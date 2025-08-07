Tal como ya se sabe, el color amarillo PRO ya desapareció. En Ciudad de Buenos Aires ya se lo apropió Ricardo López Murphy. En Provincia de Buenos Aires aún está vacante. Pero los ex PRO ya son violeta, y para documentarlo hay un documento fotográfico y de video, base de la campaña publicitaria de La Libertad Avanza para los comicios de septiembre. Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, todavía del PRO, posaron con la indumentaria color violeta.
ADIÓS AL AMARILLO
Adiós al amarillo: Hay foto de Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro de violeta
EL PRO ya es amarillo sino violeta: Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro posaron con su nueva casaca en el inicio de la campaña en PBA.
En cambio Diego Valenzuela y Patricia Bullrich ya se habían marchado del PRO y son afiliados a La Libertad Avanza, motivo por el cual ya no sorprende tanto que lucieran de color violeta, junto a los hermanos Milei.
Muy importante: Karina Milei logró involucrar a su hermano Javier en el proselitismo bonaerense.
'Nunca Más'
El presidente Javier Milei participó en la sesión fotográfica preparatoria de la campaña electoral bonaerense.
La imagen fue tomada en Villa Celina, La Matanza, en un terreno baldío repleto de basura junto a un polémico cartel con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, en la que centrará el eje de la campaña política.
El “Nunca Más” del cartel fue intencionalmente realizado con otra tipografía para emular el estilo de la frase símbolo de los Derechos Humanos contra la última dictadura cívico- militar.
A la foto también se sumaron dirigentes nacionales y provinciales como Sebatían Pareja, principal armador seccional de LLA, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional José Luis Espert.
Villa Celina
Villa Celina es una localidad del Partido de La Matanza que limita con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Hasta 2013 formaba parte de la Ciudad Madero según ley provincial N°8.668 de noviembre de 1976, ya que en julio de ese mismo año se separó, pasando a ser una localidad llamada "Villa Celina", separándose así de Ciudad Madero.
Está situada entre las avenidas General Paz y Autopista Pablo Ricchieri, y Ribera del río Matanza-Riachuelo y el Mercado Central de Buenos Aires.
Dato de color: es la cuna de la banda 'Gatos Callejeros' que luego derivó en los ex 'Callejeros', base de la actual 'Don Osvaldo'.
