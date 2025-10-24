El ministro Luis Caputo quedó en el centro de la polémica tras admitir que sus dos hijos -que son 'traders' financieros- también trabajan en el Estado, sin sueldo. El ¿sincericidio? del funcionario se dio en el marco de una dura respuesta a Delfina Rossi, pero terminó embarrándose él...
¿SINCERICIDIO?
Luis Caputo (y sus hijos) en la mira: "Es ilegal"
Luis Caputo quiso cruzar a Delfina Rossi pero terminó admitiendo que sus hijos -'traders' financieros- también trabajan en el Estado, sin sueldo. Gran polémica.
"Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", escribió Luis Caputo en X, como parte de su réplica a la hija de Agustín Rossi.
"¿Qué responsabilidades tienen los hijos de Caputo que trabajan para el Estado? ¿Con quiénes se reúnen? ¿Qué capacidades tienen? ¿Bajo qué criterio los contrataron?", se preguntó el periodista Ari Lijalad, una inquietud que están teniendo muchos, sobre todo porque los hijos del ministro forman parte de fondos de inversión privados y podrían tener acceso a información privilegiada.
"Trabajar sin designación ni contrato en el Estado es ilegal. Aun si son tus hijos y no cobran. Rige la ley de empleo público, de ética pública, hay incompatibilidades, responsabilidades, obligaciones, declaraciones juradas, etc. Es el Estado, no tu negocio", le espetó la abogada Vilma Ibarra, ex diputada y ex secretaria Legal y Técnica de la Presidencia durante el gobierno de Alberto Fernández.
Otro que se pronunció al respecto fue el diputado Esteban Paulón, que le pidió "explicaciones" a Luis Caputo.
"Caputo debe dar explicaciones: se hace el héroe por tener a sus hijos trabajando ad honorem en el Estado, pero el verdadero entramado es acceder a información financiera privilegiada, para facturar millones en los fondos de inversión privados de los que son parte", aseguró.
