2026 perdió un 5,6%.
La baja demanda colabora para que el BCRA compre reservas. El miércoles adquirió US$214 millones, lo que implicó un salto en su intervención. Esto respondería a la necesidad de sostener el precio y darle un piso.
Es que la retracción de la cotización en un contexto de alta inflación y en ascenso (fue de casi el 3% en enero) puede alentar una percepción de atraso cambiario que implique una devaluación en algún momento.
Esto es clave para la liquidación de la cosecha. Si los productores especulan con un dólar más alto en el futuro, retendrán sus granos hasta que consideren que el precio es correcto.
"Si el dólar baja demasiado con una inflación alta, la posibilidad de que empiece a subir de nuevo es cada vez más fuerte", sostuvo Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando Ferreres.
"Si baja demasiado, empezamos a pensar que va a subir, porque todavía tenemos casi un 3% de inflación mensual. Si todos los precios tienden a subir, uno piensa que el dólar también lo va a hacer", le dijo el economista a radio La Red.
"Lo que vos querés idealmente es que se mantenga relativamente estable y acompañe un poco la inflación", agregó.
En esta línea, desde Portfolio Personal observaron que la aceleración de las compras del BCRA implican que la entidad monetaria "podría haber optado por una combinación de compras más abultadas y menor caída del dólar", lo que sería un reconocimiento de la alerta.
"Creemos que la persistencia de la inflación estaría inclinando al BCRA a tomar este camino. Es una decisión de política económica que sugerimos seguir con atención", afirma PPI.
