"Black Rabbit" desembarcó en Netflix en el año 2025 como una miniserie de ocho capítulos que no vino a pasar inadvertida. Cada episodio ronda la hora de duración, tiempo suficiente para meterte en un universo donde el drama y el crimen se mezclan de manera magistral, construyendo ese tipo de historias que te dejan completamente estupefacto.
"NO QUERRÁS PERDERTE NI UN SEGUNDO"
La miniserie de 8 capítulos que dejó a todos pidiendo que no termine
Un prestigioso restaurante de Nueva York oculta operaciones ilegales en esta miniserie de Netflix. ¡No te la pierdas!
Detrás de cámaras, Zach Baylin y Kate Susman asumieron el desafío de crear y dirigir esta propuesta que, desde su concepción, apuntó alto. Y sin lugar a dudas lo lograron. El elenco es un verdadero desfile de talentos: Jude Law y Jason Bateman lideran el barco, acompañados por Cleopatra Coleman, Sopé Dìrísù, Amaka Okafor, Troy Kotsur, Abbey Lee y Dagmara Dominczyk.
¿De qué va todo esto? Simple pero explosivo: dos hermanos —Law y Bateman en acción— están al frente de uno de los restaurantes más prestigiosos de Nueva York. Suena sofisticado, ¿verdad? Pero detrás de esas mesas elegantes y platos gourmet se esconde algo muchísimo más turbio. Según detalla la sinopsis oficial de la plataforma, ese negocio gastronómico funciona como pantalla de operaciones criminales que mantienen a estos dos personajes caminando sobre la cuerda floja constantemente.
Crítica unánime para una miniserie que exige atención total
No obstante, si todavía tenés dudas sobre verla, la opinión de los especialistas te va a terminar de convencer. Roxana Hadadi, escribiendo para Vulture, quedó fascinada: "Es un viaje fascinante y devastador, anclado por algunas de las actuaciones más mercuriales que verás en televisión".
Por su parte, Greg MacArthur desde Screen Rant lanzó una advertencia clara: "'Black Rabbit' es el tipo de serie que, si apartas la mirada una sola escena, perderás el sitio, y no querrás perderte ni un segundo de la próxima gran apuesta de Netflix". Traducción: necesitás concentración absoluta porque cada detalle importa.
La descripción de Chris Vognar del Boston Globe resulta tan visceral como acertada: "Ofrece la hipertensión como aperitivo, las palpitaciones como plato principal y un ataque de pánico como postre... Y aun así, la serie resulta sumamente visible, por momentos incluso adictiva".
Completando el panorama, Ángel S. Harguindey del Diario El País resaltó un aspecto clave: "Actores secundarios tan brillantes y eficaces como los protagonistas (...) una notable serie que engancha al espectador". Porque en "Black Rabbit" no existen papeles menores, todos construyen esta trama con la misma intensidad.
