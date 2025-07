Jorge Macri le desarmó una cooperativa a Juan Grabois: Adentro funcionaba un spa de belleza

Durante el operativo se detuvo a una persona que tenía una orden de captura vigente, aunque no trascendieron detalles sobre su situación procesal.

"Hoy recuperamos otro espacio para los vecinos y liberamos un área que funcionaba por fuera de las normas, bajo la gestión de cooperativas ligadas al entorno de Grabois", afirmaron desde el Ministerio de Seguridad porteño. También destacaron que, como parte del mismo plan, se suspendieron los subsidios al transporte de cartoneros provenientes del conurbano que participaban de redes cooperativas en la Ciudad.

Desde el movimiento La Dignidad rechazaron las acusaciones y aseguraron que el espacio contaba con la habilitación del propio Gobierno de la Ciudad para el funcionamiento del comedor, al que diariamente se destinaban alimentos provistos por el Estado porteño. “Esto es una represalia política”, señalaron voceros de la organización, quienes además destacaron que el spa era un emprendimiento cooperativo y autogestionado.

Spa Bell, el espacio mencionado, forma parte del colectivo YoNoFui, integrado por mujeres y diversidades que atravesaron contextos de encierro y construyen salidas laborales en rubros como la estética, la costura y el diseño gráfico. En su página oficial y redes sociales promueven una visión alternativa de la belleza, lejos de los estándares tradicionales, bajo la consigna: “Toda belleza es política”.

Imágenes del interior del lugar, difundidas tanto por el Gobierno porteño como por usuarios en redes sociales, muestran camillas, sillones y elementos de estética coincidentes con las publicadas por la propia cooperativa en su cuenta de Instagram. Según el colectivo, el espacio no solo ofrecía servicios estéticos, sino también formación y contención social.

"Nosotras y nosotres desde Yo No Fui creemos que la belleza es política. Venimos muy golpeadas con la cárcel, la calle, el consumo y salir de ahí, plantarnos en la vida y decir soy esto y estoy bien, es político. Es pararme enfrente del espejo, maquillarme, tener un corte en el brazo y hacerme un tatuaje, no para taparlo, porque esa marca muestra de donde vengo y es mi historia, creo que eso es politizar la belleza, porque no entramos en los estereotipos de belleza hegemónica"