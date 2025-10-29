La NASA captó algo que no debería existir en el cometa 31/ATLAS

image La mayoría de los cometas del Sistema Solar están tranquilos a esa distancia del astro rey. Pero 3I/ATLAS muestra una actividad intensa que desafía las explicaciones convencionales. Los científicos están revisando todo lo que creían saber sobre el comportamiento de estos cuerpos celestes.

Los cometas interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov, ya sorprendieron a los astrónomos: uno estaba seco, el otro repleto de monóxido de carbono. Ahora ATLAS libera agua donde no debería hacerlo. Como dijo Zexi Xing, investigadora postdoctoral y autora principal del estudio: "Cada uno está reescribiendo lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo se forman planetas y cometas alrededor de las estrellas".

Una ventana al origen de otros mundos

El fenómeno sugiere que la luz solar está calentando pequeños granos de hielo liberados del núcleo del cometa, permitiendo que se evaporen incluso a esa enorme distancia. Esta explicación abre interrogantes fascinantes sobre la diversidad química en otras regiones del cosmos y las posibilidades reales de que exista vida más allá del Sistema Solar.

El hallazgo tiene implicancias directas para entender cómo se forman los planetas en toda la galaxia. Estudiar la química de 3I/ATLAS es como tener acceso a un laboratorio natural de otro sistema estelar, algo que hasta hace poco parecía imposible. Los bloques de construcción de los cometas varían de un sistema a otro, y eso dice mucho sobre las condiciones en las que nacen los mundos alienígenas.

image

Incluso los rovers y orbitadores en Marte pudieron captar imágenes del cometa cuando estaba oculto desde la Tierra, mientras viajaba cerca del Sol. El Telescopio Espacial James Webb también lo observó en agosto con su instrumento de espectrografía infrarroja, sumando datos valiosos para completar el rompecabezas.

El cometa desapareció de vista, pero volverá a ser observable después de mediados de noviembre de 2025, ofreciendo una nueva oportunidad dorada para desentrañar sus secretos antes de que abandone nuestro vecindario cósmico para siempre.

Los astrónomos de todo el mundo tienen sus telescopios listos para no perderse ni un detalle de este mensajero intergaláctico.

