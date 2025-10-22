Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Cortocircuitos y desconfianza creciente entre el PRO y LLA
Luego de que trascendiera que el PRO retiró a sus fiscales de La Matanza, molestos con los manejos libertarios, ahora se habla de otros sucesos que han generado desconfianza entre los mileístas y los macristas.
Así lo cuenta Jaime Rosemberg en La Nación:
“'Es un mezquino. ¿Cómo va a apoyar sólo a su candidato? Y después pide lugares en el gabinete', reflexionó, con enojo indisimulable, una de las principales espadas de Patricia Bullrich. El destinatario del enojo era Mauricio Macri.
El curioso posteo de Macri, que ayer llamó a votar por Fernando de Andreis-exfuncionario de su gobierno y quinto en la lista de diputados nacionales porteños-sin mencionar a Bullrich ni a la cabeza de lista, el abogado Alejandro Fargosi, encendió los ánimos del bullrichismo y del armado nacional libertario, ya molestos por lo que consideran escasa participación del expresidente-y de su partido, Pro-en la campaña electoral porteña.
Los cortocircuitos-que se extienden a otros distritos-ponen en duda el funcionamiento de la alianza La Libertad Avanza-Pro, que el presidente Javier Milei proyecta para el día después de las elecciones del domingo próximo.
En principio, desde el armado libertario porteño (además de Bullrich, integran la mesa la legisladora porteña y karinista Pilar Ramírez y Juan Pablo Arenaza), aseguraron que ni Mauricio ni Jorge Macri 'trabajaron en serio' en la campaña. 'Mauricio ni apareció hasta el tuit de ayer, no se quiso jugar, y con Jorge hubo una foto que le sirvió más a él que a nosotros', dijeron, en relación a la actividad compartida por el jefe de gobierno porteño y la ministra y candidata en la cárcel de Marcos Paz.
(…) 'Mauricio dijo siempre que no se iba a meter en la campaña porteña y cumplió', dijo una fuente de Pro, que agregó, con ironía: 'Cuando armaron las listas pensaban que ganaban fácil, pero después les pasaron cosas'.
Por lo bajo, otras fuentes de Pro aseguraron que les es difícil conseguir fiscales y militantes para trabajar la boleta encabezada por Bullrich, que rompió el Pro en 2023 para pasarse a las filas libertarias. 'A muchos les conviene que Patricia no gane bien el domingo y está ayudando a López Murphy', se sinceró otra fuente del partido, que no perdona a Bullrich su pase a las filas libertarias.
(…) En la provincia de Buenos Aires, cuya lista es encabezada por Diego Santilli, ocurre una situación parecida. Enojados por la actitud de Santilli, que de a poco se fue pintando de violeta hasta ser aceptado incluso por Las Fuerzas del Cielo, en distintos distritos, como Vicente López, no hubo foto con el candidato libertario. 'Santilli tiene gente en la ciudad, no movió un dedo por Jorge (Macri) el 18 de mayo', afirmaron desde la tropa del jefe de gobierno porteño y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.
(…) Desconfiados, desde el Pro ya dan por descontado que, pase lo que pase, habrá bloques separados de La Libertad Avanza y Pro 'en todos lados', y sobre todo en el Congreso nacional, a partir del 10 de diciembre.
Libertarios y macristas también ponen entre paréntesis la posibilidad de que Pro aporte ministros o funcionarios al Gobierno en la etapa que se viene, una chance que Milei y Macri ya discutieron en sus reuniones privadas. 'Hoy no hay nada, y no depende de Mauricio la convocatoria. Dependerá del resultado electoral', se atajaron cerca de Macri".
Deja tu comentario