Si bien la denuncia de Viviana Canosa entre las que se destacó Lizy Tagliani sobre presunta trata de personas ya no acapara la mayoría de los medios de comunicación, la humorista en diálogo con Urbana Play dejó en claro que no se olvida y volvió a apuntar contra la conductora.
"NO VOY A PARAR"
Lizy Tagliani exige Justicia y pone a Viviana Canosa contra las cuerdas
En diálogo con Andy Kusnetzoff, Lizy Tagliani reflexionó sobre la denuncia en su contra y aseguró que hará lo posible para esclarecer la situación.
"Una sola cosa entendí a partir de todo eso, lo que significia la familia", reflexionó al referirse a la grave acusación en su contra. "Ya ni siquiera es por uno, es por lo que tenés en tu casa. ¿Me entendés? Es por mi hijo, por mi marido. O sea, por un montón de cosas. Uno toma una postura humana y racional para resolver el conflicto", indicó.
Asmismo posteriormente destacó que le haya ocurrido en la actualidad y no cuando era más joven sin "nada que perder": "Este quilombo me generó una calma que no sabía que tenía. Porque me di cuenta que me importa mucho el otro también".
Además, reconoció que se siente gratificada por el apoyo que recibió por parte de sus conocidos: "Dio el resultado todo este tiempo de sembrar en la cosecha". Y arremetió contra la denunciante: "Igual no la voy a dejar pasar y la voy a llevar hasta el final. ¿Entendés? Porque el daño se tiene que reparar de alguna manera porque no se puede ser tan liviano con un montón de cosas". "No voy a parar hasta ir hasta las últimas consecuencias", aseguró.
Lizy Tagliani no sabe el por qué de la grave denuncia
Por otro lado, Lizy Tagliani confesó no comprender por qué motivo se la acusó: "No tengo la menor idea".
"No me imaginaba la red de trata, todo lo que sucede en el día a día. ¿Entendés?", agregó posteriormente.
Y siguió: "Nunca pensé en la razón por la que llegué a este situación. ¿Entendés? Y para mí, es más, siempre por experiencias personales a veces yo creo que cuando ante un hecho siempre buscan respuestas como, no quiero decir de conspiración, pero como respuestas muy rebuscadas".
"A veces las respuestas están al lado, están en el mismo lugar", dijo al recordar que en su niñez fue abusada sexualmente por un tío.
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es