El trabajo se transforma con una precariedad seductora, a la que Javier Milei le saca jugo

Las abultadas multas que afrontan los choferes de uber

En 2024, el pluriempleo tocó el inédito 12,4%, equivalente a 2,4 millones de trabajadores que recurren a múltiples ocupaciones para compensar la insuficiencia de ingresos de su empleo principal. Mientras que, la sobreocupación alcanzó el 29,2%, lo cual implica que unas 5,8 millones de personas trabajan más de 45 horas semanales, y muchas de ellas superan las 57 horas semanales, lo que equivale a entre 9 y 11 horas por día.

"El fenómeno refleja que el problema no es la falta de trabajo sino el tipo de empleo disponible, de baja calidad y escasa remuneración", dijo hace unos días Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Sin embargo, según el estudio anteriormente mencionado, para muchos jóvenes va más allá de ello: el trabajo tradicional aparece asociado a una "lógica negativa del sometimiento a un jefe despótico, aburrimiento, o incapacidad de desarrollarse personalmente". En cambio, las actividades digitales y emprendedoras prometen flexibilidad, ingresos rápidos y una especie de "éxito individual".

"El pluriempleo autoexplotador al que este trabajador se ve sometido se redefine en flexibilidad y sacrificio honroso que le llevará a tomar las riendas de su propia potencia en busca de la promesa del éxito que conquistará él mismo", señalan los autores del informe.

Para los sindicatos plantean todo un debate: ¿Cómo representar a trabajadores sin jefe ni oficina? ¿Cómo dialogar con quienes ya no se identifican con el empleo formal ni con las estructuras tradicionales?

En el ámbito digital, la informalidad para estos trabajadores se presenta aún mayor: no hay aportes jubilatorios ni servicios sociales. Y ello, según señala un estudio de la fundación alemana Friedrich Ebert Stitfung, está relacionada con el modelo económico de Javier Milei y el de otras derechas en el mundo.

En efecto, la digitalización del mercado laboral es una realidad que está cada vez más presente en el debate de organismos internacionales que se ocupan del tema, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

"Las denominadas nuevas formas de trabajo (uberización, emprendedorismo online) y novísimas formas de trabajo (criptoinversión, plataformas como OnlyFans) producen cambios en las identidades de los trabajadores", resalta el documento. Con el término uberización se refieren a la forma de contratación que conecta a empleados y empleadores digitales a través de una plataforma.

"Muchos trabajadores entran en la lógica de la vida emprendedora o plataformizada obligados por la precariedad laboral, pero acaban asumiendo, al menos parcialmente, estas nuevas identidades que dialogan mejor con la lógica de la contemporaneidad y movilizan aspectos de libertad, deseo y éxito con gran potencial seductor", detallan.

Esto último se explica por una idea generalizada de "enriquecimiento rápido, libertad y éxito individual" y, en definitiva, de "los nuevos modelos aspiracionales que interpelan especialmente a la juventud". Pero, por más seductor que parezca, agregan, se trata de pluriempleo:

"La histórica precarización laboral en Argentina y las figuras de un Estado ineficaz y una casta que abandona e incluso obstaculiza al ciudadano de a pie, hace que, entre trabajadores precarizados e informales, la idea de la salvación individual, el empoderamiento individual, sea cada vez más fuerte. Si los salarios llevan años disminuyendo, el Estado me entorpece y los sindicatos no se preocupan por mí... la salida soy yo mismo.

El pluriempleo autoexplotador al que este trabajador se ve sometido se redefine en flexibilidad y sacrificio honroso que le llevará a tomar las riendas de su propia potencia en busca de la promesa del éxito que conquistará él mismo. Cuando el salario tradicional no alcanza, el pluriempleo salva, pero no desde la imagen de la necesidad, sino desde un relato fuertemente meritocrático de oportunidad y empeño personal".

Como describió el IPyPP, "la informalidad asume la forma de 'trabajo independiente'". Los más afectados son los más atraídos por estas nuevas formas de empleo: seis de cada diez trabajadores jóvenes están precarizados.

En su informe, el IPyPP afirma además que desde noviembre de 2023 a marzo de 2025 hay 75 mil monotributistas más y que, de los 2,1 millones de personas inscriptas en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, la mitad pertenece a la categoría de ingresos más bajos. Por eso, y por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que obliga a tener más de un empleo, afirman, en Argentina "se consolida el modelo de changa".

Las transformaciones en la Argentina

Pablo Roma, uno de los sociólogos que elaboró el informe de la Fundación Friedrich Ebert, resumió las transformaciones en el mundo del trabajo en la Argentina así:

- "Vos podés administrar tu propio tiempo, sin jefe abusivo, decidís cuánto trabajar, por fuera una de una opción rutinaria, todas estas ideas responden a una demanda de necesidades más creativas y ganas de poder estar presente en la crianza de los hijos".

- "Todo eso en la realidad no está, porque administras tu tiempo pero terminas trabajando más y asumiendo riesgos. Hay un quiebre, un cambio, lo que era una conquista, hoy hay una elección individual".

- "La idea del enriquecimiento, del poder invertir, porque la idea de tener trabajo y no poder avanzar moldea una subjetividad, pega en las aspiraciones. El gobierno de Milei juega todos los días con esa narrativa".

- "La idea del trabajador privilegiado con trabajo formal, que no se mueve de ahí, va modificando las formas de pensar, la solidaridad. Hay una economía que no genera trabajo, forma parte de una flexibilización laboral muy fuerte".

- "La tecnología ha cambiado mucho las relaciones humanas y las del trabajo, el capitalismo está en constante cambio para no cambiar. Hay una tensión ¿Esto es lo mismo que los 90? Cancha de paddle, parrilla, hoy es la plataforma".

Crisis de los sindicatos

En este contexto, uno de los problemas fundamentales es que los trabajadores no encuentran interlocutores válidos.

Aparece, entonces, una crisis en la práctica gremial que los discursos anticorporativos de la extrema derecha aprovechan para radicalizar políticamente. Cuestionan las dinámicas gremiales tan distantes material y simbólicamente de aquellos que dicen representar, los procesos muchas veces automatizados y opacos de la vida del sindicato en contextos de proliferación de la comunicación y la información inmediata.

"Temas como pluriempleo o múltiples identidades laborales hacen que las tareas sindicales ganen un grado de complejidad mucho mayor", continúa el informe.

Los trabajadores que simpatizan con las ideas de Milei señalan que los sindicatos no se adaptan a las demandas de transparencia e inmediatez de las nuevas generaciones, lo que debilita la resistencia organizada frente a las reformas contra los derechos laborales, y por supuesto la administración mileísta, saca el jugo.

