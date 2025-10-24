A Milei se le descontroló la tropa: Guerra libertaria en X

Luego siguieron más respuestas del ejército de trolls libertarios:

En las últimas horas se sumó a la pelea la diputada Lilia Lemoine, que suele ser protagonista de escándalos varios: "Ramón, dejá de dilapidar la carrera política de tu hija, tiene un futuro. Pensá en ella. LLA creció GRACIAS A LAS REDES y a JAVIER MILEI comandándolas. Pensalo", le respondió en X, en un mensaje que varios usuarios interpretaron como amenaza.

Al momento de publicar esta nota, Nene Vera no le había respondido a Lemoine. Pero esta brutal pelea, a sólo 2 días de las elecciones, resulta insólita...

Cabe recordar que Ramón Vera, 'el Nene', fue un cuadro peronista que saltó a la trinchera libertaria en 2023, convirtiéndose, junto a Sebastián Pareja, en uno de los armadores electorales de LLA en GBA, aportando también su capacidad de movilización. Se lo ha visto, por ejemplo, muy activo organizando el acto de Milei en el Club Villa Ángela de Moreno, en septiembre.

