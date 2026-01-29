urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 29/1

Melania Trump estrena su documental; ¿Costa Rica quiere su propio Bukele?; todos contra USA

Amazon estrena el documental de Melania Trump el 30/1; Costa Rica vota el domingo 1/2 y podría tener su propio Bukele; tras Davos, todos contra Estados Unidos.

29 de enero de 2026 - 19:20
Melania Trump.

FOTO: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

1-Pasarelas y política, estrenan documental de Melania Trump

La primera dama de Estados Unidos fue modelo en Eslovenia y luego en las principales capitales de Europa y EE.UU., construyendo una carrera propia en el mundo de la moda.

Pero el poder cambia los roles. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, dejó sus trabajos para acompañar y sostener la agenda pública de su marido.

Enero de 2025, se produjo el regreso. El trabajo audiovisual revela cómo fueron las semanas previas al retorno del matrimonio Trump a la Casa Blanca, entre preparación, exposición y tensiones del poder.

2-Domingo 1/2: Costa Rica decide si consagra su propio Bukele

Habrá elecciones presidenciales en el país centroamericano donde viven más de 5 millones de habitantes.

Cuenta con una tradición institucional que supo ser ejemplo en América Latina.

Pero, algo cambió.

El agravamiento del nivel de homicidios empezó a correr el eje del debate público y a modificar las prioridades del electorado. En ese contexto, crecen las opciones de candidatos que prometen mano dura, inspirados en el modelo de seguridad de Nayib Bukele.

3-Modelo Trump: las grandes potencias ya están hastiadas

Tras un año de gobierno republicano, las idas y vueltas de la administración republicana pusieron a prueba la paciencia (centenaria y milenaria) de las naciones más desarrolladas a nivel global.

De manera simultánea, China, Rusia y los gigantes europeos comenzaron a reunirse para intentar devolverle previsibilidad al comercio mundial.

El golpe ya se sintió. En el Foro de Davos, una venta conjunta de bonos de deuda europea terminó infligiéndole un daño político y financiero considerable a Washington.

