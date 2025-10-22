Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Live Blog Post

Más sobre la renuncia de Werthein: Paranoia en el Gobierno por el 'ventilador'

Siguen las versiones sobre la renuncia de Gerardo Werthein y hay cierto consenso entre periodistas en que el canciller filtró la dimisión antes de tiempo, cuando se esperaba que se anunciara después de las elecciones, lo que generó gran enojo en la Rosada. Ahora, se suma la versión de que hay paranoia en el Gobierno y el temor a que prenda el ventilador o se convierta en una Diana Mondino II.

Pablo Lapuente en Letra P:

"Apenas se confirmó la renuncia de Gerardo Werthein al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Casa Rosada se vivió una suerte de paranoia por los posibles nuevos daños políticos y mediáticos que podría impulsar el empresario desde afuera del gobierno. El temor que se percibe entre los funcionarios recuerda al caso Diana Mondino, que en una entrevista televisiva hundió a Javier Milei con sus declaraciones.

'Que no se le ocurra salir a hablar después de esto'. 'Hay que ser muy hijo de puta para operar al Presidente en este contexto'. 'Es incomprensible lo que hizo a cuatro días de las elecciones'. La totalidad de la cúpula libertaria está furiosa con la decisión de Werthein de apurar su salida, que se descontaba que ocurriría después de las elecciones del domingo, no antes. Pero es temor es que el (por ahora) ministro decida salir a hablar o operar en contra del Gobierno en el tramo final de la campaña.

La pesadilla de la Casa Rosada a que Werthein se convierta en una suerte de Mondino II, al recordar la entrevista de la excanciller con la cadena Al Jazeera, un mes de las elecciones bonaerenses. Cuando nadie esperaba que hablara tras largos meses de silencio, Mondino sorprendió al decir que Milei no tendría que haber publicado el posteo con la criptomoneda $LIBRA.

Incluso, la exministra fue mucho más allá y hundió por completo al Presidente, al sentenciar que 'o no es muy inteligente o es una especia de corrupto'.

Desde la semana pasada que la cúpula de La Libertad Avanza venía trabajando sobre un operativo de control de daños en torno a la salida de Werthein. De hecho, las primeras alarmas se encendieron el viernes pasado cuando el periodista Luis Majul, socio de Werthein en el multimedio El Observador, que es parte del conglomerado Grupo Werthein, adelantó que el canciller estaba por renunciar.

En aquella editorial, el reconocido comunicador de medios había asegurado que Werthein ya le había hecho saber de su decisión al Presidente y que la haría efectiva a partir del 27 de octubre. Sin embargo, nadie esperaba que ratificara esa decisión a cuatro días de una elección nacional clave para la administración libertaria.

Luego de la filtración del paso al costado del funcionario encargado de los vínculos internacionales, la segunda de las alarmas sonó cuando llegó a oídos del Presidente y su entorno político las razones reales por las que Werthein ya no quería saber nada con seguir siendo parte del Gabinete: 'Le presenté mi renuncia, no voy a dejar que me conduzca ni un loco ni un pendejo'.

En Balcarce 50 le atribuyen esta cita al canciller saliente, que molesto y desencajado con Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, la habría repetido en, al menos, dos charlas privadas después de la primicia de Majul. Una de esas conversaciones se habría dado, incluso, con un empresario que mantiene ciertas terminales con el Gobierno".