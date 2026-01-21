Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

En tanto, entre los motivos de la crisis, hablan de "malas administraciones de algunos empresarios" que ya habían sido advertidas previamente; el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial; los avances tecnológicos sin un marco de protección para el trabajador que están acelerando el achicamiento de las estructuras y la "brutal caída del consumo", atribuida a decisiones de política económica del gobierno de Javier Milei, que detuvo la inversión y generó políticas regresivas en la contratación directa.