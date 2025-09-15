NASA se hartó de las conspiraciones OVNI: El secreto de 3I/ATLAS revelado

Ante la creciente preocupación pública, NASA decidió intervenir de manera categórica. Tom Statler, científico líder de la agencia espacial para cuerpos pequeños del sistema solar, declaró a The Guardian: "Parece un cometa. Hace cosas de cometa. Se asemeja muy, muy fuertemente, en casi todos los sentidos, a los cometas que conocemos".

Embed - Avi Loeb's SHOCKING Theory: Is 3I/ATLAS an Extraterrestrial Spacecraft?

La posición oficial de NASA es clara: la agencia espacial desmintió rotundamente las propuestas del controvertido astrónomo Avi Loeb, quien afirmó que el cometa 3I/ATLAS podría ser tecnología alienígena maliciosa. Los científicos enfatizan que, aunque el objeto presenta algunas propiedades interesantes ligeramente diferentes de los cometas de nuestro sistema solar, su comportamiento es consistente con el de un cometa natural.

Sin peligro para la humanidad

Mientras las teorías conspirativas circulaban por internet generando alarma innecesaria, NASA proporcionó datos tranquilizadores sobre la trayectoria del objeto. El cometa 3I/ATLAS no representa ninguna amenaza para la Tierra y se mantendrá a una distancia segura, aproximándose como máximo a unos 170 millones de millas (270 millones de kilómetros) de nuestro planeta.

El objeto realizará su aproximación más cercana al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, momento en el cual estará fuera de nuestra vista directa. Durante su paso, se acercará a Marte, Júpiter y Venus, ofreciendo a los científicos una oportunidad única para estudiar este fascinante visitante interestelar.

image Avi Loeb.

Por su parte, incluso Avi Loeb reconoció que "la hipótesis más simple es que 3I/Atlas es un cometa", aunque continúa defendiendo la necesidad de investigar más a fondo las características inusuales del objeto.

La evidencia científica actual apunta abrumadoramente a que 3I/ATLAS es simplemente un cuerpo celeste natural, el tercer visitante interestelar confirmado que llega desde las profundidades del espacio para darnos una ventana única hacia otros rincones de nuestra galaxia.

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores

Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control