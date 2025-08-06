La CGT, las dos CTA y movimientos sociales encabezarán el, (07/08) una movilización a Plaza de Mayo con críticas a las políticas del Gobierno de Javier Milei y en defensa del empleo mientras los fieles creyentes visitan el templo del santo patrono del trabajo.
NO SE LO PODÍAN PERDER
Día de San Cayetano: CGT, CTA y otros varios marcharán a Plaza de Mayo
La CGT, las CTA y los movimientos sociales se unen para protestar contra la administración Milei en el día de San Cayetano, patrono del trabajo.
Van casi todos
Bajo el lema "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", la marcha tendrá además la adhesión de agrupaciones de jubilados, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, mientras que la organización kirchnerista La Cámpora duda
Peregrinos a la plaza
La peregrinación partirá desde el santuario del barrio porteño de Liniers a las 8 de la mañana, mientras que habrá concentraciones desde las 13 en las inmediaciones de Plaza de Mayo.
La convocatoria de UTEP sostiene
El sindicato de trabajadores informales que responde a los movimientos sociales, cuyos referentes fueron funcionarios en la anterior gestión de Alberto Fernández, como Barrios de Pie y el Movimiento Evita.
"Desguace" afirman los seguidores Grabois
Por su lado
La CGT resolvió sumarse a la movilización, como lo hizo en años anteriores y, se daba por descontado una participación más activa de los sindicatos de la central que tienen conducciones más opositoras al gobierno de Milei recuerda la agencia Noticias Argentinas.
Quiénes convocaron
Entre los gremios de la CGT que llamaron a marchar está el de peones rurales de la UATRE, que confirmó su presencia en "la manifestación en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los legítimos reclamos del movimiento obrero: trabajo, producción y justicia social", sostuvo en un comunicado.
Por su parte, el titular del sindicato de estatales ATE, perteneciente a la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar, sostuvo:
Más contenido en Urgente24
Banco Provincia vuelve al ataque con su promo más pedida
Wanda Nara jugó a la víctima y quedó mal parada: Los chats que la arruinaron
¿Bendita tambalea? El Nueve no zafa y recibe otro hachazo
La miniserie de 8 capítulos que muchos califican como "la mejor del año"