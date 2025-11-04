ROSARIO. En medio del avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, uno de los sindicatos más emblemáticos del país marcó posición. Desde la ciudad, La Bancaria manifestó su rechazo "enérgico" a toda iniciativa que implique retrocesos en materia de derechos laborales. Otro sector en contra.
La Bancaria cuestionó la reforma laboral que impulsa Milei: "No moderniza, destruye"
En medio del avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, La Bancaria Rosario también marcó posición.
En ese sentido, La Bancaria reafirmó su compromiso con la defensa de la banca pública y del salario de los trabajadores.
La postura del gremio cobra relevancia en un momento de fuertes definiciones políticas y económicas. En ese sentido expone el malestar de los sindicatos ante la estrategia oficial que pretende flexibilizar las relaciones laborales bajo el argumento de "modernizar" el empleo.
Sin ir más lejos, el sector bancario arrastra, hace largos años, un deterioro producto de la crisis económica, el avance tecnológico y la pérdida de puestos laborales tras la pandemia. Como si ello fuera poco, actualmente se ve amenazado por un esquema que —según sostienen— busca desarticular derechos básicos y debilitar la negociación colectiva.
Reforma laboral: El rechazo desde Rosario
Al respecto, desde la sede local, Analía Ratner, secretaria general, fue clara:
Sobre ese marco, recordó que los trabajadores bancarios "han soportado en los últimos años una triple presión: primero la pandemia, que transformó los esquemas laborales; luego la automatización del sistema financiero, que redujo personal y cambió funciones; y ahora esta reforma laboral que amenaza con precarizar aún más las condiciones de empleo".
Posterior a ello, la dirigente remarcó la importancia de mantener una banca pública fuerte. "El intento de privatizar o vaciar la banca estatal es parte de una lógica que desarma al Estado como herramienta de desarrollo. Sin crédito público no hay producción, y sin producción no hay empleo", indicó.
Por su parte, Sergio Rivolta, secretario adjunto, también hizo eco y sostuvo que "La reforma laboral es contraria a los intereses de los trabajadores". De manera continuada pidió que "Los diputados y senadores que dicen representar los intereses del pueblo, deben votar a favor de los trabajadores".
La Bancaria marca posición
El pronunciamiento de La Bancaria llega en un momento de reconfiguración del mercado laboral argentino y en medio de la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, que introduce modificaciones profundas en la legislación vigente.
Entre los puntos más cuestionados por el gremio sobresalen la extensión de la jornada laboral, la fragmentación de las vacaciones, los cambios en los convenios colectivos y la posibilidad de abonar parte del salario en vales o tickets, medidas que —advierten— abren la puerta a la precarización y al debilitamiento del sistema previsional.
En este contexto, el sindicato bancario se posiciona como una de las voces más activas dentro del movimiento obrero. En tanto, desde Rosario se preparan para articular acciones junto a otras organizaciones sindicales del territorio santafesino.
"Los trabajadores no somos el problema del país"
La postura de Ratner fue leída como una señal hacia el conjunto del movimiento sindical, que comienza a reagruparse frente a la nueva agenda de la administración de Javier Milei.
El reclamo no sólo apunta a las modificaciones laborales, sino también a la falta de diálogo y a la ausencia de políticas que protejan el derecho del empleo frente a la automatización del sistema financiero.
"Los trabajadores no somos el problema del país. Si se pretende un cambio, debe construirse con los gremios, no contra ellos", sintetizó Ratner.
