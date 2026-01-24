Trump exige a Bolivia expulsar a iraníes señalados como espías de Hezbolá y de Hamás

La presión en Bolivia es parte de una campaña mayor. Recientemente, Ecuador y Argentina designaron a grupos vinculados a Irán como terroristas. Una delegación estadounidense visitó La Paz este mes para formalizar estas peticiones, que también podrían extenderse a Chile, Perú y Panamá.

Esfuerzos regionales contra Irán: Hezbolá y el CGRI en la región

El CGRI ha sido vinculado a complots recientes, como el intento de asesinato del embajador israelí en México en 2025. Por su parte, Hezbolá mantiene una presencia histórica en la región, financiándose mediante redes de contrabando. Aunque existe debate sobre la magnitud de su estructura jerárquica, expertos coinciden en que el grupo utiliza a la diáspora para facilitar operaciones globales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia declaró que aún no existe una postura definida, mientras el Departamento de Estado y la misión iraní evitaron dar comentarios oficiales sobre el asunto.

