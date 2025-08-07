Adiós al amarillo: Hay foto de Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro de violeta

El “Nunca Más” del cartel fue intencionalmente realizado con otra tipografía para emular el estilo de la frase símbolo de los Derechos Humanos contra la última dictadura cívico- militar.

A la foto también se sumaron dirigentes nacionales y provinciales como Sebatían Pareja, principal armador seccional de LLA, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional José Luis Espert.

ritondo Cuando Cristian Ritondo y Alejandro Fantino eran amarillos.

Villa Celina

Villa Celina es una localidad del Partido de La Matanza que limita con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hasta 2013 formaba parte de la Ciudad Madero según ley provincial N°8.668 de noviembre de 1976, ya que en julio de ese mismo año se separó, pasando a ser una localidad llamada "Villa Celina", separándose así de Ciudad Madero.

Está situada entre las avenidas General Paz y Autopista Pablo Ricchieri, y Ribera del río Matanza-Riachuelo y el Mercado Central de Buenos Aires.

Dato de color: es la cuna de la banda 'Gatos Callejeros' que luego derivó en los ex 'Callejeros', base de la actual 'Don Osvaldo'.

-----------

Otras noticias en Urgente24:

El litio es la nueva clave contra el Alzheimer: ¿Qué descubrieron los científicos?

De no creer: Viviana Canosa reveló el destacado cargo que le ofreció Javier Milei

Fuerte mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva contra Milei y Macri

Metido de lleno en la campaña PBA, Milei usa el "Nunca Más" (y hay polémica)

Exclusivo de Golazo24: se conoció el futuro de Jorge Bermúdez