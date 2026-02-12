A partir de las 21:15hs comenzará el encuentro entre River y Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura, una de las citas más atractivas de la jornada. Apenas unas horas antes de que se dé el pitazo inicial salió a la luz una noticia impactante sobre Paulo Díaz, uno de los jugadores más resistidos por los hinchas.
CAMBIÓ TODO
Impacto total en River por lo que se confirmó de Paulo Díaz a horas de jugar con Argentinos
Luego de haber estado a punto de irse de River en el último mercado de pases la situación cambió por completo para Paulo Díaz
Hasta hace algunos meses Paulo Díaz parecía estar completamente borrado en River. De hecho, Marcelo Gallardo lo colgó las últimas dos fechas del Torneo Clausura 2025 y le indicó al chileno que debía buscarse club. El agente del defensor se movió y no consiguió propuestas que satisfagan ni al propio jugador ni tampoco al Millonario.
Finalmente Marcelo Gallardo anunció en conferencia de prensa la continuidad de Paulo Díaz al no haber ofertas interesantes para su salida y apenas unos días más tarde el defensor fue titular contra Rosario Central a pesar de que el grueso de los hinchas de River mostraron su descontento por esta situación. La realidad es que el chileno terminó siendo una de las figuras ante el Canalla.
Paulo Díaz volvería a la titularidad en River
Ahora se viene el duelo ante Argentinos Juniors en La Paternal y la novedad es que Paulo Díaz podría llegar a ser titular en lugar de Lautaro Rivero, una noticia que en redes sociales provocó el descontento de los hinchas que ya tienen al ex San Lorenzo entre ceja y ceja. La realidad es que esta determinación de Gallardo tiene argumentos bastante sólidos.
El nivel de Lautaro Rivero en este 2026 viene siendo realmente malo y contra Tigre fue el punto más bajo de la defensa perdiendo la mayoría de los duelos individuales, más allá de que luego anotó un golazo. Por su parte, Paulo Díaz demostró una muy buena versión ante un rival complicado como Rosario Central y esto es de lo que se agarra el Muñeco para mandarlo a la cancha.
Quedan algunas horas para el partido y Gallardo podría cambiar de decisión y darle a Rivero una vida más para que demuestre sus cualidades, las mismas que lo llevaron a ser citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. No obstante, a esta hora el que tiene más chances de hacer dupla en la zaga con Lucas Martínez Quarta es Paulo Díaz.
Más en GOLAZO24
Finalissima 2026: Scaloni no lo citó y se olvida de Argentina para ponerse la camiseta de España