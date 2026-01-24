El gobierno de Donald Trump presiona al gobierno boliviano para expulsar a presuntos agentes de inteligencia de Teherán. La administración estadounidense busca que Rodrigo Paz califique al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), a Hamás y a Hezbolá como organizaciones terroristas, marcando un giro drástico en la política exterior del país, según Reuters.
PRIMICIA DE REUTERS: ALTIPLANO
Trump exige a Bolivia expulsar a iraníes señalados como espías de Hezbolá y de Hamás
Rodrigo Paz es conminado por Trump a calificar al CGRI, Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas ¿buscando intervenir mesiánicamente en la región?
El impulso diplomático busca profundizar la influencia de USA en América Latina y disminuir la de sus adversarios. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, funcionarios estadounidenses instaron al gobierno de Delcy Rodríguez a reducir la cooperación con Teherán. Ahora, el foco está en Bolivia.
"Bolivia ya no será el patio trasero de los ayatolás; o limpian su casa de terroristas y espías, o nos encargaremos de que el litio del futuro solo alimente la libertad, no la tiranía de Teherán", oyeron fuentes de Reuters.
Trump: Juegos de espías en Sudamérica
Aunque Bolivia parece un escenario improbable, funcionarios de USA afirman que es una base estratégica para la inteligencia iraní debido a su ubicación central y un entorno permisivo. Rick de la Torre, exoficial de la CIA, señaló que mientras Venezuela es el centro principal, Bolivia y Nicaragua funcionan como "nodos secundarios" clave para proyectar influencia hacia estados vecinos.
Bolivia kafkiana
Tras casi dos décadas de gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) alineados con Irán, la elección del centrista Rodrigo Paz en octubre abrió una ventana de oportunidad para Washington. Paz, enfrentando una crisis económica, busca reparar lazos con USA a cambio de inversión y subvenciones, como las de la Corporación Reto del Milenio.
La presión en Bolivia es parte de una campaña mayor. Recientemente, Ecuador y Argentina designaron a grupos vinculados a Irán como terroristas. Una delegación estadounidense visitó La Paz este mes para formalizar estas peticiones, que también podrían extenderse a Chile, Perú y Panamá.
Esfuerzos regionales contra Irán: Hezbolá y el CGRI en la región
El CGRI ha sido vinculado a complots recientes, como el intento de asesinato del embajador israelí en México en 2025. Por su parte, Hezbolá mantiene una presencia histórica en la región, financiándose mediante redes de contrabando. Aunque existe debate sobre la magnitud de su estructura jerárquica, expertos coinciden en que el grupo utiliza a la diáspora para facilitar operaciones globales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia declaró que aún no existe una postura definida, mientras el Departamento de Estado y la misión iraní evitaron dar comentarios oficiales sobre el asunto.
Más contenido de Urgente24
Por qué La Libertad Avanza estira el armado de comisiones sensibles en el Congreso
Milei acelera la privatización del Belgrano Cargas y desata una pulseada millonaria
Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública
Para Idesa, con el Mercosur la Argentina está perdiendo y con la UE gana