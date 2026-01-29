La miniserie de 8 capítulos que dejó a todos pidiendo que no termine

La descripción de Chris Vognar del Boston Globe resulta tan visceral como acertada: "Ofrece la hipertensión como aperitivo, las palpitaciones como plato principal y un ataque de pánico como postre... Y aun así, la serie resulta sumamente visible, por momentos incluso adictiva".

Completando el panorama, Ángel S. Harguindey del Diario El País resaltó un aspecto clave: "Actores secundarios tan brillantes y eficaces como los protagonistas (...) una notable serie que engancha al espectador". Porque en "Black Rabbit" no existen papeles menores, todos construyen esta trama con la misma intensidad.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva novela de Telefe que sueña con ser la próxima Avenida Brasil

Yuyito González sangra por la herida: Zafó Milei pero Fátima Florez no corrió con la misma suerte

La función del celular que todos dejan activa ahora causa estafas

Mariana Brey no se cansa de hacer papelones: Quiso defender al gobierno y la dejaron nocaut