$2.124.876,13 es el salario inicial de bancarios y empardó con la inflación

El salario inicial de los trabajadores bancarios será de $2.124.876,13 tras la actualización salarial correspondiente al mes de diciembre de 2025, por el nuevo acuerdo alcanzado por la Asociación Bancaria en el marco de las negociaciones paritarias del sector.
PARITARIAS
El salario inicial de los bancarios será de $2.124.876,13 tras la actualización de diciembre del 2,8%, acumulando un 31,5% en el año y empardando con la inflación del INDEC.
El monto surge de un salario básico de $2.065.178,27, al que se suma la participación en ganancias (ROE) por $59.697,86.
La actualización salarial de diciembre fue del 2,8% y se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Con este incremento, el aumento acumulado durante 2025 alcanza el 31,5% sobre los salarios vigentes a diciembre de 2024.
Los bancarios continuarán con el mismo mecanismo
Según lo establecido en los acuerdos salariales del año 2025, durante los meses de enero y febrero de 2026 continuará aplicándose el mismo mecanismo de actualización mensual, en función de los datos de inflación que difunde el INDEC.
En tanto, la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo de 2026.
La política salarial del sector bancario se enmarca en este esquema de ajustes periódicos, bajo la referencia nacional del sindicato que conducen Sergio Palazzo y Carlos Cisneros.
