urgente24
Plaza de Mayo > CGT > CTA

NO SE LO PODÍAN PERDER

Día de San Cayetano: CGT, CTA y otros varios marcharán a Plaza de Mayo

La CGT, las CTA y los movimientos sociales se unen para protestar contra la administración Milei en el día de San Cayetano, patrono del trabajo.

06 de agosto de 2025 - 21:02
Imágenes repetidas desde la oposición gremial&nbsp;

Imágenes repetidas desde la oposición gremial 

La CGT, las dos CTA y movimientos sociales encabezarán el, (07/08) una movilización a Plaza de Mayo con críticas a las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa del empleo mientras los fieles creyentes visitan el templo del santo patrono del trabajo.

Van casi todos

Bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", la marcha tendrá además la adhesión de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, mientras que la organización kirchnerista La Cámpora duda

Peregrinos a la plaza

La peregrinación partirá desde el santuario del barrio porteño de Liniers a las 8 de la mañana, mientras que habrá concentraciones desde las 13 en las inmediaciones de Plaza de Mayo.

Seguir leyendo

La convocatoria de UTEP sostiene

Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos. Marchamos para demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos.

El sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos sociales, cuyos referentes fueron funcionarios en la anterior gestión de Alberto Fernández, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita.

"Desguace" afirman los seguidores Grabois

Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado

Por su lado

La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores y, se daba por descontado una participación más activa de los sindicatos de la central que tienen conducciones más opositoras al gobierno de Milei recuerda la agencia Noticias Argentinas.

Quiénes convocaron

Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE, que confirmó su presencia en "la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social", sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el titular del sindicato de estatales ATE, perteneciente a la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, sostuvo:

Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro. Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro.

Más contenido en Urgente24

Banco Provincia vuelve al ataque con su promo más pedida

Wanda Nara jugó a la víctima y quedó mal parada: Los chats que la arruinaron

¿Bendita tambalea? El Nueve no zafa y recibe otro hachazo

La miniserie de 8 capítulos que muchos califican como "la mejor del año"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES