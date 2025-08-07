Diana Mondino hunde a Milei: "O no es muy inteligente o es corrupto"

Mehdi Hasan leyó muchas frases textuales del Presidente argentino (como lo de los "nenes envaselinados") y se mostró incrédulo y asqueado con varias declaraciones. Hasta puso en duda las "aptitudes mentales" del mandatario.

La ex canciller supo manejar la entrevista apelando a respuestas indirectas o cuotas de humor, aunque el periodista no tuvo contemplaciones a la hora de repreguntar.

La entrevista completa es imperdible:

