Día de San Cayetano: CGT, CTA y otros varios marcharán a Plaza de Mayo

"Desguace" afirman los seguidores Grabois

Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular y la estigmatización de sus trabajadores; el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y pensionados, convertidos en la principal variable de ajuste de un gobierno insensible; la destrucción del empleo registrado, el cierre de PyMEs por la apertura indiscriminada de importaciones y una ola de despidos que no cesa en el sector público y privado

Por su lado

La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores y, se daba por descontado una participación más activa de los sindicatos de la central que tienen conducciones más opositoras al gobierno de Milei recuerda la agencia Noticias Argentinas.

Quiénes convocaron

Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE, que confirmó su presencia en "la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social", sostuvo en un comunicado.

Por su parte, el titular del sindicato de estatales ATE, perteneciente a la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, sostuvo:

Tenemos un Gobierno que solo se dedica a juntar dólares para pagarle al FMI. Nos conducen directamente hacia una tragedia. Esta movilización del 7 de agosto tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro.

