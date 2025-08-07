La ex canciller Diana Mondino brindó una entrevista al periodista Mehdi Hasan por la señal Al Jazeera en la que lanzó una bomba contra Javier Milei por el caso $LIBRA. "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto, tú eliges, yo no sé", dijo, y sorprendió al propio periodista.
ENTREVISTA EN AL JAZEERA
Diana Mondino hunde a Milei: "O no es muy inteligente o es corrupto"
Imperdible entrevista a la ex canciller Diana Mondino en Al Jazeera. Muy incisivo el periodista Mehdi Hasan, ella logró 'cinturear' hasta un punto y terminó hundiendo a Javier Milei.
Recientemente, Juan Schiaretti le ofreció ser su compañera en las elecciones en Córdoba. Aún no se conoce su respuesta final.
Tras admitir esas dos posibilidades sobre Javier Milei (poco inteligente o corrupto), Diana Mondino intentó desdecirse pero ya era tarde. Y avisó que dicho fragmento se iba a viralizar en la Argentina. No se equivocó.
El periodista de la cadena de noticias catarí Al Jazeera se mostró muy incisivo con las preguntas, y Diana Mondino logró cinturear, y mostró apoyo a las ideas de Javier Milei, aunque tuvo que mostrar su desacuerdo en algunos temas, como la venta de órganos.
Mehdi Hasan leyó muchas frases textuales del Presidente argentino (como lo de los "nenes envaselinados") y se mostró incrédulo y asqueado con varias declaraciones. Hasta puso en duda las "aptitudes mentales" del mandatario.
La ex canciller supo manejar la entrevista apelando a respuestas indirectas o cuotas de humor, aunque el periodista no tuvo contemplaciones a la hora de repreguntar.
La entrevista completa es imperdible:
