Javier Milei, las cosas como son: Argentina en Sudamérica está muy por detrás de Brasil ya que nuestra inversión en Defensa representa apenas el 0,7% del Producto Bruto Interno. Se trata de un porcentaje menor al de otros países de la región (como Chile y Colombia) con fuerzas armadas más robustas.
Que Javier Milei no se ilusione: Argentina no es una potencia militar regional
El índice del sitio especializado Global FirePower, ubica a Argentina 9 puestos debajo a nivel planetario en materia bélica de los dichos de Javier Milei.
El Global Fire Power 2025 evalúa más de 60 factores, incluyendo el equipamiento, personal y logística. Refleja lo que ocurre con los ejércitos más poderosos del mundo, evaluando a 145 países.
Ranking de los ejércitos más poderosos del mundo:
1 Estados Unidos: 0.0744
2 Rusia: 0.0788
3 China: 0.0788
4 India: 0.1184
5 Corea del Sur: 0.1656
6 Reino Unido: 0.1785
7 Japón: 0.1839
8 Francia: 0.1878
9 Turquía: 0.1902
10 Italia: 0.2164
11 Brasil 0,2415
32 México 0,5965
33 Argentina 0,6013
¿Cuándo llegan los nuevos aviones?
La Casa Rosada informó que 6 aviones F-16 adquiridos por el ministerio de Defensa llegarán al país en diciembre de 2025.
El ministro Luis Petri calificó de “histórica” la inversión y destacó la realización de obras para recibir y operar las nuevas aeronaves
En el Sur de la provincia de Córdoba se encuentran en su etapa final los trabajos para actualizar la plataforma militar y las calles de rodaje.
La ubicación en el centro del país es estratégica ya que podrían llegar a cualquier punto de la Argentina rápidamente porque se trata de naves supersónicas.
El F16 fue lanzado por Lockhead Martin a mediados de los años 70, en el siglo pasado. Es un avión de combate monomotor diseñado como caza ligero pero que luego giró hacia un potente bombardero.
Luego, el citado líder mundial norteamericano de fabricación de naves evolucionó hacia los F18, F19, F22 y F35 (un programa que costó US$ 400.000 millones para una pieza de Quinta Generación que es furtiva, indetectable por los radares).
Actualmente, prepara una joya de Sexta Generación, el F47, un guiño para Donald Trump (47° presidente de la Unión).
La falta de interceptores de “trazas” que hacen a diario los narcotraficantes en el Norte del país parecía la opción más razonable.
De hecho, el ex presidente Mauricio Macri prometió la llegada de 24 Tucan para frenar las avionetas y jets de los carteles de drogas.
Pero, apenas arribaron 4 y no fueron a la frontera, terminaron en Córdoba para adiestramiento de los pilotos de la Fuerza Aérea.
Argentina y sus Fuerzas Armadas ¿Una potencia bélica regional?
Nuestro país, luego del fatal colapso del San Juan, se ha quedado sin submarinos operativosy demuestra un problema de capacidades en las Fuerzas Armadas. Apenas tiene el “Salta” en Mar del Plata, una pieza antigua que apenas se usa para instrucción.
Como contrapartida, el vecino Chile ha tenido una inversión constante en tecnología moderna y una mayor modernización de sus flotas. Los trasandinos tienen 72 barcos de guerra activos contra apenas 42 de Argentina.
Se destacan 4 submarinos, 8 Fragatas, 19 patrullas costeras, 22 lanchas patrulleras y 4 buques anfibios.
El Ejército chileno cuenta con un mayor presupuesto que el nuestro, posee un equipamiento más moderno y mayor número de personal activo (170.000 contra 103.000).
Buenos Aires ha experimentado largos años de desinversión en décadas recientes, al que no ocurrió en Santiago de Chile en el último medio siglo.