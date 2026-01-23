¿Facundo Arana y María Susini se separaron? Este gesto lo dice todo

“Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja. Están separados”, aseguró.

El distanciamiento no sería inmediato. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, aclaró Ochoa.

Asimismo, dijo que Susini fue quien tomó la delantera en esta decisión.

“Ella empezó a hablar del tema, por eso llega a mis oídos, y lo habló mucho en un viaje (...) ella lo habla más que él, él está más reticente con la situación”, detalló.

Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, cuando él se había separado de Isabel Macedo, y se casaron en 2012. Tienen tres hijos.

¿Qué pasó con Facundo Arana y María Susini?

En medio de todo esto, Facundo Arana suspendió su participación en un programa de televisión a última hora, un gesto que no pasó desapercibido.

Arana tenía pautada una entrevista con Puro Show (Eltrece), pero este viernes 23/01, Pampito Perelló y Matías Vázquez informaron que el actor había avisado a último momento que “se bajaba”.

“Iba a estar acá Facundo Arana, pero ¿Qué pasó con él?”, preguntó Matías.

“Se separó, y lo íbamos a tener a Facundo, estaba pautado desde antes. Hoy a la mañana habló con Roxana, nuestra productora, donde le explicó que estaba muy cansado", dijo Pampito.

"Y que obviamente, por toda esta situación de su separación con Susini, prefería todavía no hablar porque estaba muy triste. Esto fue lo que habló directo hoy Roxana, nuestra productora periodística, habló directamente con Facundo Arana”, agregó.

Ya anteriormente se había conocido la reacción de Arana ante los rumores de separación de su pareja de casi dos décadas.

“Tenemos nuestras ideas y vueltas como en toda familia que se aprecie de serlo", le dijo el actor a Teleshow.

Susini, por su lado, fue captada por las cámaras de Puro Show en la costa bonaerense horas después de que se filtrara a la prensa su presunta separación de Arana.

La modelo estaba en uno de los paradores donde suele ir para hacer surf. No dio declaraciones.

