urgente24
GOLAZO24 Super Bowl > Patriot > NFL

LA ACTUALIDAD PESÓ MÁS QUE LA HISTORIA

Seattle Seahawks ganó su segundo Super Bowl: superó por 29 a 13 a New England Patriots

Los Halcones Marinos dominaron a lo largo de todo el partido y solamente la buena defensa de los de Boston evitó una catástrofe en el marcador del Súper Bowl.

09 de febrero de 2026 - 01:21
Super Bowl

Super Bowl

Los de Seattle solamente habían ganado un Súper Tazón en la edición 48ª en febrero de 2014 cuando superaron a los Denver Broncos: los de Nueva Inglaterra acumulan 6 Super Bowls y eso demuestra que a veces el pez chico puede comerse al pez grande.

La cita tuvo lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se estima que la audiencia global del evento que superó los 120 millones de espectadores.

El entrenador Mike MacDonald llevó a los Seattle Seahawks al segundo anillo de la franquicia luego de un amplio dominio que cumplió con los pronósticos del partido: las apuestas favorecían a los del Pacífico de manera previa en una proporción de 2 a 1. Eran doblemente favoritos los de Seattle y lo sellaron con un marcador 29 a 13 que nunca estuvo en riesgo. El entrenador Mike MacDonald llevó a los Seattle Seahawks al segundo anillo de la franquicia luego de un amplio dominio que cumplió con los pronósticos del partido: las apuestas favorecían a los del Pacífico de manera previa en una proporción de 2 a 1. Eran doblemente favoritos los de Seattle y lo sellaron con un marcador 29 a 13 que nunca estuvo en riesgo.

Seguir leyendo

El favoritismo se basaba en la consistencia del juego de los de Seattle a lo largo de la temporada, la solidez de su ofensiva y la eficiencia de su mariscal de campo, Sam Darnold, 28 años.

image
Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle: conquistó la NFL

Sam Darnold, mariscal de campo de Seattle: conquistó la NFL

Un Super Bowl tejido desde las trincheras

Seattle controló casi siempre el ritmo, el territorio y la tensión del juego. Su ofensiva fue sumando de a poco sin cometer errores. La defensa construyó un muro que los Patriots no pudieron vulnerar en los primeros 3 cuartos de la gran final: quedaron en 0 hasta casi el final del match.

El dominio también fue estratégico: los Seahawks se alejaban en el marcador gracias a goles de campo cuando no podía marcar un touch down.

Embed - WE HAVE A TOUCHDOWN IN THE SUPER BOWL! #AJBarner #Seahawks #NFL

Con el resultado 19 a 0 a favor, el último cuarto mostró una leve recuperación de los Patriots: su mariscal de campo, Drake Maye, lideró una serie notable con dos pases profundos y consecutivos para lograr el touchdown que puso el 19-7 (la conversión fue histórica ya que estuvo a cargo de un jugador venezolano). Con el resultado 19 a 0 a favor, el último cuarto mostró una leve recuperación de los Patriots: su mariscal de campo, Drake Maye, lideró una serie notable con dos pases profundos y consecutivos para lograr el touchdown que puso el 19-7 (la conversión fue histórica ya que estuvo a cargo de un jugador venezolano).

Cuando parecía que el match se equilibraba, los Seahawks volvieron a marcar tras un tremendo error del citado Maye (23 años) y la ventaja se tornó decisiva para los de la Conferencia Oeste.

Embed - TOUCHDOWN SEAHAWKS SEATTLE LEADS 29-7! #nfl #superbowl #highlights #seahawks #patriots

Quedó claro que las defensas también ganan campeonatos gracias a la presión constante, la disciplina, el control del balón y la ejecución sin errores. Quedó claro que las defensas también ganan campeonatos gracias a la presión constante, la disciplina, el control del balón y la ejecución sin errores.

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES