La interna en La Libertad Avanza arde y a Javier Milei se le descontroló la tropa. Ramón "Nene" Vera -referente libertario en la Primera Sección Electoral- chicaneó a Las Fuerzas del Cielo que comanda Daniel Parisini (Gordo Dan) bajo las órdenes de Santiago Caputo, y salieron con los tapones de punta. Ahora se sumó Lilia Lemoine.
NENE VERA VS. FUERZAS DEL CIELO
A Milei se le descontroló la tropa: Guerra libertaria en X
A 2 días de las elecciones, la interna libertaria arde y Milei no puede contener a su tropa. Nene Vera chicaneó a Las Fuerzas del Cielo y se pudrió todo.
"Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están", lanzó ayer Vera al compartir en X una foto de los militantes con banderas violetas en Rosario, donde Javier Milei cerró la campaña electoral. Rápidamente, Parisini y los 'trolls' libertarios salieron a responderle y comenzaron las chicanas e insultos. Locura total, a 2 días de las elecciones legislativas.
"Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas", le respondió Gordo Dan.
Y remató: "Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita".
"Cerrame vos el orto gordo y la concha de tu madre", replicó Nene Vera. Y siguió, un minuto después: "No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2013. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez, pedazo de sorete".
Luego siguieron más respuestas del ejército de trolls libertarios:
En las últimas horas se sumó a la pelea la diputada Lilia Lemoine, que suele ser protagonista de escándalos varios: "Ramón, dejá de dilapidar la carrera política de tu hija, tiene un futuro. Pensá en ella. LLA creció GRACIAS A LAS REDES y a JAVIER MILEI comandándolas. Pensalo", le respondió en X, en un mensaje que varios usuarios interpretaron como amenaza.
Al momento de publicar esta nota, Nene Vera no le había respondido a Lemoine. Pero esta brutal pelea, a sólo 2 días de las elecciones, resulta insólita...
Cabe recordar que Ramón Vera, 'el Nene', fue un cuadro peronista que saltó a la trinchera libertaria en 2023, convirtiéndose, junto a Sebastián Pareja, en uno de los armadores electorales de LLA en GBA, aportando también su capacidad de movilización. Se lo ha visto, por ejemplo, muy activo organizando el acto de Milei en el Club Villa Ángela de Moreno, en septiembre.
----------
Otras noticias en Urgente24:
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA
Esto se pone espeso: Pensando el 27/10, Javier Milei acusa al Congreso de "destituyente"
Javier Milei forzado a apurar el 2.0: Más ruido que nueces...
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos