Melania Trump estrena su documental; ¿Costa Rica quiere su propio Bukele?; todos contra USA

Pero, algo cambió.

El agravamiento del nivel de homicidios empezó a correr el eje del debate público y a modificar las prioridades del electorado. En ese contexto, crecen las opciones de candidatos que prometen mano dura, inspirados en el modelo de seguridad de Nayib Bukele.

Embed - Costa Rica vota en un clima distinto al habitual

3-Modelo Trump: las grandes potencias ya están hastiadas

Tras un año de gobierno republicano, las idas y vueltas de la administración republicana pusieron a prueba la paciencia (centenaria y milenaria) de las naciones más desarrolladas a nivel global.

De manera simultánea, China, Rusia y los gigantes europeos comenzaron a reunirse para intentar devolverle previsibilidad al comercio mundial.

El golpe ya se sintió. En el Foro de Davos, una venta conjunta de bonos de deuda europea terminó infligiéndole un daño político y financiero considerable a Washington.