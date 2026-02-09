Seattle Seahawks ganó su segundo Super Bowl: superó por 29 a 13 a New England Patriots

El dominio también fue estratégico: los Seahawks se alejaban en el marcador gracias a goles de campo cuando no podía marcar un touch down.

Con el resultado 19 a 0 a favor, el último cuarto mostró una leve recuperación de los Patriots: su mariscal de campo, Drake Maye, lideró una serie notable con dos pases profundos y consecutivos para lograr el touchdown que puso el 19-7 (la conversión fue histórica ya que estuvo a cargo de un jugador venezolano).

Cuando parecía que el match se equilibraba, los Seahawks volvieron a marcar tras un tremendo error del citado Maye (23 años) y la ventaja se tornó decisiva para los de la Conferencia Oeste.

Quedó claro que las defensas también ganan campeonatos gracias a la presión constante, la disciplina, el control del balón y la ejecución sin errores.