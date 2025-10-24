Luis Caputo (y sus hijos) en la mira: "Es ilegal"

"Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", escribió Luis Caputo en X, como parte de su réplica a la hija de Agustín Rossi.