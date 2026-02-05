Si estás buscando algo distinto para devorar durante el fin de semana, dejá todo y prestá atención. "The Gloaming" llegó a las pantallas en 2020 como una miniserie compacta pero intensa: apenas 8 episodios que no superan la hora de duración cada uno. Perfecta para quienes buscan una historia que se consume rápido pero que deja huella.
¡PARA MARATONEAR SIN PARAR!
La miniserie de 8 capítulos que se ve completa en un solo fin de semana
Un asesinato brutal pone en marcha esta miniserie de Disney+, donde dos detectives investigan un crimen atravesado por supersticiones y un pasado oscuro.
La trama te arrastra hasta un rincón perdido de Tasmania, esa isla australiana donde el pasado parece no haberse ido nunca del todo. Ahí, en medio de paisajes que cortan la respiración, aparece el cadáver de una mujer brutalmente asesinada. Lo inquietante no es solo la violencia del crimen, sino el lugar donde ocurre: un territorio marcado a fuego por las creencias oscuras de los prisioneros que la Corona británica mandó en el siglo XIX. Esas supersticiones ancestrales flotan en el aire y le dan a toda la investigación un tono perturbador.
Para resolver semejante enigma entran en escena dos detectives con química complicada. Molly McGee, interpretada con potencia por Emma Booth, se reencuentra con Alex O'Connell —encarnado por Ewen Leslie— un colega con quien comparte heridas del pasado que nunca terminaron de cicatrizar. Juntos tendrán que desentrañar no solo quién cometió el asesinato, sino también enfrentarse a sus propios fantasmas mientras la investigación los empuja hacia lugares incómodos.
Victoria Madden es la mente detrás de esta producción que también tuvo el ojo experto de Greg McLean y Sian Davies en la dirección. El elenco se completa con nombres como Aaron Pedersen, Anthony Phelan, Nicole Chamoun y Ditch Davey, todos aportando su esencia a una historia que juega constantemente entre lo racional y lo inexplicable.
"The Gloaming", la miniserie con valoraciones altas en medios especializados
Ahora bien, ¿qué dijeron los que se dedican a opinar profesionalmente? Las críticas fueron bastante positivas, aunque con algunos reparos interesantes. Joel Keller, desde Decider, reflexionó: "Aunque no estamos muy seguros de que pueda hacer honor a todas las historias que cuenta, la serie tiene un gran sentido de pertenencia y despierta una gran curiosidad respecto al rumbo que tomará la relación entre sus dos protagonistas".
Por su parte, Cynthia Vinney de CBR destacó lo que realmente la diferencia del resto: "Hay un montón de procedurales policíacos para elegir en televisión, pero el misterio sobrenatural de 'The Gloaming' la convierte en una opción única y muy satisfactoria". Y Luke Buckmaster, escribiendo para The Guardian, le puso 4 estrellas sobre 5 y comentó: "No se puede decir que su contexto sea muy original, pero sí que resulta impactante: especialmente por la ambientación que presenta".
Sin embargo, como siempre pasa con estas cosas, cada cabeza es un mundo y las opiniones terminan siendo subjetivas. Así que lo mejor será que te prepares un buen balde de pochoclos y saques tus propias conclusiones. Total, con apenas 8 capítulos, en Disney+, no perdés nada intentándolo.
---------------------------------
Más contenido en Urgente24
De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta
Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."
Alerta en El Trece: ¿El canal pone en riesgo su único éxito?
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta