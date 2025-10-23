urgente24
Javier Milei forzado a apurar el 2.0: Más ruido que nueces...

Imagen creada con IA/Grok.
Imagen creada con IA/Grok.

La renuncia anticipada de Werthein obligó a Javier Milei a apurar su versión 2.0, que iba a ser post elecciones. Pero empoderó a Luis Caputo, el más apuntado.

23 de octubre de 2025 - 17:11

Javier Milei designó a Pablo Quirno, secretario de Finanzas, como nuevo canciller de la Argentina, tras las renuncia anticipada de Gerardo Werthein que obligó al Presidente a apurar su necesaria versión 2.0, que iba a comenzar post elecciones. Pero este primer 'lavado de cara' del Gabinete terminó empoderando aún más a Luis Caputo. ¿Mucho ruido y pocas nueces?

Las definiciones que se esperaban de Milei se refieren al Ministerio de Economía, dado que Toto Caputo es el más expuesto por la crisis electoral derivada justamente de los problemas económicos del país. Ahora este recambio en Cancillería representa un empoderamiento del ministro, que con esta designación extiende su influencia en las relaciones internacionales del Gobierno, especialmente con USA, que es el sostén del programa económico vigente.

Habrá que esperar a los días posteriores a las elecciones para conocer los cambios que seguirán en el gabinete. Pero, aparentemente, las modificaciones serán sólo cosméticas ya que Milei no parece dispuesto a dar el brazo a torcer con la política económica (ni abandonar al "mejor ministro de la historia") porque sería admitir que fracasó el plan (y que no existe tal cosa como 'TMAP'). La pregunta es quién será el rostro de una derrota de La Libertad Avanza, en caso de que ello suceda.

Qué ocurrirá en el mercado cambiario también es otra gran incertidumbre. Por lo pronto, Scott Bessent sigue interviniendo para contener la disparada del dólar, pero no se sabe hasta cuándo...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Con Pablo Quirno en Cancillería "se mantendrá la sumisión a Trump"

Siguen las repercusiones por el nombramiento de Pablo Quirno como canciller. Hay cierto consenso en que es una designación que tiene por objetivo aceitar el vínculo con Donald Trump.

Escribe Carlos Lamiral en Ámbito.com:

"La designación de Pablo Quirno al frente del Ministerio de Relaciones, Comercio Internacional y Culto de la Argentina podría decirse que inaugura una nueva etapa de la diplomacia: el foco de la gestión va a estar puesto en mantener abiertas todas las posibles fuentes de financiamiento para el país.

(…) Ahora no es extraño que un exdirectivo del JP Morgan, especialista en administrar fondos de terceros, acceda al máximo escalón de la diplomacia: la idea será que no haya cortocircuitos ni malos entendidos ante el mecenazgo de EEUU al gobierno de Javier Milei.

Hoy por hoy, la ayuda del Tesoro de EEUU es vital para la supervivencia de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quien fue el que más reproches tuvo con Werthein. Sin el swap anunciado el lunes, ni la intervención directa del Tesoro norteamericano calmando el apetito de dólares de los inversores, el tipo de cambio se habría disparado.

Si en algunos momentos de la historia argentina la política exterior estuvo enfocada en mantener abiertos los mercados vitales para el país, o en otros casos en favorecer el intercambio comercial, como fue el caso del Mercosur, con Quirno está claro que lo más importante de todo será trabajar para mantener la asistencia norteamericana y hacer el mejor papel posible ante los organismos internacionales de crédito. Y claro está que se mantendrá la sumisión a los objetivos geopolíticos de Trump. Va a ser más difícil que la Argentina esté en contra de alguna decisión de EEUU.

(…) El otro trabajo en agenda de Quirno está en poner en marcha el acuerdo de comercio con Washington para que un grupo de productos argentinos (serían 150) pueda entrar a ese mercado con arancel cero o por debajo del 10% general que ahora cobra esa nación.

Al mismo tiempo, tendrá que mantener el comercio con China, país que en agosto se convirtió en el segundo socio comercial de Argentina gracias al envío de los 20 buques de soja que no pagaron retenciones.

China es el principal destino de la carne argentina, por tener idea de la importancia que ha cobrado esa nación. El gigante asiático ha comenzado a desarrollar en los últimos años una estrategia de penetración en la región cuyo ejemplo más claro es Jujuy. En efecto, comenzó a visitar directamente a los gobiernos locales con dinero para inversiones en infraestructura.

Frente a ello, el nuevo canciller deberá decidir cómo mantener relaciones frente a las grandes potencias globales que van a dominar lo que resta del siglo XXI".

Haz lo que yo digo... LLA movilizó gente en muchos micros

Mucho se ha cuestionado al kirchnerismo por 'arriar' gente en micros para llenar las manifestaciones. Ahora, parece que LLA apela al mismo recurso, según puede verse en videos que circulan en redes sociales...

Aunque, dicen, eso no habría bastado: ¿hay poca gente para el cierre de campaña de Milei? Quizás era muy temprano, che...

Eso sí: hay varias protestas en contra de Milei...

Delitos de lesa humanidad: La Corte instó a justificar las largas prisiones preventivas

La Corte Suprema de Justicia instó hoy a los tribunales inferiores a justificar las largas prisiones preventivas dispuestas en causas de lesa humanidad, al advertir que para la prolongar detenciones “es necesario acreditar, mediante indicios concretos” que existen peligros de fuga o riesgo de entorpecimiento en la investigación para disponer encierros provisorios.

Por más “aberrantes” que sean los hechos juzgados, “un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, sostuvo.

“La limitación de la libertad personal durante el proceso sin motivación suficiente o motivada únicamente en el reproche de ciertas conductas, por más aberrantes que puedan ser -como el caso de los delitos de lesa humanidad que, justo es recordarlo, esta Corte ha sentenciado y confirmado condenas en numerosas oportunidades-, desvirtúa la naturaleza cautelar de la prisión preventiva y la convierte en una verdadera pena anticipada. Ello es así pues el castigo de los culpables presupone, precisamente, que se haya establecido previamente esa calidad. Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”, sostuvo el máximo tribunal.

La resolución de la Corte Suprema fue dictada con el voto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y los conjueces Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba) y Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata) mientras que el juez Ricardo Lorenzetti votó en disidencia, declarando el recurso inadmisible, sin entrar a analizar la cuestión y dejando firme la nueva prórroga.

El caso analizado por la Corte fue el de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, 72 años, un civil que integró la banda parapolicial conocida como Concentración Nacional Universitaria (CNU), que en el período inmediato anterior a la última dictadura cívico-militar secuestró y asesinó militantes populares que pertenecían a organizaciones peronistas y de Izquierda.

En rigor, el fallo no implica que Castillo acceda la libertad, ya que tiene una condena a perpetua en otra causa. Aquí se analizó su situación en el expediente que analiza los crímenes cometidos en “1 y 60” y “Comisaría 8va” de La Plata.

La prisión preventiva tiene como tiempo límite los 2 años, según la Ley 24.390, aunque de manera justificada se puede extender a los tres años si la complejidad de la causa lo requiere. En esta causa, Castillo fue detenido el 2 de diciembre de 2013 y hasta el día de hoy se le fue renovando su prisión preventiva. La última prórroga fue dictada en mayo de 2025, es decir, el acusado lleva casi 12 años detenido en prisión preventiva. El 18 de mayo de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata dio comienzo al debate oral y público en esta causa, que continúa en trámite.

“El hecho de que el imputado, quien goza de la presunción de inocencia que consagran la Constitución Nacional y la ley, esté acusado de gravísimos delitos que deben ser debidamente juzgados, no justifica por si solo la imposición de una medida tan gravosa de restricción preventiva de la libertad, ni mucho menos su extensión por un plazo excesivamente prolongado, que en el sub examine ya se ha extendido por más de once años”, afirmaron los jueces.

Además, la Corte recordó que, en el precedente "Acosta" que la mayoría de los tribunales citan para justificar las prórrogas de detenciones en las prisiones preventivas, se advirtió que “el deber de afianzar la justicia y de castigar los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos en el país no autoriza per se a prorrogar la prisión preventiva por más de tres años, pues ello importaría ignorar las exigencia de justificación que está Corte ha diseñado e implicaría la violación del deber de racionalidad de los actos republicanos que ‘…impide que los jueces puedan caer en arbitrariedad para determinar la duración máxima de la prisión preventiva’".

“La jurisprudencia de este Tribunal es clara: cuando los tribunales deben analizar si prorrogan la prisión preventiva de un imputado más allá de los plazos máximos previstos en la ley, deben tener en cuenta que se trata de una medida excepcionalísima, que bajo ningún punto de vista puede basarse exclusivamente en la gravedad del hecho atribuido. En el caso de que los jueces adopten tal medida excepcionalísima, deben cumplir con una rigurosa carga argumentativa que justifique por qué se restringe tan severamente el derecho de los imputados a transitar el proceso penal en libertad pues, en función del principio de inocencia y la garantía de juicio previo del artículo 18 de la Constitución Nacional, la prisión preventiva debe estar sólidamente fundada en razones tan graves como la medida adoptada”, dijeron hoy los jueces de la Corte.

Y ahora, ¿quién reemplaza a Quirno en Finanzas? Suenan 2 nombres

Con Pablo Quirno dejando la Secretaría de Finanzas para asumir como canciller, desde el próximo lunes, comienzan las dudas acerca de quién lo reemplazará en su cargo en Economía.

Según publicó Infobae, hay dos nombres que suenan más fuertes que otros para suceder a Quirno en Finanzas: uno es el del secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el otro, el director del Banco Central, Federico Furiase.

De confirmarse alguno de los dos, habría que hacer otro enroque y buscar quién lo reemplace en su puesto actual. Esto ya parece el juego de la silla...

Tremendo choque en la Panamericana, altura Campana: Al menos 3 muertos

Un trágico accidente se produjo en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 73, que involucró a dos camiones -ambos terminaron incendiados- y dos automóviles. Por el siniestro, se registraron al menos tres muertos y también se informó que hay dos personas que fueron trasladas al Hospital de Campana.

Las autoridades investigan las causas del siniestro vial. De acuerdo a lo que pudo conocer Infobae, los vehículos involucrados fueron un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco. Las tres víctimas informadas hasta el momento murieron producto de las llamas.

Fuerza Patria cierra campaña en San Martín, con mensaje de unidad y duras críticas a Milei

Con un acto en San Martín, distrito que concentra un fuerte entramado industrial y es considerado “la capital nacional de la Pyme”, Fuerza Patria cierra la campaña electoral. Además de críticas al gobierno de Milei, la clave del evento es mostrar unidad en el peronismo: participan Jorge Taiana, Sergio Massa y Axel Kicillof, los tres en el escenario. También se encuentra Juan Grabois.

massa kici taiana

"Milei llegó al Gobierno como un outsider, alguien original y novedoso, que venía con ideas nuevas y un grupo nuevo de dirigentes (...) pero ni bien asumió nos enteramos que su gabinete estaba conformado por los mismos de siempre, más casta no se consigue", dijo Kicillof, y mencionó a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

"A esta altura no sabemos para quien trabaja el ministerio de Economía, si trabajan para el JP Morgan, o si el JP Morgan es el que tomó el ministerio de Economía".

"Se están timbeando al país adelante de todos, vinieron a fundir a la Argentina, hay que decirlo, hay que denunciarlo".

"Lo nuevo, la motosierra, era una estafa de Tik Tok".

"Ya lo aprendimos con Macri, que cuando alguien te dice 'lo peor ya pasó' es que lo peor está por venir".

"Vinieron a hacer lo de siempre: ajustar a los más humildes".

INdEC confirma que el consumo sigue por el piso...

En agosto, las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025.

Según informó el INDEC, la facturación, a precios constantes, se contrajo 0,2% respecto de julio. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde diciembre del año pasado.

Retrocedió el dólar y todos miran al 'Tío Scotty'

Si bien no hay datos oficiales aún, todo hace pensar -al menos así lo estima el mercado- que el Tesoro de USA volvió a intervenir para evitar que se dispare el dólar, tal como viene haciendo en toda la semana.

Enojo con Federico Sturzenegger: "Qué hdp resultó ser"

Matías Longoni, periodista especializado en agro, descargó su enojo contra el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, por mentir con el precio de la yerba ("no nos bajó una mierda") mientras perjudicó a los pequeños productores que "ahora trabajan por debajo de sus costos".

image
Milei en Rosario, donde lo esperan protestas...

Javier Milei encabezará esta tarde el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en las escalinatas del parque España, en Rosario.

De acuerdo al portal local Rosario3, está previsto que cerca de las 19.00 la comitiva nacional parta rumbo al parque España. Por el momento se desconoce si esos 300 metros que separan un punto del otro lo harán en vehículos oficiales o a pie.

Con respecto a cómo llegará Milei al acto, la principal duda tiene que ver con la convocatoria de organizaciones sociales y gremios a manifestarse contra las políticas del Gobierno nacional. La base de los reclamos será la plaza de la Cooperación (Tucumán y Mitre) y de ahí tienen previsto avanzar hacia las escalinatas del parque España o hasta donde se lo permita el perímetro policial.

Patricia Bullrich recogió el guante y le respondió a CFK: "Señora condenada"

Tras el video publicado por CFK llamando a votar por Fuerza Patria para ponerle "freno a Milei", con duras críticas al Gobierno, la ministra y candidata a senadora Patricia Bullrich recogió el guante y salió a responderle, también en duros términos.

"Señora condenada"; le espetó, y aseguró que "nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena".

bullrich tuit vs CFK
Bloomberg: Intervención de USA "no disipó preocupación de que se devalúe" post 26-O

Philip Sanders en Bloomberg:

"JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. estuvieron activos en el mercado spot de Argentina el miércoles mientras Estados Unidos intenta evitar una crisis monetaria para su aliado Javier Milei Antes de las elecciones. Los operadores estiman que el Tesoro estadounidense vendió entre 400 y 500 millones de dólares, su mayor intervención hasta la fecha. No se han publicado cifras oficiales y no está claro quién comprará el jueves.

La intervención del miércoles rompió una racha de pérdidas que dejó al peso a punto de superar su banda de fluctuación, mientras los argentinos buscaban refugio en divisas antes de las elecciones. Esto también impulsó al banco central a intervenir para apuntalarlo por primera vez en aproximadamente un mes.

Ese apoyo masivo de las autoridades locales y estadounidenses ha frenado la caída del peso, pero no ha disipado la preocupación de que se devalúe después de las elecciones. Por eso, muchos argentinos siguen comprando dólares en cuanto les sobra efectivo.

En un nuevo intento por evitar que los pesos inunden el mercado, socavando la furia cambiaria, el banco central ofreció un intercambio el miércoles de los bonos vinculados al dólar más cortos, que vencen a fines de octubre, por títulos a más largo plazo, según personas con conocimiento directo del asunto".

CEPAL recortó la previsión de crecimiento para la Argentina en 2025

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) recortó su proyección de crecimiento para la Argentina de 5% a 4,3% durante 2025. De esta manera, se posiciona en el cuarto puesto de Latinoamérica, detrás de Guyana (+12,1%), Venezuela (+6%) y Paraguay (+4,5%).

Si bien hay una baja en la proyección, la recuperación argentina contrasta con la contracción de 2024 y se enmarca en un rebote técnico, aunque el organismo no desliga su previsión de las políticas de ajuste implementadas recientemente.

