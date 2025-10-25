Que Javier Milei no se ilusione: Argentina no es una potencia militar regional

2 Rusia: 0.0788

3 China: 0.0788

4 India: 0.1184

5 Corea del Sur: 0.1656

6 Reino Unido: 0.1785

7 Japón: 0.1839

8 Francia: 0.1878

9 Turquía: 0.1902

10 Italia: 0.2164

11 Brasil 0,2415

32 México 0,5965

33 Argentina 0,6013

Embed - Así volara el F-16 del Viper Demo Team en FAMEX 2023

¿Cuándo llegan los nuevos aviones?

La Casa Rosada informó que 6 aviones F-16 adquiridos por el ministerio de Defensa llegarán al país en diciembre de 2025.

El ministro Luis Petri calificó de “histórica” la inversión y destacó la realización de obras para recibir y operar las nuevas aeronaves

Debería concretarse una inversión muy significativa en infraestructura en Río Cuarto y Tandil, con obras que no se hacían desde hacía décadas, para poder darle cabida a naves que vuelan desde hace más de 50 años. Debería concretarse una inversión muy significativa en infraestructura en Río Cuarto y Tandil, con obras que no se hacían desde hacía décadas, para poder darle cabida a naves que vuelan desde hace más de 50 años.

En el Sur de la provincia de Córdoba se encuentran en su etapa final los trabajos para actualizar la plataforma militar y las calles de rodaje.

La ubicación en el centro del país es estratégica ya que podrían llegar a cualquier punto de la Argentina rápidamente porque se trata de naves supersónicas.

El F16 fue lanzado por Lockhead Martin a mediados de los años 70, en el siglo pasado. Es un avión de combate monomotor diseñado como caza ligero pero que luego giró hacia un potente bombardero.

Luego, el citado líder mundial norteamericano de fabricación de naves evolucionó hacia los F18, F19, F22 y F35 (un programa que costó US$ 400.000 millones para una pieza de Quinta Generación que es furtiva, indetectable por los radares).

Actualmente, prepara una joya de Sexta Generación, el F47, un guiño para Donald Trump (47° presidente de la Unión).

Embed - FINALMENTE: EE.UU. Exhibe su Nuevo Caza F-47 de 6ta Generación - NGAD

La falta de interceptores de “trazas” que hacen a diario los narcotraficantes en el Norte del país parecía la opción más razonable.

De hecho, el ex presidente Mauricio Macri prometió la llegada de 24 Tucan para frenar las avionetas y jets de los carteles de drogas.

Pero, apenas arribaron 4 y no fueron a la frontera, terminaron en Córdoba para adiestramiento de los pilotos de la Fuerza Aérea.

Argentina y sus Fuerzas Armadas ¿Una potencia bélica regional?

Nuestro país, luego del fatal colapso del San Juan, se ha quedado sin submarinos operativosy demuestra un problema de capacidades en las Fuerzas Armadas. Apenas tiene el “Salta” en Mar del Plata, una pieza antigua que apenas se usa para instrucción.

Como contrapartida, el vecino Chile ha tenido una inversión constante en tecnología moderna y una mayor modernización de sus flotas. Los trasandinos tienen 72 barcos de guerra activos contra apenas 42 de Argentina.

Se destacan 4 submarinos, 8 Fragatas, 19 patrullas costeras, 22 lanchas patrulleras y 4 buques anfibios.

image Argentina, sin submarinos operativos, en 2025

Por su parte, la Fuerza Aérea de la hermana Nación también nos supera en número y calidad. Sus modelos de F16 son operados allí desde hace un cuarto de siglo y son más avanzados que los F-16 argentinos, de segunda mano. Tardaremos años en lograr su modernización y capacitación para los pilotos. Por su parte, la Fuerza Aérea de la hermana Nación también nos supera en número y calidad. Sus modelos de F16 son operados allí desde hace un cuarto de siglo y son más avanzados que los F-16 argentinos, de segunda mano. Tardaremos años en lograr su modernización y capacitación para los pilotos.

El Ejército chileno cuenta con un mayor presupuesto que el nuestro, posee un equipamiento más moderno y mayor número de personal activo (170.000 contra 103.000).

image Argentina y sus Fuerzas Armadas en 2025

Buenos Aires ha experimentado largos años de desinversión en décadas recientes, al que no ocurrió en Santiago de Chile en el último medio siglo.

La necesidad política de mostrar una robustez militar de la que carecemos nos ha llevado a juicios de valor apresurados, lejanos a lo que podría ocurrir si el país se sumergiera en una aventura bélica real. La necesidad política de mostrar una robustez militar de la que carecemos nos ha llevado a juicios de valor apresurados, lejanos a lo que podría ocurrir si el país se sumergiera en una aventura bélica real.