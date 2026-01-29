Chau implantes: Esta empresa china busca acceder al cerebro por ultrasonido no invasivo

El nombre "Gestala" deriva del concepto filosófico alemán "Gestalt", centrado en el principio de que "el todo es mayor que la suma de sus partes", indica la empresa.

"En Gestala, creemos que el cerebro humano es la máxima expresión de esta filosofía: un sistema unificado que trasciende sus neuronas individuales", detalla en su sitio web.

Avance contra enfermedades neurológicas

El plan de Gestala es usar tecnología de ultrasonidos para el acceso cerebral, incluso para potencialmente "leer y escribir" en todo el cerebro.

"En un discurso reciente, Phoenix Peng afirmó que la BCI por ultrasonido busca construir una plataforma capaz de leer, escribir y analizar señales cerebrales completas. Utiliza tecnología de matriz en fase para enfocar con precisión el ultrasonido en cualquier punto del cráneo, lo que permite la escritura (regulación) de la actividad neuronal", apunta The Paper.

"Simultáneamente, logra la lectura (decodificación) de las señales cerebrales al capturar los cambios en el flujo sanguíneo microvascular causados por la actividad neuronal", agrega.

Pero, ¿Por qué Gestala se centra en la BCI ultrasónica no invasiva en vez de la BCI eléctrica invasiva?

En parte, tiene que ver el alcance del ultrasonido. En una entrevista con The Paper, Peng explicó que, por ejemplo, "muchas funciones y enfermedades cerebrales complejas se controlan mediante circuitos neuronales que atraviesan regiones cerebrales. No se pueden insertar electrodos a lo largo de un circuito para regularlo, pero el ultrasonido sí".

En ese sentido, la empresa china pretende lazar en primer lugar un dispositivo estacionario (de sobremesa), seguido de un dispositivo portátil. Wired detalla que este último se tratará de un casco que se podrá usar en casa bajo la supervisión de un médico.

De acuerdo con la startup, el primer producto de sobremesa guiado por resonancia magnética de Gestala se centrará en el tratamiento del dolor crónico.

Sin embargo, la idea de esta tecnología no sólo es comprender más al cerebro, sino que la neurociencia sea beneficiosa para más pacientes y contra más enfermedades, como Parkinson o depresión.

