La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Seis capítulos de aproximadamente una hora de duración. Esa es toda la inversión temporal que requiere esta propuesta, y justamente ese formato compacto funciona como una ventaja absoluta. Nada sobra, nada se estira innecesariamente, y cada escena suma para construir un relato que avanza sin pausas innecesarias.

Las cifras no mienten: el segundo puesto en el ranking global de Netflix habla por sí solo. Miles de usuarios ya se sumergieron en esta historia de identidades ocultas y huidas desesperadas. La pregunta que nosotros te hacemos es: ¿vas a quedarte afuera de la conversación?

