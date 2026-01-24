Alberto Descalzo, 1er. intendente de PBA que reclama: "Verónica Magario jefa del PJ"

Queremos que al Partido Justicialista lo conduzca gente que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires. Ya nos cansamos de ver compañeras o compañeros que no son de nuestra provincia. Eso no es bueno. No lo hago cargo de todos los males ni mucho menos, pero sí necesitamos alguien que nos represente y nos invite a debatir y a criticar las cosas que pasan en el mundo y en nuestro país. Queremos que al Partido Justicialista lo conduzca gente que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires. Ya nos cansamos de ver compañeras o compañeros que no son de nuestra provincia. Eso no es bueno. No lo hago cargo de todos los males ni mucho menos, pero sí necesitamos alguien que nos represente y nos invite a debatir y a criticar las cosas que pasan en el mundo y en nuestro país.

Realineados

A todo esto, en los distritos se profundizan los realineamientos; la pelea en el peronismo provincial ya no es disimulable. Hay disputas abiertas en varios frentes y no está claro si habrá competencia por la presidencia partidaria o si finalmente se logra la unidad.

La fecha de la interna es el 15 de marzo y el 8 de febrero es el plazo límite para presentar eventuales listas.

image Frente a frente Máximo llevaría las de perder, aunque nada está dichó por ahora

"Dueño de la verdad"

“Hay que aprender a escuchar para conducir. Nunca es bueno pretender ser el dueño de la verdad”, insistió Descalzo en sus críticas contra Máximo Kirchner, a quien considera como una etapa superada en la conducción partidaria.

“Todos los días cierra una empresa y hay despidos”

El exjefecomunal es poco optimista en torno al Gobierno de Javier Milei y cree que el peronismo no puede permanecer indiferente ante lo que sucede. De hecho, está claro que la baja en la actividad económica repercute directamente en los municipios, reflexiona el medio local.

"Pedir demasiado"

El bonarense del Oeste sumó

Estoy esperando que la situación del país cambie, pero a esta altura es pedir demasiado. Todos los días cierra una empresa, hay nuevos despidos, los salarios están por el piso y los precios por el cielo. En el Municipio se está viendo fuerte: empresarios y comerciantes hablan de las pocas ventas que tienen

"Es cierto que la gente está todavía tranquila y sin reacción frente a lo que está pasando, pero no sabemos hasta cuándo durará eso. Y que todos los municipios cuentan con menos recursos por la baja en la actividad económica. Pero hay algo que es peor: no se espera que esto mejore”, concluyó.

