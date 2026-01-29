El Frente Renovador se plantó: No re-re de intendentes en PBA

Galmarini vs. Vidal

El diputado provincial Sebastián Galmarini, hermano de la senadora bonaerense Malena Galmarini, y cuñado de Sergio Massa, cofundador del Frente Renovador, salió al cruce la ex gobernadora y ex aliada del FR, María Eugenia Vidal, quien había posteado:

"Objetivos del peronismo para este año:

No laburar.

Seguir con los negociados.

tornillarse al cargo."

La respuesta de Galmarini:

"Deja de decir pavadas que así te fue… terminaste de nuevo en CABA, @mariuvidal! Tu palabra está un tanto devaluada. Nosotros no estamos de acuerdo con modificar la ley que pone límite a las reelecciones indefinidas. Fuimos los autores, y lo seguimos sosteniendo: La alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia. Esta mujer se colgó de nuestro proyecto de ley, y después avaló la modificación que empujó su ministro de Gobierno. Chanta. Hoy ya se cumplió el límite para muchos Intendentes, Legisladores y Concejales y Consejeros Escolares que no pudieron continuar en sus cargos y debieron continuar militando en otros espacios. Es momento de discutir y resolver otros aspectos del sistema político y electoral, que afectan la representación y el funcionamiento de nuestros gobiernos."

De Kicillof a La Cámpora

Todos conocen que una de las escasas coincidencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (que respalda a Axel Kicillof) y La Cámpora consiste en eliminar la restricción vigente a un 3er. período consecutivo para los intendentes municipales, tal como ya se hizo con los legisladores provinciales.

Debe recordarse que en el nacimiento del Frente Renovador, en 2013, un eje de su propuesta fue oponerse al 3er. período consecutivo de Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta de la Nación. Así se enaboló la bandera del rechazo a las reelecciones indefinidas, una coincidencia en ese momento con el PRO.

En aquel 2013, PRO y Frente Renovador estuvieron en la misma lista en Provincia de Buenos Aires.

En el caso del MDF es fundacional porque varios alcaldes que promovieron el espacio en oposición a La Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner, mencionaron a Kicillof, 'de movida', que levantar la restricción era una condición básica para profundizar el diálogo.

En diciembre 2025, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mencionó la posibilidad de eliminar la restricción que impide la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.

La respuesta a Bianco provino de la diputada Marina Salzmann: “Aportar a la renovación de ideas y figuras en el peronismo implica dejar atrás recetas y prácticas que no funcionan y a las que la sociedad ya les dio la espalda. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que la alternancia va a fortalecer nuestra democracia. No importa si en Alemania o cualquier otro pais del mundo existe la re re y funciona. En Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, todos sabemos que la alternancia va a fortalcer nuestra democracia.”.

Considerando que es un tema importante cuando, además, el PJ se aproxima a elegir sus nuevas autoridades (hasta el 08/01 hay posibilidad de inscribir listas), Urgente24 reiteró la pregunta porque hay mucha negociación, aún cuando el Frente Renovador tenga su propia identidad, no integra el PJ sino el Frente Unión por la Patria.

Y la respuesta fue tajante. Esto obliga al MDF y La Cámpora a buscar los sufragios de reemplazo en otras fuerzas legislativas, comenzando por La Libertad Avanza.

Deberá recordarse que Javier Milei hizo campaña contra Sergio Massa afirmando que quería terminar con 'La Casta'....

