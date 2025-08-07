Lizy Tagliani exige Justicia y pone a Viviana Canosa contra las cuerdas

Lizy Tagliani no sabe el por qué de la grave denuncia

Por otro lado, Lizy Tagliani confesó no comprender por qué motivo se la acusó: "No tengo la menor idea".

"No me imaginaba la red de trata, todo lo que sucede en el día a día. ¿Entendés?", agregó posteriormente.

Y siguió: "Nunca pensé en la razón por la que llegué a este situación. ¿Entendés? Y para mí, es más, siempre por experiencias personales a veces yo creo que cuando ante un hecho siempre buscan respuestas como, no quiero decir de conspiración, pero como respuestas muy rebuscadas".

"A veces las respuestas están al lado, están en el mismo lugar", dijo al recordar que en su niñez fue abusada sexualmente por un tío.

