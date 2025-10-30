¿Por qué la CGT no quiere la reforma laboral?: Los argumentos detrás del conflicto con el Gobierno

Los puntos más polémicos y resistidos por la CGT

La propuesta que impulsa el Gobierno, bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluye modificaciones profundas en la estructura laboral.

Entre los puntos más cuestionados por los sindicatos figuran:

La posibilidad de negociar paritarias por empresa, desplazando los convenios por actividad que hoy rigen para todo un sector.

El fin de la “ultraactividad” de los convenios colectivos, que garantiza su vigencia hasta que haya un nuevo acuerdo.

La creación del “salario dinámico”, un sistema que vincularía los aumentos a la productividad o al mérito individual.

Cambios en el cálculo de indemnizaciones, con topes y exclusiones de conceptos como aguinaldo y adicionales.

La habilitación de esquemas de “banco de horas” que flexibilizarían los límites de la jornada laboral.

Nuevas restricciones al derecho a huelga, con exigencias de cobertura del 75% en servicios esenciales como salud y educación.

Para la CGT, estas medidas implican “una desregulación encubierta” que debilita el rol de los gremios y expone a los trabajadores a negociaciones desiguales. Además, advierten que la eliminación de los descuentos automáticos de aportes sindicales podría afectar seriamente la estructura financiera de los sindicatos.

El plan de resistencia

El movimiento obrero ya empezó a delinear su estrategia. La hoja de ruta incluye una reconstrucción del bloque parlamentario opositor que el año pasado logró trabar la avanzada libertaria, posibles acciones judiciales y la organización de movilizaciones si el proyecto ingresa al Congreso.

“Vamos a defender la negociación colectiva y los derechos laborales. No se trata de obstaculizar, sino de evitar un retroceso histórico”, remarcan desde la central sindical.

Mientras tanto, el Gobierno se muestra decidido a avanzar. En la Casa Rosada aseguran que la reforma “es clave para recuperar el empleo formal y dinamizar la economía”, y que la postura de la CGT responde a “resistencias corporativas que impiden el crecimiento”.

