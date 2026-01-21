$2.124.876,13 es el salario inicial de bancarios y empardó con la inflación

Bancarios. Los bancarios igualaron la inflación del INDEC.

Los bancarios continuarán con el mismo mecanismo

Según lo establecido en los acuerdos salariales del año 2025, durante los meses de enero y febrero de 2026 continuará aplicándose el mismo mecanismo de actualización mensual, en función de los datos de inflación que difunde el INDEC.

En tanto, la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo de 2026.

La política salarial del sector bancario se enmarca en este esquema de ajustes periódicos, bajo la referencia nacional del sindicato que conducen Sergio Palazzo y Carlos Cisneros.

Palazzo Palazzo logró al menos empatar con la inflación del INDEC.

