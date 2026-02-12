Impacto total en River por lo que se confirmó de Paulo Díaz a horas de jugar con Argentinos

El nivel de Lautaro Rivero en este 2026 viene siendo realmente malo y contra Tigre fue el punto más bajo de la defensa perdiendo la mayoría de los duelos individuales, más allá de que luego anotó un golazo. Por su parte, Paulo Díaz demostró una muy buena versión ante un rival complicado como Rosario Central y esto es de lo que se agarra el Muñeco para mandarlo a la cancha.