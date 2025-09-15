El 1 de julio de 2025 los telescopios de la NASA detectaron un objeto moviéndose a través del Sistema Solar. Se lo bautizó como 3I/ATLAS, se confirmó como un cometa con su propia coma polvorienta, siendo más grande que los anteriores visitantes interestelares Oumuamua y Cometa Borisov... otros hipoteticos ovni.
NASA se hartó de las conspiraciones OVNI: El secreto de 3I/ATLAS revelado
El científico Avi Loeb desató el pánico mundial al sugerir que el misterioso ovni podría ser una sonda alienígena hostil, pero la NASA ya habló.
Sin embargo, la fascinación se transformó en controversia cuando el reconocido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, lanzó una hipótesis que generó pánico en redes sociales y medios internacionales. El científico israelí-estadounidense sugirió que el objeto podría tratarse de una sonda interestelar enviada por una especie inteligente, potencialmente con intenciones hostiles hacia la Tierra.
La respuesta contundente de NASA
La teoría de Loeb se basa en la llamada "hipótesis del Bosque Oscuro", que sostiene que cualquier forma de vida podría querer atacar a otras civilizaciones antes de que se conviertan en una amenaza. Además, el científico destacó características peculiares del objeto: su órbita lo lleva improbablemente cerca de Venus, Marte y Júpiter, lo que según él podría indicar un origen artificial.
Ante la creciente preocupación pública, NASA decidió intervenir de manera categórica. Tom Statler, científico líder de la agencia espacial para cuerpos pequeños del sistema solar, declaró a The Guardian: "Parece un cometa. Hace cosas de cometa. Se asemeja muy, muy fuertemente, en casi todos los sentidos, a los cometas que conocemos".
La posición oficial de NASA es clara: la agencia espacial desmintió rotundamente las propuestas del controvertido astrónomo Avi Loeb, quien afirmó que el cometa 3I/ATLAS podría ser tecnología alienígena maliciosa. Los científicos enfatizan que, aunque el objeto presenta algunas propiedades interesantes ligeramente diferentes de los cometas de nuestro sistema solar, su comportamiento es consistente con el de un cometa natural.
Sin peligro para la humanidad
Mientras las teorías conspirativas circulaban por internet generando alarma innecesaria, NASA proporcionó datos tranquilizadores sobre la trayectoria del objeto. El cometa 3I/ATLAS no representa ninguna amenaza para la Tierra y se mantendrá a una distancia segura, aproximándose como máximo a unos 170 millones de millas (270 millones de kilómetros) de nuestro planeta.
El objeto realizará su aproximación más cercana al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, momento en el cual estará fuera de nuestra vista directa. Durante su paso, se acercará a Marte, Júpiter y Venus, ofreciendo a los científicos una oportunidad única para estudiar este fascinante visitante interestelar.
Por su parte, incluso Avi Loeb reconoció que "la hipótesis más simple es que 3I/Atlas es un cometa", aunque continúa defendiendo la necesidad de investigar más a fondo las características inusuales del objeto.
La evidencia científica actual apunta abrumadoramente a que 3I/ATLAS es simplemente un cuerpo celeste natural, el tercer visitante interestelar confirmado que llega desde las profundidades del espacio para darnos una ventana única hacia otros rincones de nuestra galaxia.
