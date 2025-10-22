urgente24
en vivo BESSENT 'DÁNDOLO TODO' / ENOJO CON WERTHEIN

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Javier Milei canceló entrevistas antes de las elecciones para no embarrarla...

Javier Milei canceló entrevistas antes de las elecciones para no embarrarla...

Imagen creada con IA/GROK.
Javier Milei canceló entrevistas antes de las elecciones para no embarrarla...

Javier Milei canceló entrevistas antes de las elecciones para no embarrarla...

Imagen creada con IA/GROK.

El Tesoro de USA volvió a intervenir para contener al dólar, pero por más que Bessent esté 'dándolo todo', Milei llega al 26-O con varias crisis y en silencio (obligado).

22 de octubre de 2025 - 17:18

EN VIVO

La renuncia de Gerardo Werthein es sólo un signo de la crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, donde las internas no cesan y ya son 173 los funcionarios que se fueron (por decisión propia o despedidos) de la gestión libertaria en menos de 2 años. Esta dimisión del canciller, dicen, generó furia en la Rosada ya que esperaban dar a conocer la noticia después de las elecciones, para no mostrar debilidad, pero él se anticipó.

Y por más que Scott Bessent siga dándolo todo por su "aliado clave" -este miércoles (22/10) el Tesoro de USA volvió a comprar pesos para contener otra disparada del dólar- la inestabilidad cambiaria es un dolor de cabeza para un Gobierno que insiste en que todo seguirá igual después del 26-O. El dólar es un termómetro (social y del mercado), y actualmente la Argentina tiene una 'fiebre' inocultable. El oficialismo asegura que todo se calmará tras las elecciones pero, ¿qué pasa si los resultados no son buenos para Milei?

Las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, y a la incertidumbre cambiaria se suma la crisis económica, con salarios que no alcanzan, la economía 'freezada' (en agosto, según INdEC, la economía tuvo un leve rebote mensual, pero se mantuvo debajo de los niveles de abril y mayo) y una inflación que volvió a superar los 2 puntos. Además, jubilados, personas con discapacidad y universitarios, en pie de guerra con el Gobierno. Y el Riesgo País sigue firme arriba de los 1.000 pb.

Días desesperados del oficialismo por instalar que "esta elección es más importante que la de 2027", apelando a la campaña del miedo ("esta es la última oportunidad para la Argentina", Patricia Bullrich dixit) y recursos discursivos varios para captar votos. Finalmente, todo se reduce a qué le dirán a Donald Trump si los números no acompañan...

Por el momento, a Javier Milei le pusieron un "bozal": sus asesores decidieron que no brinde más entrevistas, no sea cosa que la termine embarrando con alguna declaración polémica a 4 días de las elecciones. Luis Majul expuso que había reportaje pautado pero el Presidente decidió no hacerlo por si "hay preguntas que no puede contestar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TugoNews/status/1980784773602689024&partner=&hide_thread=false

¡Ah! Feliz cumpleaños al Presidente, que ya habrá pensando en los 3 deseos (al menos, uno seguro) que pedirá cuando sople las velitas esta noche, en una cena íntima en Olivos. Esperamos que esta vez no pongan bengalas en la torta...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Universidad Di Tella: 98,01% de probabilidades de que Argentina entre en recesión

El último reporte de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) indicó que la probabilidad de que la economía argentina ingrese en recesión se ubicó en 98,01%. Si bien en septiembre la cifra cayó 0,85% comparada al mes previo, que el dato siga cercano al 100% es contundente.

En agosto, el salto había sido tremendo: fue 98,61% frente al 56,16% registrado el mes anterior, 42 puntos porcentuales en un mes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/utditella/status/1981011854299468279&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Campaña violenta: Batalla campal entre militantes de Insfrán y libertarios en Formosa

El nivel de violencia política, que comenzó con violencia discursiva, llegó a lo físico y es extremadamente preocupante. Tras la pelea en Chaco, ahora se produjo una batalla campal en una plaza entre militantes de Gildo Insfrán y militantes libertarios.

La diputada formoseña Gabriela Neme publicó en su cuenta de X videos de las agresiones y responsabilizó a la Policía local por no intervenir.

Entre los agredidos se encuentra Mattia Canepa, concejal electo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gabrielaneme/status/1981085673718264194&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gabrielaneme/status/1981086195573494046&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/unpocotendencia/status/1981102745152258347&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gabrielaneme/status/1981085061014307217&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Más sobre la renuncia de Werthein: Paranoia en el Gobierno por el 'ventilador'

Siguen las versiones sobre la renuncia de Gerardo Werthein y hay cierto consenso entre periodistas en que el canciller filtró la dimisión antes de tiempo, cuando se esperaba que se anunciara después de las elecciones, lo que generó gran enojo en la Rosada. Ahora, se suma la versión de que hay paranoia en el Gobierno y el temor a que prenda el ventilador o se convierta en una Diana Mondino II.

Pablo Lapuente en Letra P:

"Apenas se confirmó la renuncia de Gerardo Werthein al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Casa Rosada se vivió una suerte de paranoia por los posibles nuevos daños políticos y mediáticos que podría impulsar el empresario desde afuera del gobierno. El temor que se percibe entre los funcionarios recuerda al caso Diana Mondino, que en una entrevista televisiva hundió a Javier Milei con sus declaraciones.

'Que no se le ocurra salir a hablar después de esto'. 'Hay que ser muy hijo de puta para operar al Presidente en este contexto'. 'Es incomprensible lo que hizo a cuatro días de las elecciones'. La totalidad de la cúpula libertaria está furiosa con la decisión de Werthein de apurar su salida, que se descontaba que ocurriría después de las elecciones del domingo, no antes. Pero es temor es que el (por ahora) ministro decida salir a hablar o operar en contra del Gobierno en el tramo final de la campaña.

La pesadilla de la Casa Rosada a que Werthein se convierta en una suerte de Mondino II, al recordar la entrevista de la excanciller con la cadena Al Jazeera, un mes de las elecciones bonaerenses. Cuando nadie esperaba que hablara tras largos meses de silencio, Mondino sorprendió al decir que Milei no tendría que haber publicado el posteo con la criptomoneda $LIBRA.

Incluso, la exministra fue mucho más allá y hundió por completo al Presidente, al sentenciar que 'o no es muy inteligente o es una especia de corrupto'.

Desde la semana pasada que la cúpula de La Libertad Avanza venía trabajando sobre un operativo de control de daños en torno a la salida de Werthein. De hecho, las primeras alarmas se encendieron el viernes pasado cuando el periodista Luis Majul, socio de Werthein en el multimedio El Observador, que es parte del conglomerado Grupo Werthein, adelantó que el canciller estaba por renunciar.

En aquella editorial, el reconocido comunicador de medios había asegurado que Werthein ya le había hecho saber de su decisión al Presidente y que la haría efectiva a partir del 27 de octubre. Sin embargo, nadie esperaba que ratificara esa decisión a cuatro días de una elección nacional clave para la administración libertaria.

Luego de la filtración del paso al costado del funcionario encargado de los vínculos internacionales, la segunda de las alarmas sonó cuando llegó a oídos del Presidente y su entorno político las razones reales por las que Werthein ya no quería saber nada con seguir siendo parte del Gabinete: 'Le presenté mi renuncia, no voy a dejar que me conduzca ni un loco ni un pendejo'.

En Balcarce 50 le atribuyen esta cita al canciller saliente, que molesto y desencajado con Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, la habría repetido en, al menos, dos charlas privadas después de la primicia de Majul. Una de esas conversaciones se habría dado, incluso, con un empresario que mantiene ciertas terminales con el Gobierno".

Live Blog Post

Regalo de cumpleaños: La mayor intervención del Tesoro de USA en el mercado cambiario argentino

El Tesoro de USA volvió a intervenir hoy para frenar la disparada del dólar. Según informa el periodista Ignacio Olivera Doll, "fue la mayor intervención desde la irrupción de Scott Bessent". Lo hizo vía JP Morgan y Citi.

"El Tesoro de Estados Unidos se desprendió de entre US$400 y US$ 500 millones de dólares a través de estos dos bancos para mantener al tipo de cambio dentro de la banda de flotación".

image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TargetDeMercado/status/1981058606872064132&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/romaresearch/status/1981067507525177420&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Leve repunte de la economía en agosto, pero sigue estancada

La actividad económica tuvo un leve rebote en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas, pero igual la tendencia al estancamiento se mantiene.

El INdEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1981073839594320092&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/hernanpablo/status/1981080049227911647&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/barrios_ja/status/1981090566550286715&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gerardo Werthein primereó e hizo enojar al Gobierno: "Quiso presionar a Milei"

Ezequiel Rudman en Ámbito.com:

"La renuncia de Gerardo Werthein a la Cancillería en medio de las negociaciones de un acuerdo comercial con Estados Unidos y en la previa de los comicios legislativos generó un fuerte malestar en la Casa Rosada, ya que el propio Javier Milei había determinado que los cambios en el Gabinete se llevarían a cabo después de este domingo electoral.

En tal sentido, un funcionario clave señaló en diálogo con Ámbito: 'Debería haberse ido el lunes, no antes de la elección'. Desde el gobierno nacional sostienen que fue el propio Werthein quien filtró la semana pasada que abandonaría la Cancillería el lunes 27 de octubre, con el objetivo de influir sobre el Presidente para obtener su respaldo. 'Quiso presionar a Milei haciendo filtrar que iba a renunciar y con Milei eso no funciona', manifestaron.

(…) 'La relación bilateral ya no pasaba por él', indicaron fuentes de Gobierno. Además, aseguraron que era mirado de costado por la gestión de Donald Trump, debido a su afinidad con la dirigencia del Partido Demócrata.

Sin embargo, que la renuncia ocurra en medio de la negociación del acuerdo comercial con EEUU, el cual desde el Gobierno consideran clave para la estabilidad económica del país, es lo que generó mayor malestar dentro de la administración libertaria.

Ahora, la salida de Werthein del Gabinete abre un nuevo interrogante que va más allá de su reemplazo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Comienza un 'operativo de control de daños' con el Círculo Rojo.

Es que el exfuncionario no oficiaba solo como Canciller, sino que representaba 'una terminal directa con el establishmet empresario y el mundo corporativo que rodea a Milei'. 'Más allá de lo que era su rol de ministro, nadie quiere tener a Werthein enojado con su gobierno', remarcaron".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JonHeguier/status/1981069499437891604&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cortocircuitos y desconfianza creciente entre el PRO y LLA

Luego de que trascendiera que el PRO retiró a sus fiscales de La Matanza, molestos con los manejos libertarios, ahora se habla de otros sucesos que han generado desconfianza entre los mileístas y los macristas.

Así lo cuenta Jaime Rosemberg en La Nación:

“'Es un mezquino. ¿Cómo va a apoyar sólo a su candidato? Y después pide lugares en el gabinete', reflexionó, con enojo indisimulable, una de las principales espadas de Patricia Bullrich. El destinatario del enojo era Mauricio Macri.

El curioso posteo de Macri, que ayer llamó a votar por Fernando de Andreis-exfuncionario de su gobierno y quinto en la lista de diputados nacionales porteños-sin mencionar a Bullrich ni a la cabeza de lista, el abogado Alejandro Fargosi, encendió los ánimos del bullrichismo y del armado nacional libertario, ya molestos por lo que consideran escasa participación del expresidente-y de su partido, Pro-en la campaña electoral porteña.

Los cortocircuitos-que se extienden a otros distritos-ponen en duda el funcionamiento de la alianza La Libertad Avanza-Pro, que el presidente Javier Milei proyecta para el día después de las elecciones del domingo próximo.

En principio, desde el armado libertario porteño (además de Bullrich, integran la mesa la legisladora porteña y karinista Pilar Ramírez y Juan Pablo Arenaza), aseguraron que ni Mauricio ni Jorge Macri 'trabajaron en serio' en la campaña. 'Mauricio ni apareció hasta el tuit de ayer, no se quiso jugar, y con Jorge hubo una foto que le sirvió más a él que a nosotros', dijeron, en relación a la actividad compartida por el jefe de gobierno porteño y la ministra y candidata en la cárcel de Marcos Paz.

(…) 'Mauricio dijo siempre que no se iba a meter en la campaña porteña y cumplió', dijo una fuente de Pro, que agregó, con ironía: 'Cuando armaron las listas pensaban que ganaban fácil, pero después les pasaron cosas'.

Por lo bajo, otras fuentes de Pro aseguraron que les es difícil conseguir fiscales y militantes para trabajar la boleta encabezada por Bullrich, que rompió el Pro en 2023 para pasarse a las filas libertarias. 'A muchos les conviene que Patricia no gane bien el domingo y está ayudando a López Murphy', se sinceró otra fuente del partido, que no perdona a Bullrich su pase a las filas libertarias.

(…) En la provincia de Buenos Aires, cuya lista es encabezada por Diego Santilli, ocurre una situación parecida. Enojados por la actitud de Santilli, que de a poco se fue pintando de violeta hasta ser aceptado incluso por Las Fuerzas del Cielo, en distintos distritos, como Vicente López, no hubo foto con el candidato libertario. 'Santilli tiene gente en la ciudad, no movió un dedo por Jorge (Macri) el 18 de mayo', afirmaron desde la tropa del jefe de gobierno porteño y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

(…) Desconfiados, desde el Pro ya dan por descontado que, pase lo que pase, habrá bloques separados de La Libertad Avanza y Pro 'en todos lados', y sobre todo en el Congreso nacional, a partir del 10 de diciembre.

Libertarios y macristas también ponen entre paréntesis la posibilidad de que Pro aporte ministros o funcionarios al Gobierno en la etapa que se viene, una chance que Milei y Macri ya discutieron en sus reuniones privadas. 'Hoy no hay nada, y no depende de Mauricio la convocatoria. Dependerá del resultado electoral', se atajaron cerca de Macri".

Live Blog Post

Financiamiento Universitario: La UBA va a la Justicia contra el Gobierno

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Gobierno del presidente Javier Milei, para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, fue sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero el Gobierno suspendió su vigencia hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

La UBA argumentó que el decreto que promulga y que a la vez suspende su ejecución "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos" y "quebranta la voluntad soberana del Congreso". Además de que profundiza la "crisis" que viene atravesando la institución.

La resolución del Consejo instruyó al rector a llevar adelante las acciones judiciales necesarias para exigir la inmediata implementación de la ley.

El Consejo Superior fundamentó su decisión en la grave situación económica que enfrenta el sistema, manifestando su preocupación por el estado presupuestario que afecta a las Universidades Nacionales y el deterioro salarial de los trabajadores.

En este contexto, la UBA ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria.

---------

Otras noticias en Urgente24:

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

No hay salvavidas que alcance: Milei quema reservas para llegar al 26-O

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Yanina Latorre le hizo la cruz a Viviana Canosa: "Le solté la mano"

Flavio Azzaro se la pudrió a Pedro Rosemblat por Juan Sebastián Verón

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES