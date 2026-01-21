urgente24
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Un sindicato encendió la alerta por la crisis del sector que emplea a unas 30.000 personas en el país y que tiene en vilo a unas 1.500 de compañías que están en una situación crítica. Y las enumera.

21 de enero de 2026 - 12:55
El sindicato de Sola encendió la alerta por la crisis del sector que pone en jaque a, al menos, 1500 trabajadores.

El Sindicato del Seguro de la República Argentina, que lidera el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, se declaró en estado de alerta frente a una crisis que está afectando la actividad con el constante cierre de empresas que, según la entidad, no solo deriva en una concentración del mercado sino también en el empleo.

El sindicato detalló un listado de compañías que recientemente atravesaron procesos de liquidación, entre las que figuran Escudo, Boston, Caledonia, Juncal, TPC y Orbis.

A este escenario, se suma la situación crítica de otras firmas que operan bajo "situaciones muy dificultosas", mencionando específicamente a Finisterre, PROF, Galeno ART y La Nueva Seguros.

Las cifras de la crisis

La magnitud del conflicto queda expuesta en el volumen de personal afectado. El gremio estima que más de 1.500 trabajadores pertenecen a estas empresas en conflicto, lo que representa una importante porción para una actividad que emplea a unas 30.000 personas en todo el país.

En tanto, entre los motivos de la crisis, hablan de "malas administraciones de algunos empresarios" que ya habían sido advertidas previamente; el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial; los avances tecnológicos sin un marco de protección para el trabajador que están acelerando el achicamiento de las estructuras y la "brutal caída del consumo", atribuida a decisiones de política económica del gobierno de Javier Milei, que detuvo la inversión y generó políticas regresivas en la contratación directa.

