La miniserie de 8 capítulos que se ve completa en un solo fin de semana

Por su parte, Cynthia Vinney de CBR destacó lo que realmente la diferencia del resto: "Hay un montón de procedurales policíacos para elegir en televisión, pero el misterio sobrenatural de 'The Gloaming' la convierte en una opción única y muy satisfactoria". Y Luke Buckmaster, escribiendo para The Guardian, le puso 4 estrellas sobre 5 y comentó: "No se puede decir que su contexto sea muy original, pero sí que resulta impactante: especialmente por la ambientación que presenta".

Sin embargo, como siempre pasa con estas cosas, cada cabeza es un mundo y las opiniones terminan siendo subjetivas. Así que lo mejor será que te prepares un buen balde de pochoclos y saques tus propias conclusiones. Total, con apenas 8 capítulos, en Disney+, no perdés nada intentándolo.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta